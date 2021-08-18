Мбаппе хочет уйти в «Реал». На что готовы в Мадриде ради супертрансфера

А вот президент «ПСЖ» считает, что француз никуда не уйдёт. По крайней мере, пока.

Килиан Мбаппе всё ещё может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Руководство парижан до сих пор не договорилось с форвардом о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

После прихода Месси в «ПСЖ» появилась информация, что Мбаппе хочет покинуть Париж ради перехода в «Реал». Якобы там француз снова будет на ведущих ролях. Собрали главное о возможном переезде Мбаппе в Мадрид.

Что предлагает «Реал» французскому клубу и его звёздному форварду?

На что же готов «Реал» ради супертрансфера? Испанская радиостанция Cadena Ser сообщает, что клуб предложит «ПСЖ» за Килиана € 120 млн. При этом, если руководство парижан откажет мадридцам, то, как считает президент «Реала» Флорентино Перес, Мбаппе перейдёт в «Реал» бесплатно следующим летом.

К тому же в случае перехода 22-летнего на правах свободного агента он получит контракт на шесть лет с зарплатой в € 25 млн в год, а также подписной бонус в размере € 40 млн. И это несмотря на то, что у «Реала» сейчас долги и дорогостоящая реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу».

The Athletic утверждает, что ради подписания Мбаппе мадридцы расстанутся с рядом игроков. Например, «Реал» больше не рассчитывает на Бэйла и Иско. Кроме того, из клуба могут уйти Эдегор и Йович. AS сообщает, что в случае ухода 22-летнего норвежца в «Арсенал» за € 50 млн, мадридцы предложат за Мбаппе 150 млн.

Фанаты «ПСЖ» недовольны ситуацией вокруг Мбаппе. А что делает руководство клуба?

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи уже несколько раз твердил, что против продажи французского форварда. Он считает, что Мбаппе никуда не уйдёт. По крайней мере, пока.

«Не очень хочу говорить об этом. Мы беседуем с Килианом и его семьей. Вы знаете мою позицию, и она не изменилась. Он находится в центре нашего проекта. Сейчас у нас мощная команда, одна из лучших в мире. Пока не говорю, что лучшая, потому что нужно много работать. Но я думаю, что у Мбаппе есть всё, чтобы остаться. Никто не поймёт, если он уедет. Я сказал футболисту, что он должен остаться. У нас отличные возможности и для Килиана, и для Неймара, и для Месси. У нас трое из пяти лучших игроков мира. И они должны помогать друг другу», – сказал Аль-Хелаифи в интервью L’Équipe.

О будущем Мбаппе также высказался его партнёр по команде Анхель Ди Мария, который тоже хотел бы, чтобы француз остался в «ПСЖ».

«Я думаю, что Мбаппе останется. Очевидно, его хотят подписать все большие клубы, но команды лучше, чем тут, ему нигде не найти», – заявил 33-летний аргентинец.

При этом перед матчем 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:2) фанаты «ПСЖ» резко отреагировали на Мбаппе. Они сопроводили объявление фамилии игрока недовольным гулом и свистом.

Скорее всего, такое поведение болельщиков связано с тем, что Мбаппе до сих пор не продлил контракт и теперь может перейти в «Реал».

Парижский клуб, в свою очередь, рассчитывает к концу лета продать футболистов на € 180 млн. Все игроки «ПСЖ» потенциально доступны для продажи в другие клубы, кроме Месси, Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Верратти и Ди Марии.

А ещё появилась информация, что руководство парижан хочет следующим летом переманить к себе Криштиану Роналду, который через год станет свободным агентом. В это трансферное окно такой трансфер маловероятен, но летом 2022-го всё возможно. Поэтому желание Мбаппе перейти в «Реал» видится весьма логичным шагом.