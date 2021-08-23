«Удалите!» Фанаты «Локомотива» и Рыбус считают, что клуб оскорбил Крыховяка

Что не так в посте пресс-службы и что об этом думают в самом «Локо».

«Бомба» летнего трансферного рынка РПЛ – переход Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» в «Краснодар». Переход, в котором странно всё: и резкое желание клуба расстаться с игровым центром, и скромные деньги за 15-миллионного Крыховяка, и переезд не за границу, а к конкурентам. А также невнятное прощание в клубных медиа.

«Само по себе расставание с Крыховяком – не преступление, – считает болельщик «Локо» Виталий Зубцов (его мнение ещё появится в этом тексте). – Гораздо хуже, что простым болелам вроде меня ничего не объяснили. Простая коммуникация в духе «Да, мы с ним расстаёмся, потому что у него космическая зарплата / у нас меняется стратегия, будем делать фокус на молодых / поступило очень выгодное предложение / он овен и у него есть «Р» в фамилии» вместе с красивым прощальным постом сняли бы все вопросы. Проблема именно в отсутствии внятного объяснения».

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В пятом туре РПЛ Крыховяк и «Локо» встретились.



«Краснодар» под руководством Гончаренко и Василия Березуцкого приехал в Черкизово, получил два гола от Смолова, а Крыховяк стал самым-самым сразу по трём показателям: больше всего совершённых фолов (5), выигранных верховых дуэлей (11) и перехватов (4). При этом «Краснодар» проиграл 1:2.



После матча пресс-служба «Локомотива» вспомнила про Крыховяка: собрала пост из фотографий, где игрокам «Локо» противостоит Крыховяк (например, поляк на фоне празднующих гол или лежащий на газоне), и подписала его так: «Выбирай правильные цвета 🔴 🟢 ⚪️».

Пост не понравился Рыбусу и бывшим сотрудникам клуба

В комментарии со своими негативными эмодзи пришли близкие к «Локомотиву» люди. Болельщики намекали, что авторы поста – клоуны (🤡) и просили удалить пост.

Экс-диктор стадиона Евгений Кириллов изобразил стыд (🤦‍♂️).



Экс-сотрудник пресс-службы клуба и нынешний медиадиректор «Ростова» Иван Корж поставил дизлайк (👎).



А партнёр Крыховяка по сборной Польши и защитник «Локомотива» Мацей Рыбус выразил недоумение работой клубного аккаунта.

Однако мнения фанатов «Локо» разделились – вот три реакции на пост с Крыховяком

Виталий Зубцов (горячо болеет за «Локо» и реагирует в соцсетях на всё вокруг клуба):



«Крыховяк – один из лучших, если не лучший легионер, который в последнее время был в команде. Точно лучший в постчемпионские годы. И это, кстати, касается не только клуба, но и всей РПЛ.



Он мог ошибаться и привозить, как в Суперкубке, но глобально его уровень очень высокий, это было понятно всем. Причём играл он не только в центре, но ещё и забивал важные и красивые мячи – ЦСКА в Кубке и в чемпионате, победные «Зениту» и «Уфе».



История с постом ещё раз подчеркнула, что медийно клуб застрял на уровне начала нулевых-конца девяностых. Минимум исходящей информации и открытости, зато регулярно появляются мелкие, а точнее мелочные подколы и деревенские ролики про караван и собаку. И если пост с Мухиным ещё можно как-то понять, то пост с Крыховяком – точно нет. Максим отыграл всего полгода, Николич в него поверил – но игрок так быстро ушёл. Крыховяк же такого отношения к себе точно не заслужил.



Я не думаю, что это единичный случай провала в SMM. Все недавние действия легко укладываются в этот ряд. В начале сезона болельщикам ничего не объяснили про стадион и переезд, в СМИ постоянно мочили Николича, обсуждали молодых игроков и увольнения в академии. Клуб просто информационно бомбили, а он молча проглатывал. Потом была фееричная встреча с болельщиками [где Кикнадзе грубо общался с фанатами].



Чудо, что медиаполитика пока не сказывается на игре. Поэтому нужно отделять клуб от команды – как государство от страны».



Денис Локтев (искупал Кубок в Волге в мае 2021-го):



«Гжегож, безусловно, живая легенда «Локомотива», точно входит в тройку лучших легионеров за всю историю. Но существенный спад в игре в конце прошлого сезона и ряд результативных ошибок в последних матчах (памятный обрез против «Зенита» за Суперкубок) просто не давали шансов на дорогой и длинный контракт.

Поэтому пусть «Краснодар» по традиции скупает возрастных игроков чемпионата, а мы будем праздновать – пока есть что!

Конечно, пост получился некрасивым по отношению к Крыховяку, но как же нужны такие яркие события (информационные бомбочки) нашему болоту (зачеркнуть) чемпионату!

А так, вперёд, вперёд, «Локомотив» Москва!».



Зинаида Еремеева (пробивает выезды за «Локо» с игрушечным голубем Прокофием):



«В сложившейся ситуации вспоминаю фразу: «Когда делают они, а стыдно мне». Ужасно стыдно! Но не за команду – за них не стыдно, они дерутся в каждом матче. А за клуб в лице наших топ-руководителей, которые выкинули Крыха из клуба, а теперь пеняют ему за выбор цветов.

Фото: instagram.com/zi_nazi

Несмотря на то что Гже не подошёл к нашей трибуне, а к болельщикам «Краснодара» подошёл, я не злюсь на него. Хотя была немного разочарована этим фактом.



Но в душе по отношению к нему есть только благодарность за самоотдачу и эмоции, которые он нам дарил три года в красно-зелёных цветах!



Такого отношения он не достоин!»

Официальный ответ «Локомотива»: про зелёный цвет и нежелание оскорблять

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали скандальный твит про «выбор правильных цветов» и Крыховяка.



Приводим текст целиком, разбив его на смысловые абзацы.



1. «Мы всю неделю готовились к матчу с «Краснодаром», была выбрана стратегия, в которой мы хотели обыграть цвета «Локомотива» и «Краснодара».



2. «У обоих клубов доминирующий цвет – зелёный, это то общее у соперников, которое нам показалось интересно обыграть. Есть и ещё одна деталь – Смолов, который является нашим лидером, играл за «Краснодар», а Крыховяк – за «Локомотив». Такое противостояние нам тоже показалась интересным».

3. «Концепция «выбирай правильные цвета» нашла отражение и в предматчевых активностях. У нас было видео в TikTok со Смоловым – там тоже речь шла «правильные цвета». А оно было опубликовано ещё до матча. Поэтому и после игры мы обыгрывали эту же тему, но уже в посте с Крыховяком».



4. «Наш SMM-отдел не хотел оскорбить Крыховяка. Цели ему насолить или подколоть тоже не было. Просто правильные цвета в нашем понимании – это цвета «Локомотива». Да, реакция на публикацию была неоднозначной, но ещё раз подчёркиваем: никакого негативного посыла в адрес нашего бывшего футболиста не было. Ему, как и всем, кто защищал ранее правильные цвета «Локомотива», мы желаем успехов в составе нынешней команды».

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А что думаете вы? Был ли уместен пост «Локомотива»? Или Крыховяка незаслуженно обидели?