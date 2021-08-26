Роналду приедет в Санкт-Петербург? Что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов

Состоялась долгожданная жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. К сожалению, в этом году Россию в главном европейском турнире представляет один клуб – «Зенит». Наша команда попала в группу H, где сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». Рассказываем, что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Челси» (Англия)

Лучший результат в Лиге чемпионов: победитель (2012, 2021).

Стоимость состава: € 915 млн.

Самый дорогой футболист: Ромелу Лукаку (€ 100 млн).

Как сыграли в последний раз в Лиге чемпионов

Сезон-2020/2021 стал для «Челси» знаменательным. Английский клуб без проблем вышел из группы, одержав четыре победы в шести матчах. В соперниках у «Челси» были «Севилья», «Краснодар» и «Ренн». В плей-офф команда Тухеля прошла «Атлетико», «Порту», «Реал», а в финале оказалась сильнее «Манчестер Сити» (1:0), завоевав долгожданный кубок. «Челси» проиграл только один матч в сезоне-2020/2021 – в Лондоне тремя очками разжился «Порту».

Как начали новый сезон

В новом сезоне «Челси» стартовал с победы – выиграли Суперкубок УЕФА. Английский клуб оказался сильнее «Вильярреала» в послематчевой серии пенальти. После этого подопечные Тухеля успешно начали новый розыгрыш АПЛ – обыграли «Кристал Пэлас» (3:0) и «Арсенал» (2:0).

«Ювентус» (Италия)

Лучший результат в Лиге чемпионов: победитель (1985, 1996).

Стоимость состава: € 654,6 млн.

Самый дорогой игрок: Маттейс де Лигт (€ 75 млн).

Как сыграли в последний раз в Лиге чемпионов

Путь «Ювентуса» в прошлом сезоне ЛЧ закончился на стадии 1/8 финала. Итальянский клуб вышел из группы G, одержав пять побед в шести матчах. В соперниках «Ювентуса» были «Динамо» Киев, «Барселона» и «Ференцварош». В плей-офф Роналду и компания не смогли пройти «Порту». Уступив в первом матче на выезде со счётом 1:2, «Ювентус» выиграл 3:2 дома в дополнительное время, но благодаря гостевому голу дальше прошла португальская команда.

Как начали новый сезон

«Ювентус» в первом туре Серии А не справился с «Удинезе». Команда Массимилиано Аллегри забила два мяча ещё до перерыва, однако осталась без победы. Итоговый счёт – 2:2.

«Мальмё» (Швеция)

Лучший результат в Лиге чемпионов: финалист (1979).

Стоимость состава: € 25,93 млн.

Самый дорогой игрок: Анель Ахмедходжич (€ 4 млн).

Как сыграли в последний раз в Лиге чемпионов

В прошлом году «Мальмё» не попал в групповой этап Лиги Европы. Шведский клуб прошёл трёх соперников, но уступил «Гранаде» (1:3). Что касается Лиги чемпионов, то последний раз «Мальмё» участвовал в 2018 году. Он обыграл двух противников в квалификации, но проиграл «Фехервару» по правилу гостевого гола. На групповом этапе ЛЧ шведская команда не играла с 2015 года. Тогда она проиграла пять матчей из шести, но в соперниках были «ПСЖ», «Шахтёр» и «Реал». Впрочем, «Мальмё» одержал одну победу, переиграв на своём поле «горняков» — 1:0.

Как начали новый сезон

В отличии от других соперников «Мальмё» провёл уже восемь матчей. В квалификации Лиги чемпионов шведский клуб прошёл «Ригу» (1:0, 1:1), «ХИК» (2:1, 2:2), «Рейнджерс» (2:1, 2:1) и «Лудогорец» (2:0, 1:2).