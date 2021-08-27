Роналду едет в Манчестер. Но не в «Сити», а в «Юнайтед»!

Это трансферное окно точно войдёт в историю. Сначала в «ПСЖ» ушёл Месси. Потом «Реал» и «ПСЖ» закусились по Мбаппе — не очень понятно, на какой стадии сейчас эти переговоры. Но: а) боссы клубов уже обменялись остротами; б) если до конца окна трансфер всё же произойдёт, то точно будет на € 160+ млн.

Теперь Роналду собирает чемоданы и уезжает из «Ювентуса». И не куда-нибудь, а в Манчестер. Правда, до последнего не было ясно, какой именно клуб выберет португалец.

Что говорят?

Роналду давно намекал на желание уйти из «Юве», просто не так явно, как сейчас. На старте сезона Криштиану уже остался в запасе на матч с «Удинезе» — якобы из-за плохой формы (в это время Аллегри и Недвед говорили, что он не покинет клуб). Потом повредил руку и досрочно покинул тренировку. Сейчас Роналду и его представители форсируют уход из клуба.

Сегодня Аллегри официально подтвердил информацию: «Роналду не будет в заявке на матче с «Эмполи». Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за «Ювентус». Сегодня он не тренировался с командой», — сказал Аллегри.

Претендента на Криштиану было изначально два:

1. «ПСЖ». Но там всё ограничилось странным твитом владельца с Месси и Роналду в форме клуба. Всё. Итальянские медиа говорят, что официального предложения от парижского клуба «Ювентус» не получал.

2. «Манчестер Сити». И тут всё было гораздо серьёзнее. Агуэро ушёл, «Сити» не подписал Кейна — Пепу срочно нужен был нападающий. Выбор остановился на Криштиану.

По сообщениям разных инсайдеров, Мендеш и Роналду провели предварительные переговоры с «Ман Сити». Называли даже размер зарплаты: € 15 млн в год по контракту до 2023-го. Однако клубы упёрлись в стоимость трансфера — «Юве» настаивал на том, чтобы за Роналду заплатили минимум € 25 млн. «Сити» не был готов к такому в столь сжатые сроки.

Хосеп Гвардиола аккуратно прокомментировал слухи о переходе Роналду в его команду: «Криштиану Роналду — игрок «Ювентуса». Осталось несколько дней, произойти может всё что угодно. В моём представлении есть несколько игроков, Роналду и Месси в их числе, которые сами решают, где им играть. Их желания имеют основное значение в переговорах».

Вскоре появилась информация о том, что «Сити» окончательно выходит из переговоров по Роналду.

Внезапное появление «МЮ»

Когда стало ясно, что переговоры между «Ювентусом» и «Сити» встали на паузу, из тени резко вышел «МЮ». Фабрицио Романо сообщил, что клуб сделал «Ювентусу» официальное предложение, отправил Мендешу предложение по контракту для Роналду. Да и сам Криштиану сообщил о желании подписать соглашение с «МЮ» для «невероятного камбэка».

Сумма трансфера составит € 25 млн, контракт с португальцем подпишут до 2023 года.

Есть и такая информация — якобы Бруну Фернандеш накануне всю ночь писал Роналду в WhatsApp и призывал его вернуться в «МЮ». Поэтому вполне возможно, что ключевым фактором в сделке стало личное решение Роналду. И дело совсем не в финансовых заминках от «Сити».

Сульшер явно доволен: «Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Если он собрался уходить из «Ювентуса», то, конечно, знает, что мы его ждём. Криштиану — легенда «МЮ», лучший игрок всех времён, если вы меня об этом спрашиваете. Мне повезло играть с ним».

Забавно, что некоторые болельщики «МЮ» начали сжигать футболки Роналду на фоне слухов о переходе Роналду в «Сити». Некоторые успели выложить видео с этим ритуалом в соцсети:

Интересно, как себя чувствует этот парень сейчас?

Для болельщиков «МЮ» возвращение Роналду — легендарное событие. А вот как встроить звёздного ветерана в игру команды — это уже отдельная история, которой будет заниматься Сульшер. Пока что ждём пышную презентацию.