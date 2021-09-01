В АПЛ повторили трансфер из фильма «Гол». Нет, это не шутка

В последний день трансферного окна многие следили за сделками по Мбаппе и Гризманну, однако «Ньюкасл» слегка разбавил информационную повестку. Казалось бы, с чего вообще стоит обращать внимание на подписание 19-летнего форварда из Мексики? Даже переход Марка Кукурельи из «Хетафе» в «Брайтон» выглядит более интересным событием на этом фоне. Но у истории с новым приобретением «Ньюкасла» есть интересный подтекст.

Кто такой Сантьяго Муньес?

В 2005-м на экраны вышел фильм «Гол!» от режиссёра Дэнни Кэннона, в нём рассказывается история молодого мексиканского футболиста по имени Сантьяго Муньес. Максимально простой и предсказуемый сюжет, характерный для спортивных драм, разбавили действительно крутой картинкой, где тут и там мелькали звёзды футбола.

В съемках даже поучаствовали Бекхэм, Зидан и Рауль — в фильме они появились всего на пару минут, но создали атмосферу полного погружения в мир большой игры. Этим «Гол!» и был уникален — Муньеса как будто встроили в реальную жизнь. С настоящими командами и игроками. Благодаря стараниям продюсера Майка Джеффриса, который лично договаривался с «Ньюкаслом», adidas и «Реалом» (а также лично с Бекхэмом), съёмочной группе удалось сделать большое футбольное кино.

Фото: Francois Durand/Getty Images

Несмотря на клишированность, «Гол!» стал международным хитом. Следом Джеффрис спродюсировал ещё два фильма. Во второй части сценаристы отправили Муньеса в «Реал» — логичным развитием карьеры вымышленного мексиканца стала победа в Лиге чемпионов. А вот в продолжении Муньес превратился во второстепенного персонажа. «Гол 3», рассказывающий об истории двух английских футболистов (непонятно откуда взявшиеся друзья Муньеса), получил разгромные рецензии и провалился в прокате.

Тем не менее киношные финты мексиканца всё ещё свежи в памяти, поэтому последний трансфер «Ньюкасла» вызвал у болельщиков приятные флэшбеки. Что интересно, Куно Беккер, сыгравший роль Муньеса, в реальности даже не умел правильно бить по мячу. Но за 4 месяца благодаря работе с бывшим футболистом «Саутенда» Энди Ансу актёр прокачал уровень настолько, что ему удалось без особых проблем отработать все футбольные сцены. Хотя это стоило ему двух сломанных лодыжек.

Кто такой Сантьяго Муньос?

На самом деле, нет ничего удивительного в том, что в Мексике появился футболист, имя которого практически полностью совпадает с именем вымышленного игрока из кино. Сантьяго Муньес/Муньос для Мексики — это то же самое, что и Александр Иванов для России (это может быть как лидер группы «Рондо», так и бывший игрок «Машука»). Но совпадение всё равно крутое.

Сразу отметим, что Муньос перешёл в «Ньюкасл» на правах аренды на 18 месяцев с возможностью выкупа. Но клуб сразу сделал отсылку к слогану фильма «Гол!» — «Всё начинается с мечты».

Год назад Муньос впервые сыграл за основу «Сантос Лагуна», а до этого был одним из лидеров юношеской сборной Мексики, с которой добрался до финала чемпионата мира U17 в 2019-м. В начале этого года Муньос отметился голом в ворота «Монтеррея» (при том, что впервые вышел в старте за «Сантос») и получил реакцию от «Ньюкасла». Тогда казалось, что это обычная шутка на тему фильма.

Однако «Ньюкасл» не шутил. Скауты реально увидели в Муньосе способного игрока, которого в Мексике часто сравнивают с форвардом «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом. Пока что Муньоса будут обкатывать в молодёжной команде — кто знает, может, за 1,5 года перспективный нападающий докажет, что готов играть и в основном «Ньюкасле». Ведь киношный Муньес тоже начинал с молодёжки, ошалевшими глазами разглядывая Алана Ширера. Правда, реальному Сантьяго теперь придётся смотреть максимум на Каллума Уилсона (ну или на Сент-Максимена).