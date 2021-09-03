Откуда «Челси» взял деньги на трансфер Лукаку? Абрамович здесь ни при чём

В сделке по Ромелу Лукаку для «Челси» этим летом все обстоятельства сложились идеально. Финансовое положение в «Интере» сразу сделало форварда доступным активом на рынке, однако не все клубы оказались в выгодной ситуации для покупки лучшего бомбардира Серии А.

«Ман Сити», например, уже отгрузил £ 100 млн «Астон Вилле» за Джека Грилиша и ждал развязки по Гарри Кейну. «ПСЖ» после подписания Месси (формально бесплатный переход, но не забываем про зарплату и подъёмные), по сути, завершил трансферную кампанию. А вот у «Челси» были на руках свободные деньги. По идее, они должны были уйти на Эрлинга Холанда. Но «Челси» быстро переиграл ситуацию — Лукаку стоил дешевле, «Интер» был не против трансфера. Да и сам Ромелу с энтузиазмом воспринял идею вернуться в Англию.



Клуб быстро оформил сделку и избежал каких-либо потенциальных проблем с финансовым фэйр-плей. Это случилось благодаря топовой работе «Челси» по продаже футболистов этим летом. Эталонный пример футбольного экспорта.

В трансфер Лукаку вложился даже Леонид Федун

Основной приход сформировался из продаж трёх футболистов — Абрахам отправился в «Рому» за € 40 млн, «Милан» выкупил Томори за € 29,2 млн, а «Кристал Пэлас» поверил в Марка Гехи и заплатил € 23,34 млн. Это при том, что Гехи ни разу не играл за основу «Челси» (зато провёл бодрый прошлый сезон в составе «Суонси»).



За остальных платили уже меньше, но «Челси» брал количеством. Засветился здесь и московский «Спартак», выкупивший Виктора Мозеса за € 5 млн. Большинство — малоизвестные воспитанники академии «Челси». Выделяется только Оливье Жиру, который и в 34 года востребован на рынке. «Милан» отдал за него всего миллион, но в таком возрасте игроки чаще меняют клубы как свободные агенты. А «Челси» умудрился заработать даже тут.

И это не конец. 24 августа «Аталанта» объявила о переходе Давиде Дзаппакосты — это дополнительные € 9 млн в кассу (по оценке Transfermarkt).



«Челси» уже не первый год делает серьёзные деньги на исходящих трансферах. Самый громкий пример из недавнего — продажа Эдена Азара в «Реал» за € 115 млн в 2019-м. А по доходам от трансферов за последние 10 лет в Европе «Челси» уступает только «Бенфике».

При этом, если брать только Англию, клуб Абрамовича заработал намного больше, чем «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Откуда у «Челси» есть такая возможность покрывать ощутимую часть расходов на покупку новых футболистов?

Как с годами менялась трансферная политика «Челси»

Когда Роман Абрамович только пришёл в клуб, стратегия «Челси» была достаточно простой — по замыслу, огромные траты на трансферы должны были приносить клубу титулы. Одно время «Челси» работал практически без промахов, собрав идеальную комбинацию в 2004-м — Жозе Моуринью укрепил костяк, оставшийся от Клаудио Раньери, точечными покупками и «сломал» АПЛ на пару лет.

Но со временем оказалось, что стартовая трансферная политика «Челси» не всегда работает эффективно — можно вспомнить, к примеру, неудачный переход Андрея Шевченко. Да и в целом в нулевых «экспортная» работа «Челси» заметно отличалась от того, что происходит с клубом в последние десять лет. Вот европейский топ-15 по доходам от трансферов в период с сезона-2002/2003 до сезона-2009/2010:

При этом Абрамович быстро понял, что клубу нужна эффективная система по поиску талантливой молодёжи. В 2005 году в «Челси» пришёл Пит де Виссер — голландский скаут, по рекомендации которого клуб подписал Арьена Роббена. Помимо скаутинга де Виссер занялся разработкой академии «Челси» по образцу ПСВ.



«Абрамовичу надоело то, что он платит миллионы за крупных звёздных игроков. Ему пришлось заплатить целое состояние, чтобы заполучить, например, Эссьена или Дрогба. Поэтому я должен был разработать систему по поиску игроков, которые стали бы звёздами «Челси» через несколько лет».

Клуб создал международную сеть скаутов и, действительно, за небольшие деньги стал перевозить в Англию молодых и перспективных футболистов. Особенно актуальным этот вопрос стал после появления финансового фэйр-плей. Самый яркий пример работы де Виссера в этом направлении — приобретение клубом Ромелу Лукаку, Кевина Де Брёйне и Тибо Куртуа в начале 2010-х. Однако из этой троицы только Куртуа со временем получил полноценный шанс в основной команде.



В 2011-м техническим директором «Челси» стал Майкл Эменало — при нём «Челси» регулярно ежегодно отправлял в аренду целый поток футболистов (голландский «Витесс» на одно время стал даже фарм-клубом). Но Эменало рассматривал молодых игроков исключительно в виде финансовой подушки безопасности — в любой момент можно продать без оглядки на потенциальную способность футболиста заиграть в основе «Челси».



Поэтому клуб без особой боли расстался с Лукаку и Де Брёйне. В итоге первый вернулся в «Челси» за € 115 млн спустя семь лет. А второй расцвёл в «Вольфсбурге» и ушёл в «Манчестер Сити», где стал одним из лучших игроков поколения. Это лишь единичные примеры. Ещё можно вспомнить Неманью Матича, которого возвращали в клуб в 2014-м, а также Мохамеда Салаха, которого пять лет назад отдали «Роме» всего за € 15 млн.

Фото: Getty Images

«Челси» научился продавать молодых игроков, но не создал чёткую систему выбора перспективных футболистов для основного состава. Отдельные истории вообще заканчивались многолетним удержанием — к примеру, Лукас Пиазон восемь лет путешествовал по арендам, пока не ушёл в «Брагу» в прошлом году.



В 2017-м Эменало покинул пост технического директора, и с тех пор трансферная работа «Челси» заметно изменилась. Она стала более организованной и конкретной. Клубу также, как ни странно, помог трансферный бан — оказалось, что воспитанники академии могут успешно играть в основном составе. С двух рекрутов Лэмпарда из сезона-2019/2020 «Челси» этим летом поднял почти € 70 млн (речь об Абрахаме и Томори).



Трансферная стоимость Мэйсона Маунта за два сезона увеличилась с € 12 млн до € 75 млн. Рис Джеймс, по оценке Transfermarkt, летом 2019-го стоил € 7 млн — теперь немецкий сайт оценивает защитника «Челси» в € 40 млн. Появление Трево Чалоба в матче первого тура с «Кристал Пэлас» говорит о том, что «Челси» продолжает политику внедрения молодых игроков в основной состав. Томас Тухель тоже не против расширения ростера за счёт внутренних резервов.

Тем более всегда можно кого-нибудь продать. Молодые игроки «Челси» стабильно пользуются спросом на рынке, а команда переговорщиков Марины Грановской за последние годы сильно спрогрессировала в вопросе оформления сделок. Один из источников The Athletic отмечал: «Я участвовал в трёх или четырёх сделках с Мариной, и она всегда держала своё слово. Каждый раз это было очень прямолинейно, по-деловому, очень профессионально, и Грановская никогда не меняла позицию. Это свойственно не всем в данном бизнесе».



Спортивному отделу «Челси» напрямую подчиняется команда скаутов во главе со Скоттом Маклахленом (работает в клубе с 2011-го), создавшим одну из самых мощных систем по отбору футболистов в АПЛ.



«Со мной работает около 20 скаутов. Мы учимся анализировать данные, систематизировать наблюдения. Чтобы не было глупых клише при анализе, как у мальчишек. Наши скауты уделяют большое внимание средним значениям и тенденциям в перформансе футболистов», — говорит Маклахлен. Его команда за последние годы собрала в академии «Челси» ряд игроков, которые доросли до европейского уровня. По сути, требование, которое обозначил Абрамович ещё 15 лет назад, наконец-то реализовалось.

Таким образом, клуб уже давно отошёл от формата работы «денежного мешка» — даже в постковидных условиях у «Челси» есть потенциал работать по большим сделкам благодаря чёткой системе покупок/продаж.