Карпин ещё ничего не сделал, но уже вызывает кучу эмоций. Когда это пройдёт?

Валерий Карпин лично вычёркивает знак равенства со словом безразличие. Если бы РФС пригласил на должность главного тренера Штефана Кунца, всё было бы куда проще. Нет результата — критика федерации, есть результат — похвала игроков. Вряд ли бы кто-то всерьёз относился к фигуре тренера. Но РФС сделал другой выбор. И уже после первого же матча общественность разделилась: для одних сборная сыграла в трусливый футбол в стиле Черчесова, другие говорят о большом потенциале с новым тренером.

Напишите в комментариях, на чьей стороне в этот момент были вы? Я с ужасом читал комментарии в разных телеграм-каналах. Особенно где сборную Черчесова стали противопоставлять команде Карпина. Люди удивлялись, почему новый тренер ставит тех же игроков, почему команда играет в таком же странном стиле с «мёртвой Хорватией» и зачем вообще нужно было увольнять Станислава, если ничего не изменилось?

Схватку с ними тут же начинали карпинисты. Тоже с достойными аргументами про четыре тренировки, отсутствие в команде сильных футболистов и общее волнение за результат. Показалось, что люди готовы виртуально уничтожить друг друга. Ведь итоговая ничья после Хорватии — идеальный повод для любой позиции: с одной стороны, соперник действительно не оказался топом, с другой — предложи такой результат перед стартовым свистком, вряд ли кто-то возмутился бы.

Выбирать формат отношения к Карпину точно нужно не по игре с Хорватией, где самым важным было не проиграть. Валерий покажет себя в играх с Кипром и Мальтой. Киприоты слабы, вполне могут встать почти всей командой в оборону, и тогда потребуются интересные тактические ходы. Готов ли их делать Карпин со своим штабом? Скоро узнаем. С Мальтой картина чуть иначе. Ничья со Словакией и победа над Мальтой явно подняли ЧСВ игроков. Поэтому не удивлюсь, если они поборются даже агрессивнее Кипра. Но это действительно будет, скорее, борьба, так как в футбол на Мальте играют по-прежнему не очень хорошо.

Но именно эти две встречи повлияют на отношение к Карпину большинства болельщиков сборной. Нужно показать не только результат (потерю очков в любом из матчей не простят), но и желание играть в интересный футбол. Тогда Хорватию быстро забудут, а в соцсети снова залетят позитивные болельщики.

И главное, обсуждать они будут не Карпина. И даже не Черчесова. А футболистов.

Начинать нужно с Кипром уже 4 сентября в 19:00 по Москве. Погнали!