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Футбол, Кипр — Россия: дата и время начала матча, где смотреть онлайн трансляцию, 4 сентября 2021, отбор на ЧМ 2022

Карпин ещё ничего не сделал, но уже вызывает кучу эмоций. Когда это пройдёт?
Дмитрий Зимин
Одни нового тренера ненавидят, другие – защищают
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Одни нового тренера ненавидят, другие — защищают.

Валерий Карпин лично вычёркивает знак равенства со словом безразличие. Если бы РФС пригласил на должность главного тренера Штефана Кунца, всё было бы куда проще. Нет результата — критика федерации, есть результат — похвала игроков. Вряд ли бы кто-то всерьёз относился к фигуре тренера. Но РФС сделал другой выбор. И уже после первого же матча общественность разделилась: для одних сборная сыграла в трусливый футбол в стиле Черчесова, другие говорят о большом потенциале с новым тренером.

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Напишите в комментариях, на чьей стороне в этот момент были вы? Я с ужасом читал комментарии в разных телеграм-каналах. Особенно где сборную Черчесова стали противопоставлять команде Карпина. Люди удивлялись, почему новый тренер ставит тех же игроков, почему команда играет в таком же странном стиле с «мёртвой Хорватией» и зачем вообще нужно было увольнять Станислава, если ничего не изменилось?

Схватку с ними тут же начинали карпинисты. Тоже с достойными аргументами про четыре тренировки, отсутствие в команде сильных футболистов и общее волнение за результат. Показалось, что люди готовы виртуально уничтожить друг друга. Ведь итоговая ничья после Хорватии — идеальный повод для любой позиции: с одной стороны, соперник действительно не оказался топом, с другой — предложи такой результат перед стартовым свистком, вряд ли кто-то возмутился бы.

Выбирать формат отношения к Карпину точно нужно не по игре с Хорватией, где самым важным было не проиграть. Валерий покажет себя в играх с Кипром и Мальтой. Киприоты слабы, вполне могут встать почти всей командой в оборону, и тогда потребуются интересные тактические ходы. Готов ли их делать Карпин со своим штабом? Скоро узнаем. С Мальтой картина чуть иначе. Ничья со Словакией и победа над Мальтой явно подняли ЧСВ игроков. Поэтому не удивлюсь, если они поборются даже агрессивнее Кипра. Но это действительно будет, скорее, борьба, так как в футбол на Мальте играют по-прежнему не очень хорошо.

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Но именно эти две встречи повлияют на отношение к Карпину большинства болельщиков сборной. Нужно показать не только результат (потерю очков в любом из матчей не простят), но и желание играть в интересный футбол. Тогда Хорватию быстро забудут, а в соцсети снова залетят позитивные болельщики.

И главное, обсуждать они будут не Карпина. И даже не Черчесова. А футболистов.

Начинать нужно с Кипром уже 4 сентября в 19:00 по Москве. Погнали!

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