«Игра, мягко говоря, не порадовала». Карпин — после победы над Кипром

Сборная России провела второй матч под руководством Валерия Карпина. После домашней ничьей с Хорватией (0:0) наша команда отправилась в гости к Кипру и добилась победы со счётом 2:0. Успех российской сборной принесли голы полузащитников Александра Ерохина и Рифата Жемалетдинова, которые забили по мячу в каждом из таймов.



Несмотря на изначальный расклад сил, игра прошла не без проблем, и на пресс-конференцию Карпин пришёл недовольным и немногословным. Ниже — всё, что он сказал.

Об итогах матча и качестве игры

— Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм после 60-й минуты не порадовал совсем. В принципе, вся игра, за исключением первых 15 минут, когда забили гол, не сказать, что принесла удовлетворение. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, потом — очень плохо. Причина — в физическом состоянии. Было видно невооружённым глазом, что функциональное состояние не позволяло делать простые вещи.

О сделавшем два ассиста Смолове и итоговом счёте

— Если бы он сыграл с Хорватией, то выглядел бы, мягко говоря, неважным образом. Когда матчи через два дня на третий, ротация нужна любой команде. А с футболистами, которые не в лучших физических кондициях, — тем более. Смолов, Жемалетдинов и Ерохин сыграли нормально. Сделали свою работу.



Хотелось бы забить ещё. Победить и 3:0, и 4:0, и 5:0. Но важнее для меня игра команды. А она меня не порадовала.

О дебюте Самошникова за сборную

— Полноценный дебют, провёл на поле 90 минут. Для первого раза достойно. Было волнение в первом тайме, во втором оно спало.

О замене Головина

— В первом тайме у Головина был ушиб голени, икроножной мышцы, но это проблем не вызвало. Замену он попросил из-за боли в области паха. Насколько серьёзно, не знаем пока.

О помощи Лексакова с трибуны

— Секреты раскрывать не могу. Лексаков (Андрей, руководитель департамента сборных команд. — Прим. «Чемпионата») многие вещи подсказывает. Насколько сильно это помогает, сказать сложно. Но помощь есть.

В эту международную паузу сборной России осталось провести ещё один матч. Соперник не самый грозный — Мальта, но и сил у нашей команды, по всей видимости, осталось не так много. Если удастся победить, получится семь очков в трёх матчах под руководством Карпина и достойный результат в борьбе за попадание на чемпионат мира в Катаре.



До матча с Мальтой осталось совсем немного времени, зато он пройдёт дома. Подопечные Карпина примут соперника на «Открытие Арене» 7 сентября (начало — в 21:45 мск).



Впереди у сборной России ещё две мощнейшие проверки на прочность. В октябре парням предстоит сыграть со Словакией и Словенией, а в ноябре встретиться с Кипром и отправиться в гости к Хорватии. Не исключено, что последний матч определит команду, которая займёт первое место и напрямую выйдет на ЧМ-2022.