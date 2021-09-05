Что нужно сборной России для выхода на ЧМ-2022. Расклады в группе после матча с Кипром

Сборная России провела второй матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В 5-м туре наша команда на выезде переиграла Кипр со счётом 2:0 благодаря голам Александра Ерохина и Рифата Жемалетдинова. Рассказываем, как обстоят дела в группе H перед заключительным матчем в эту международную паузу.

Благодаря победе над Кипром сборная России набрала 10 очков и вышла на первое место в группе. Главный конкурент команды Карпина — Хорватия — в своём матче одолела в гостях Словакию. Вице-чемпионы мира не могли забить вплоть до самого конца, но на 86-й минуте на помощь пришёл полузащитник Марсело Брозович, который точно пробил с подбора и принёс хорватам важнейшую победу. Теперь у России и Хорватии вновь равенство по очкам, но наши опережают соперника по дополнительным показателям. Разница мячей у команд одинаковая, однако российская сборная забила больше хорватов (8 против 5).



Ещё один конкурент сборной России — Словения — ожидаемо победил Мальту (1:0) и занимает третье место, отставая от лидеров на три очка. Ниже располагаются Словакия и Мальта с Кипром. В данный момент таблица группы H выглядит следующим образом:

Для прямого выхода на чемпионат мира необходимо занять первое место. Вторая строчка гарантирует участие в стыковых матчах, но там наверняка будет ждать сильный соперник. При равенстве очков места распределяются по разнице забитых и пропущенных мячей.

У Хорватии по-прежнему есть небольшое преимущество, поскольку матч с Россией (который станет последним в группе) она проведёт на своём поле. Помимо этого, хорваты сыграют дома и с другими конкурентами — Словенией и Словакией, в то время как нашей команде предстоит съездить в гости к словенцам.



Сборной России необходимо побеждать Мальту в заключительном сентябрьском матче, который пройдёт в Москве 7-го числа. Положение команды Карпина может улучшить осечка Хорватии в игре со Словенией, которая состоится в этот же день. В противном случае наша сборная рискует вернуться на второе место, если хорваты улучшат разницу мячей. В октябре и ноябре Россию ждут серьёзнейшие испытания, любое преимущество перед главным конкурентом может сыграть решающую роль.

Оставшиеся матчи сборной России:



Россия — Мальта (7 сентября)

Россия — Словакия (8 октября)

Словения — Россия (11 октября)

Россия — Кипр (11 ноября)

Хорватия — Россия (14 ноября)



Оставшиеся матчи сборной Хорватии:



Хорватия — Словения (7 сентября)

Кипр — Хорватия (8 октября)

Хорватия — Словакия (11 октября)

Мальта — Хорватия (11 ноября)

Хорватия — Россия (14 ноября).