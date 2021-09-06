«Позор, фарс, скандалище». Аргентинцы винят во всём бразильцев

Бразильско-аргентинский хаос – большая и огненная тема. Месси в манишке фотографа, десятки важных бразильцев в пиджаках и масках, улыбающиеся игроки в жёлтом – образы противостояния, которые будут жить в его истории всегда.



Матч отложили. Федерации футбола совещаются, что делать дальше, а хронологию скандала с участием четырёх аргентинцев, прилетевших из Англии, но обогнувших бразильские антиковидные правила, читайте по ссылке ниже.

Мы же покажем горячую реакцию аргентинских медиа на произошедшее. Если коротко: Месси, как и все остальные, не понимают, почему команда находилась в стране три дня и лишь на шестой минуте матча у бразильских правоохранителей появились вопросы. Матч на глазах всего мира (а его показывали в удобном для Европе слоте) прервали, на поле выбежали некие «агенты» и вообще испортили легендарное южноамериканское «класико», когда одноклубники Лео и Неймар должны были играть друг против друга.

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Аргентинские СМИ согласны и не стесняются громких слов, вроде «мировой скандал» (с таким заголовком вышла ежедневная газета El Dia). Внутри текста даже есть подробности, что полузащитник аргентинской сборной Родриго Де Пауль, которым в своё время интересовался «Зенит», сразу обратил внимание на «агентов» вокруг поля.

Местная пресса традиционно использует короткие и ёмкие заголовки: «Жара», «Позор», «Дичь», «Фарс», «Скандалище».

«Фарс» – пишут аргентинцы и ставят много восклицательных знаков. А срыв игры называют провокацией бразильцев.

Однако у болельщиков другое мнение. Кто-то говорит, что фарс – это отдавать кому-то из команд техническую победу. Матч надо переигрывать.

А ещё всё происходящее можно назвать «Цирковид» (Circovid).

Также пресса нашла подтверждение того, что один из «бразильских агентов», выбежавших на поле, был вооружён – этому посвящены многочисленные твиты и материалы со скринами, где за спиной топорщится что-то похожее на пистолет.

Clarin вышел с многообещающим жирным посылом: «Аргентина ждёт, что ФИФА засчитает ей победу в скандальном матче». А у El Litoral есть инсайды, что переигровка пройдёт в Цюрихе.

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Интернет также заполнили мемы. Например, что Месси вышел на поле в манишке фотографа, чтобы проверить: проблема футболистов была в футболке сборной Аргентины.



Много шутят над тем, что нарушивших карантин игроков АПЛ под руки уводят с поля доктора.

Серхио Агуэро выступил в «Твиттере» на 215 тысяч лайков: «Моё мнение по этому поводу? Niaaaaaaa». Что-то вроде «о неееет».

А вы что скажете? Niaaaaaaa?