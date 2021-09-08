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Что нужно сборной России для выхода на ЧМ-2022 в Катаре, расклады в группе после победы над Мальтой

Россия опустилась на второе место. Расклады в группе перед решающими играми отбора ЧМ-2022
Михаил Рождественский
Расклады в группе после победы над Мальтой
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Выполнить задачу команде Карпина стало сложнее.

Сборная России завершила сентябрьский цикл матчей на мажорной ноте. Несмотря на неуверенную игру, наша команда победила Мальту со счётом 2:0 и добыла важнейшие три очка. При этом ситуация в группе H в преддверии решающих матчей только усложнилась. Разбираемся в раскладах.

Россия вымучила победу в матче с Мальтой. Не такой футбол мы ждём от команды Карпина Россия вымучила победу в матче с Мальтой. Не такой футбол мы ждём от команды Карпина

Благодаря победе в матче с Мальтой сборная России набрала 13 очков. В параллельной игре встречались конкуренты нашей команды — Хорватия принимала Словению. Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0, а авторами голов стали бывшие представители клубов РПЛ. Сначала забил Марко Ливайя (играл за «Рубин»), затем — Марио Пашалич (играл за «Спартак»), а точку в противостоянии поставил Никола Влашич, недавно покинувший ЦСКА. Третий гол определил ситуацию в группе. Благодаря ему хорваты добились лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, чем у России (7 против 6). Теперь вице-чемпионы мира занимают первое место, а наша команда — второе.

Словенцы из-за поражения отстали от лидеров и плетутся на четвёртом месте с семью очками в активе. На третьей строчке с девятью очками расположилась Словакия, которая в своём матче спокойно разобралась с Кипром (2:0).

Напоминаем: прямой выход на чемпионат мира гарантирует только первое место. Если по итогам отборочного турнира сборная России останется на второй строчке, то ей придётся сыграть в стыковых матчах, где, скорее всего, попадётся серьёзный соперник. Если у команд в группе будет одинаковое количество очков, всё решит разница забитых и пропущенных мячей.

Надежды на осечку сборной Хорватии в матче со Словенией не оправдались, поэтому именно вице-чемпионы мира — явные фавориты группы на данный момент. На решающем отрезке они сыграют в гостях с аутсайдерами Кипром и Мальтой, а также примут Словакию и Россию. Нашей сборной нужно будет сыграть дома со словаками и на выезде — со словенцами. В предпоследнем матче мы встретимся с Кипром, после чего будет главное испытание — выезд в Хорватию. Если к тому моменту расклад в группе останется прежним, то судьба первого места решится именно в нашем матче с хорватами. Жаль, что играть в гостях.

Главный конкурент России — очень мощный. Хорватия крупно победила, а Влашич забил Главный конкурент России — очень мощный. Хорватия крупно победила, а Влашич забил

Говоря о Хорватии, нельзя забывать и про Словакию. В масштабах четырёх матчей отрыв сборной России в четыре очка кажется серьёзным, но его реально отыграть, особенно учитывая нашу очную встречу со словаками.

Оставшиеся матчи сборной России:

Россия — Словакия (8 октября)
Словения — Россия (11 октября)
Россия — Кипр (11 ноября)
Хорватия — Россия (14 ноября)

Оставшиеся матчи сборной Хорватии:

Кипр — Хорватия (8 октября)
Хорватия — Словакия (11 октября)
Мальта — Хорватия (11 ноября)
Хорватия — Россия (14 ноября).

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