Мысленно Хвича уже в Европе. Как теперь вернуться в Россию?

«Рубин» готовился к продаже Хвичи Кварацхелии всё лето. Чуть ли не каждую неделю российские и европейские инсайдеры сообщали о новых клубах, которые якобы поднимают цены на грузинского таланта. Все топы Италии — «Ювентус», «Интер», «Милан», «Аталанта», «Наполи», пара клубов Англии — «Тоттенхэм», «Эвертон» и в довесок «Бавария», «Боруссия», «Севилья». Даже удивительно, как все они одновременно обратили внимание на юношу из чемпионата России. На высоком уровне интерес держал и агент футболиста Мамука Джугели. В разгар трансферного окна он назвал 10 клубов, которые интересуются Хвичей, и сообщил, что с двумя ведутся конкретные переговоры. Вероятность ухода, по его мнению, составляла 85-90 процентов.

Но грузинский трансферный маэстро, очевидно, забыл: публичность хороша при реальном интересе. А блеф чувствуется мгновенно. Если бы любой топ-клуб сделал Хвиче и «Рубину» реальное предложение, то первым делом прописал бы главную опцию — никаких комментариев в прессе. Это ещё раз подтвердил Герман Ткаченко, когда рассказывал о спецоперации по трансферу Эльдора Шомуродова в «Рому». Агентов в первую очередь попросили не рассказывать о деталях публично. Поэтому трансфер до последнего момента проходил в сверхсекретной обстановке.



Соответственно, если бы клубы большой пятёрки обозначили не просто интерес, а начали переговоры, мы не увидели бы публичных выступлений Мамуки. Наверняка были запросы и ознакомительные разговоры. Но в то же время в Европе понимали позицию «Рубина»: клуб готов вести разговор с суммы в € 20 млн — вполне адекватная цена для самого талантливого игрока РПЛ. А такой оффер никто присылать не решился.



— Суммы никакой по нему мы не называли, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чём тут ещё говорить. Мы были готовы к переговорам, но предложения не было. Он остался, чему мы рады, — сказал «Бизнес Online» гендиректор клуба Рустем Сайманов.



Зимой сделки на такие суммы проводятся редко. А значит, ещё год Хвича, вероятно, проведёт в «Рубине». Без шанса проявить себя в еврокубках из-за вылета команды из Кубка конференций, поэтому придётся рубиться только во внутреннем чемпионате. И самое важное для него — не снизить к себе требований и не забить на развитие. Такая проблема есть.

Говорят, что на протяжении всего августа игрок вовсю спорил с Леонидом Слуцким и просил его меньше себя нагружать, беспокоясь из-за возможной травмы. Главный тренер отказывался и ставил игрока с первых минут. В середине августа Хвича всё-таки получил травму — такова официальная версия. Неофициальная — игроку всё надоело и он самостоятельно отказался играть, так как был полностью уверен в трансфере в Европу.

– Думаю, все эти разговоры на Кварацхелию как-то повлияли. Он всё-таки парень молодой. Может, думал, что уедет, поэтому это в чём-то его дестабилизировало. А сейчас он точно успокоится и будет играть, — говорил в том же интервью Сайманов.



Правда, руководитель умолчал, что казанцы даже взяли пару игроков ему на замену — Андерса Драйера и Сеада Хакшабановича. Теперь же в условиях лимита придётся встраиваться в текущую модель и от кого-то избавляться.



Этот сезон точно станет сложнейшим для Хвичи. Руководство и тренер могут говорить, что он готов играть, но только сам футболист знает собственные мысли. Это наверняка тяжело. Ты уверен, что перерос «Рубин» и РПЛ, тебе необходимо дальнейшее развитие, трансфер уже готовится, а потом — полный облом.

Так что у грузинского таланта два пути: либо он остановится в развитии и из «самого талантливого» превратится в «самого переоценённого» игрока чемпионата России, а через год никакого «Ювентуса» не будет даже близко, либо начнёт впахивать ещё агрессивнее, порвёт РПЛ и следующим летом укатит в Европу за желаемые «Рубином» деньги.



Всё зависит от него. Ведь главный тренер по-прежнему на него рассчитывает. Неспроста назвал свою собаку Кварой.