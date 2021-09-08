Главные трансферы лета в РПЛ. Пока конкуренты тратились, ЦСКА зарабатывал

Летнее трансферное окно закрылось! В России оно традиционно продлилось дольше, чем в европейских топ-лигах. Следующих переходов придётся ждать до зимы, ну а пока — можно подвести итоги. Громких трансферов в РПЛ хватало. Ниже — главные сделки.

Никола Влашич, ушёл из ЦСКА за € 30 млн

Влашич провёл в ЦСКА три года после перехода из «Эвертона». За это время полузащитник раскрылся и стал одной из главных звёзд РПЛ, но в последнее время больше думал об уходе, из-за чего качество его игры заметно снизилось. После Евро, где Никола был основным в сборной Хорватии, армейцы хотели выжать максимум из трансфера и запросили за 23-летнего футболиста крупную сумму. С «Миланом» не срослось, а вот «Вест Хэм» согласился выложить за Влашича € 30 млн. Теперь Никола явно лучше готов к АПЛ, чем в первый заход.

Джон Кордоба, пришёл в «Краснодар» за € 20 млн

Продолжаем говорить о дорогих трансферах, и здесь нужно упомянуть Кордобу, за которого «Краснодар» заплатил «Герте» аж € 20 млн. Колумбийский нападающий стал самым дорогим новичком «быков» за всю историю клуба и, главное, сразу заиграл. Семь результативных действий (пять голов + два ассиста) в шести матчах РПЛ — статистика впечатляет. Осталось закрепиться на этом уровне, поскольку огромная по меркам нашего чемпионата сумма трансфера навсегда завысила ожидания от Джона.

Алекс Крал, ушёл из «Спартака» в аренду с правом выкупа

О предстоящем уходе Крала из «Спартака» говорили давно, но случился он лишь в последний день трансферного окна в Европе. Как и ожидалось, новой командой чешского хавбека стал «Вест Хэм», который всё это время считался основным претендентом. В Лондон Алекс отправился на правах аренды за € 5,2 млн с правом выкупа. Если всё срастётся, то «Спартак» суммарно получит за игрока почти € 20 млн. Два соотечественника (Томаш Соучек и Владимир Цоуфал) и старый знакомый Влашич должны помочь быстрее адаптироваться.

Денис Макаров, перешёл из «Рубина» в «Динамо» за € 7,5 млн

Макаров стал известен любителям РПЛ в начале прошлого года, когда перебрался из «Нефтехимика» на повышение в «Рубин». Более высокий уровень соперников вингера не смутил, и он быстро ворвался в состав казанской команды. Семь мячей в прошлом сезоне и закономерный вызов в сборную на Евро — Денис стал звездой чемпионата. Несмотря на это, в начале новой кампании Макаров выпал из обоймы «Рубина», и клуб, не сомневаясь, согласился продать его «Динамо» за солидные € 7,5 млн. Бело-голубым такой игрок точно пригодится.

Гжегож Крыховяк, перешёл из «Локомотива» в «Краснодар» за € 2,5 млн

Вероятно, самый скандальный трансфер лета в России. После смены руководства в «Локомотиве» решили резко омолодить команду, и 31-летний Крыховяк, несмотря на статус одного из лидеров, попал под зачистку. Возможностью усилить полузащиту воспользовался «Краснодар». Поляк затаил обиду на бывший клуб, говорил, что решение о трансфере приняли за его спиной и что новые боссы железнодорожников повели себя не по-мужски. Плюс в этой истории тоже есть: Крыховяк, у которого за плечами опыт игры за «Севилью» и «ПСЖ», по-прежнему топ-футболист по меркам РПЛ, и здорово, что он остался здесь.

Себастьян Дриусси, ушёл из «Зенита» на правах свободного агента

Четыре года назад Дриусси считался перспективным нападающим. Им интересовались в Европе, но Себастьян выбрал «Зенит», который согласился заплатить € 15 млн. В России аргентинец играл много, но в какой-то момент захотел сменить обстановку. 25-летнего Дриусси звали в США, туда он в итоге и отправился. При этом переход в «Остин» – новый клуб МЛС – произошёл практически по схеме Неймара: форвард выкупил свой контракт и ушёл на правах свободного агента. «Зенит» деньги получил (€ 6,36 млн, по данным Transfermarkt), но формально прямого трансфера не было. Кстати, в США Себастьян уже вовсю играет и забивает.

Андрей Лунёв, ушёл из «Зенита» на правах свободного агента

Лунёв перешёл в «Зенит» чуть раньше Дриусси. В Санкт-Петербурге он стал основным вратарём. Несмотря на периодические спады, казалось, что Андрей и дальше будет выступать за чемпионов России, но нет. В конце прошлого сезона стороны вели переговоры о новом контракте, не договорились, и 29-летний игрок остался без клуба. Решение пришло внезапно: Лунёв оказался в Германии, да ещё и в команде, стабильно играющей в еврокубках, — «Байере». Спустя некоторое время «Зенит» одумался и попытался вернуть голкипера в Россию, но тот отказался. В немецкой команде Андрей пока второй номер, однако побороться можно всегда.

Максим Мухин, перешёл из «Локомотива» в ЦСКА за 15 млн рублей

Ещё один футболист, покинувший «Локомотив» этим летом. Мухин здорово проявил себя в главной команде, считался большим талантом, но возник ЦСКА и предложил ему гораздо более выгодный контракт (€ 600 тыс. в год). Более того, за полузащитника сборной России железнодорожники получили всего 15 млн рублей, которые были прописаны в его соглашении. Трансфер состоялся до прихода Ральфа Рангника в руководство «Локомотива». Немец был в ужасе, что клуб отпустил такого игрока, и даже хотел его вернуть, но не срослось. В новой команде Максим пока не блещет, как и сами армейцы в целом, однако ему всего 19 лет, так что времени на адаптацию и выход на новый уровень у опорника полно.

Наир Тикнизян, перешёл из ЦСКА в «Локомотив» за € 5 млн

Развиваем тему насыщенных отношений «Локомотива» и ЦСКА, и в этот раз речь про трансфер в обратном направлении. У Тикнизяна история запутанная. Он мог перейти в «Локомотив» ещё в начале лета, но в итоге остался в ЦСКА и говорил в интервью, что рад этому решению. Сказка закончилась быстро: менее чем через месяц железнодорожники вернулись, и сделка всё же состоялась. «Локомотив» был щедр и заплатил за 22-летнего игрока € 5 млн. Хотя бы в плане финансов армейцы должны быть довольны.

Константин Марадишвили, перешёл из ЦСКА в «Локомотив» за € 5 млн

Последний эпизод из цикла трансферов между этими клубами. Марадишвили — воспитанник армейцев, и казалось, что его будущее в ЦСКА. Вместо этого произошёл трюк, как с Мухиным. «Локомотив» предложил выгодный контракт, и полузащитник не устоял. Вдобавок железнодорожники щедро заплатили ЦСКА — € 5 млн плюс бонусы, с учётом которых сумма может вырасти до € 7 млн. У Константина есть потенциал, но вряд ли армейцы грустят из-за расставания с 21-летним футболистом. Ведь теперь у них есть Мухин и деньги.

Антон Заболотный, перешёл из «Сочи» в ЦСКА на правах свободного агента

Ещё немного про ЦСКА, который усилился Заболотным. Нападающий сборной России провёл два сезона в «Сочи», куда его сослал «Зенит». Этим летом Антон в компании ещё нескольких футболистов покинул сочинцев на правах свободного агента и вернулся к истокам — в ЦСКА игрок воспитывался, а теперь попытается со второй попытки доказать свою состоятельность. Стартовал Заболотный удачно, забив в первом же туре РПЛ. С тех пор результативных действий в чемпионате не было, но 30-летнему новичку всё равно доверяют.

Клаудиньо, перешёл в «Зенит» за € 12 млн

Летом «Зенит», видимо, посчитал, что Малкому скучно, и привёз ему ещё одного соотечественника. Если серьёзно, то в Санкт-Петербург приехал новоиспечённый олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии, способный закрыть несколько позиций в атаке. Сине-бело-голубые заплатили «Ред Булл Брагантино» внушительные € 12 млн, и 24-летний полузащитник уже успел дебютировать за новый клуб. На его счету два матча в РПЛ.

Фаустино Анджорин, перешёл в «Локомотив» на правах аренды

«Локомотив» провёл лето бурно, и вот ещё одна яркая сделка. Железнодорожники арендовали у «Челси» полузащитника Фаустино Анджорина. 19-летний футболист считается большим талантом. На ценность атакующего хавбека указывают и условия сделки: у «Локомотива» есть опция выкупа примерно за € 20 млн. Если московский клуб заберёт Фаустино на постоянной основе, то у «Челси» будет возможность вернуть игрока за € 40 млн. Цифры впечатляют, осталось дождаться дебюта Анджорина.

Николай Комличенко, перешёл из «Динамо» в «Ростов» на правах аренды

Комличенко переходил в «Динамо» в 2020 году в статусе игрока сборной России. Его дела ухудшились с приходом Сандро Шварца на пост главного тренера. Немцу габаритный форвард не подошёл, и Николай плотно присел на скамейку запасных. Развязка случилась прошедшим летом, когда арендовать Комличенко решил «Ростов». 26-летний игрок радовался возможности поработать с Валерием Карпиным, но в команде довольно быстро сменился наставник. Теперь Николаем будет руководить Юрий Сёмин. Тоже хорошо.

Фабиан Бальбуэна, перешёл в «Динамо» на правах свободного агента

«Динамо» прошедшим летом заполучило не только Макарова. Бело-голубые также подписали защитника сборной Парагвая Бальбуэна. У 30-летнего футболиста истёк контракт с «Вест Хэмом», поэтому российскому клубу он достался бесплатно. В новой команде Фабиан моментально влился в состав и провёл по 90 минут в каждом из шести матчей динамовцев в этом сезоне РПЛ. В том числе благодаря парагвайцу бело-голубые занимают сейчас второе место в таблице и уступают только «Зениту».