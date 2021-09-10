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РПЛ, трансферы лета-2021, почему Глебов не перешёл из «Ростова» в «Спартак», объяснение игрока

«Спартак» — большой клуб. Но человеческие отношения выше». Почему сорвался переход Глебова
Андрей Панков
Почему Глебов не перешёл из «Ростова» в «Спартак»
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Искренний монолог полузащитника «Ростова».

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь с 7 на 8 сентября. Больших и громких сделок на флажке не зарегистрировано. Но один громкий переход всё-таки мог состояться. Полузащитник «Ростова» Данил Глебов был интересен «Спартаку», между клубами велись переговоры, но трансфер всё-таки не случился. Уже после закрытия окна мы поговорили с Глебовым. Ниже монолог футболиста об интересе «Спартака», его ощущениях и преданности «Ростову».

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— Нового ничего не могу сказать. Агент говорил, новости видел… Но не сказать, что мы с агентом обсуждали какую-то конкретику. Но, конечно, когда клуб с большой историей, в котором играли великие футболисты, обращает на тебя внимание, то это круто. Стало приятно. Первой позвонила взволнованная мама, стал успокаивать (смеется). «Почему ты мне ничего не рассказываешь о «Спартаке»?» Я удивился, что я должен рассказать?

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Мне было бы интересно попробовать себя в «Спартаке», но в то же время понимаю, что я в «Ростове» почти три года: команда переживает не самое лучшее время и сейчас не лучшая ситуация, чтобы покинуть команду. С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: «Отпустите меня, я хочу в «Спартак». Да и не стал бы так делать никогда. Я адекватно принял бы любую позицию руководства. Финальное решение было за ними.

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Прежде всего я футболист. Моя главная задача — ни о чём лишнем не думать, выкладываться на 300% и приносить пользу команде на поле.

Одноклубники подкололи разок слегка. Новость появилась перед двусторонней игрой с молодёжной командой. Подхожу к полю, а ребята давай шутить: «О, красно-белый идёт!» Посмеялись.

Когда я только-только перешёл в «Ростов», клуб мне очень сильно помог. «Спартак» — это, конечно, большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше. Всё хорошо. Нужно готовиться ещё больше, чтобы расти как футболист. Я могу и должен развиваться. Я молодой: кипит кровь, хочется новых испытаний. Совру, если скажу, что хотел бы играть только в России. Конечно, рассмотрел бы варианты в Европе. Но об этом думать рано. Надо расти, приносить пользу «Ростову» и стремиться в сборную. Ближайшие цели вот такие.

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак ФК Ростов •••

Заглавное фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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