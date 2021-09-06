«Спартак» провалил трансферное окно. Боссам клуба плевать на желания тренера?

7 сентября в России закроется трансферное окно. По сути, его уже частично прикрыли 31 августа: дозаявочный период во многих странах Европы закончился, и покупать игроков из этих чемпионатов стало сложнее – ведь местные клубы уже не смогут их никем заменить. Времени на трансферы у клубов РПЛ было предостаточно – заявлять новых футболистов можно было с 28 июня.



Интересно сравнить стремление усилить команду у боссов РПЛ. «Локомотив» устроил массовую закупку – здесь и защитник Едвай из «Байера», и Бека-Бека из «Кана», и арендованный у «Челси» Анджорин, плюс Керк из «Утрехта» с Тикнизяном и Марадишвили из ЦСКА. «Динамо» тоже усилилось – подписало контракт с Диего Лаксальтом, Бальбуэной и Денисом Макаровым из «Рубина». «Зенит» вёл себя скромнее – купил вратаря Крицюка и атакующего полузащитника Клаудиньо. А вот два московских топ-клуба — «Спартак» и ЦСКА — трансферную кампанию на вход провалили. И у красно-белых ситуация плачевнее, чем у главного соперника.

Почему «Спартак» не усилился в трансферное окно?

Руй Витория приходил в «Спартак» вместо Доменико Тедеско, чтобы сделать команду чемпионом в год столетия. Об этой задаче боссы клуба говорили в интервью «Чемпионату» ещё в феврале. По нашей информации, с португальцем ещё до назначения обговорили – «Спартак» получит необходимое усиление. Но всё сломалось, когда супруга владельца клуба Зарема Салихова начала свою войну с бывшим спортдиректором «Спартака» Дмитрием Поповым. Попов в итоге заявил, что те трансферы, которые он согласовал с Виторией (например, аргентинца Монтиэля), не одобрил бывший тренер команды Тедеско, к мнению Тедеско прислушались Салихова и Федун. И Попов в итоге клуб покинул. Замену ему не нашли до сих пор.

Фото: spartak.com

После ухода Попова Витория дважды высказывался на тему происходящего в клубе и необходимости усиления команды. Первый раз – сразу после матча с «Бенфикой», когда и стало известно об уходе спортивного директора:

«Для такого клуба, как «Спартак», важна стабильность. Коллектив, доверие, сплочённость сотрудников. Когда ситуация в клубе нестабильна – работать сложно. Если хочешь играть на высоком уровне, то важна структура. Что касается усиления, то это обсуждается с руководством клуба, о деталях говорить не буду. Одно дело играть в ЛЧ, другое – в РПЛ, «Бенфика» укомплектована сборниками больших стран. Нам нужна революция в плане развития команды, игровой опыт необходим. Но имеем то, что имеем».



Второй – уже после повторного матча, 10 августа. Тут уже тренер открыто призвал руководство к диалогу: «Было бы здорово, если бы я говорил, что хочу того или иного футболиста. Но, работая в таком большом клубе, я не могу об этом говорить публично. Я не могу говорить, что хочу того или этого футболиста. У нас непростая ситуация со спортивным директором, с другими вопросами. Было бы здорово сесть и обсудить эти вопросы с Федуном, поговорить об усилении».

Но почти месяц поговорить у них не получалось. Дело в том, что Федун летом всегда уходит в отпуск – на этот раз он уехал отдыхать в конце июля, а вернулся только к сентябрю. Вместо Федуна Витория пытался общаться с Евгением Мележиковым (об этом заявлял сам гендиректор «Спартака») – но ни к чему конкретному это общение не привело.

«Что я могу поделать, если у нас подготовленный шорт-лист, но кандидатуры не продаются? Это были хорошие кандидаты с оптимальным сочетанием цены и качества. Мы согласовали шорт-лист: проработали, изучили, посмотрели нарезки: одним словом — утвердились. Когда дали отмашку, то оказалось, что ни первый, ни второй не продаются, потому что клубы решили свои задачи и не планировали продавать игроков, а последний почему-то перестал нас устраивать. Получилось, что спортивный блок год вёл подготовку к летнему трансферному окну, но мы остались без проработанных вариантов. Клуб оказался в ситуации, когда те варианты, которые год готовились, не сработали. Дальше ситуация, которую можно было предвидеть, но она перешла в активную фазу — я про ситуацию с Жиго. Мы были вынуждены принимать решение, исходя из того, что было на тот момент времени», – так печальные итоги трансферного окна для «Спартака» 31 августа прокомментировал Мележиков.



Но это – не единственная проблема клуба. Проблема, кажется, есть ещё и в коммуникации.

Витория просил усилить правый фланг обороны (например, Вандерсоном из «Гремио» и Мурильо из «Андерлехта» – эти кандидатуры обсуждались ещё при Попове), но так и не был услышан не только Федуном, но и его заместителями. Даже 31 августа – в день, когда в большинстве стран Европы закрывалось трансферное окно, тренер не смог дозвониться до руководства. В итоге он получил лишь бельгийского защитника Кофрие. Этот переход действительно был согласован с тренером, но он настаивал на усилении других позиций, а бельгийца, в крайнем случае, предлагал взять в аренду (и вообще не считал эту покупку первый по приоритетности и тем более – заменой Жиго). Несмотря на мнение Витории, с защитником подписали полноценный контракт. А усилить фланги обороны или центр поля иностранцем возможности не осталось из-за лимита.

Фото: spartak.com

Что будет дальше?

После возвращения из отпуска Федун всё-таки поговорил с Виторией (правда, тогда, когда подписать кого-то в Европе стало гораздо проблематичнее) и даже выразил ему полную поддержку. К чему похожее приводило раньше – мы уже писали.

Да и поддержку можно было бы выразить другим способом – например, усилить позиции, на которые указывал главный тренер, а не покупать Кофрие. Да и стоит ли считать этот трансфер усилением, когда так не считают даже в клубе?

– Была непонятная ситуация с Жиго, – заявил Мележиков об этом трансфере, – может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остаётся, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника. Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть».

Сам Витория, по нашей информации, уходить из клуба пока не намерен – но такого отношения к договорённостям не ожидал. А доказывать свою состоятельность ему теперь придётся без классных новичков. Хотя немного «Спартак» помочь тренеру ещё может – коллеги из «СЭ» на днях сообщили, что клуб интересуется полузащитником «Ростова» Даниилом Глебовым. Учитывая уход другого игрока центра поля – Алекса Крала (и за эту продажу «Спартак» стоит похвалить), трансфер для красно-белых выглядит нужным. А если у Витории с Глебовым и Кофрие что-то пойдёт не так – руководству можно будет сказать, что тренеру доверяли, но он не потянул. И заменить его кем-нибудь знакомым из Германии.