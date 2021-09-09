Но не все в РПЛ ушли в минус – есть и обратные примеры.

Трансферы российских клубов за 10 лет. В лидерах по убыткам – «Зенит» и «Спартак»

В начале сентября ФИФА опубликовала отчёт, в котором проанализированы затраты клубов и ассоциаций на трансферы за последние 10 лет. Мы подробно его разбирали – почитать можно по ссылке ниже.

Согласно данным ФИФА, Россия занимает пятое место в мире по убыткам от трансферов ($ -838,1 млн) – выше нас Англия ($ -7,2 млрд), Китай ($ -1,45 млрд), Италия ($ -1,3 млрд) и Германия ($ -926 млн). Самым затратным получился сезон-2012/2013, когда клубы потратили € 311,05 млн, а заработали всего € 71,71 млн – рекордный убыток составил € 239,34 млн. Тогда «Зенит» купил Халка и Витселя (оба по € 40 млн), в «Анжи» перешли Виллиан (€ 35 млн) и Ласина Траоре (€ 18 млн), в «Рубин» – Янн М’Вилла (€ 12 млн), а в ЦСКА – Марио Фернандес (€ 10,5 млн).



Вторым по убыточности стал сезон-2019/2020: на покупки ушло € 237,4 млн, заработать удалось € 87,46 млн, поэтому убыток составил € 149,93 млн. Лидером по тратам вновь стал «Зенит» – только покупка Малкома потянула на € 40 млн.

Петербуржский клуб, согласно данным Transfermarkt, лидирует и по итогам десятилетия: на 131 игрока он потратил € 448,05 млн, а заработал на продаже стольких же футболистов всего € 237,40 млн – отсюда и крупный убыток в € 210,65 млн. Самым убыточным для сине-бело-голубых стал сезон-2012/2013 (€ -87,01 млн), а прибыльным – сезон-2016/2017, благодаря продаже Халка (€ +78,1 млн).

На втором месте с большим отрывом идёт «Спартак» с потраченными на 156 игроков € 248,5 млн. Наибольший убыток клуб понёс в сезоне-2012/2013 (€ -26,6 млн), а самым прибыльным стал сезон-2018/2019 – москвичи остались в плюсе на € 4,15 млн за счёт продажи Квинси Промеса в «Севилью».

На третьем месте по тратам – «Анжи», который на закупку звёзд для «новой истории» истратил € 219,08 млн.

При этом, если составлять рейтинг по балансу, то на второй строчке расположится «Динамо» с убытком в € 137,15 млн. Столичный клуб трижды крупно тратился: € 67,9 млн ушло за приобретения в сезоне-2013/2014, € 43 млн – в сезоне-2019/2020 и ещё € 33,6 млн – в сезоне-2011/2012.

Но есть и «прибыльный» список – его возглавляет ЦСКА. За десять лет клуб потратил € 126,31 млн, заработав при этом € 159,39 млн, поэтому трансферный баланс получился положительным – € 33,08 млн. Самый прибыльный пока что сезон для армейцев — 2021/2022: за этот период ЦСКА заработал € 42,8 млн (продажа Николы Влашича в «Вест Хэм» принесла € 30 млн).

На втором месте по прибыльности – «Ростов»: € +24,7 млн. Если посмотреть на график трат и доходов, то «зелёная» шкала чаще всего выше «красной» – южане всего дважды за 10 лет ушли в минус.

Всего за десятилетие наши клубы израсходовали на трансферы € 1615,57 млн, а заработали € 1123,7 млн. Самыми прибыльными вышли сезоны-2015/2016 (€ 54,97 млн), 2018/2019 (€ 44,51 млн) и 2016/2017 (€ 33,8 млн) – в остальные годы прибыль не превышала € 10 млн. Более того, российские клубы выходили в плюс, помимо перечисленного, ещё всего девять раз, из которых всего дважды – в нынешнем веке.