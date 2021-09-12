«Миранчук должен проснуться». Россиянина критикуют в Италии за игру с командой Кокорина

«Аталанта» Алексея Миранчука набрала четыре очка в первых двух турах Серии А, победив «Торино» (2:1) и сыграв вничью с «Болоньей» (0:0). «Фиорентина» Александра Кокорина взяла три – уступила «Роме» (1:3) и одолела «Торино» (2:1). Перед очной встречей команд российских игроков в Бергамо фаворитом считалась «Аталанта», но «Фиорентину», кажется, недооценили.

«Аталанта»: ноль ударов в створ за тайм

«Аталанта» провела один из худших первых таймов этого чемпионата. Миранчук и компания ничего не создали за первые 45 минут матча и заслуженно ушли на перерыв, уступая в счёте. «Фиорентина» же выжала максимум: на 30-й минуте мяч попал в руку Мехле, и судья поставил пенальти – Влахович реализовал удар с «точки». Фиолетовые повели. Помимо судьи повтор внимательно изучал тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини: он посмотрел видео с попаданием мяча в руку на телефоне. Новые тренерские технологии.

Миранчук вышел в стартовом составе и доиграл первый тайм до конца. Россиянин пытался обострять, заработал два угловых, но в целом выглядел блекло вместе со своими партнёрами, за что получил порцию критики в свой адрес от болельщиков в соцсетях. Вот что писали в «Твиттере»:

«Алексей Миранчук – такой разочаровывающий игрок. Он должен быть намного лучше, чем он есть на самом деле».

«Этот Миранчук – «мёртвый» парень, деньги потрачены зря».

«Миранчук ужасен! Точно не вернётся во втором тайме!»

«Миранчук должен проснуться, первый тайм невозможно смотреть».

«Миранчук теперь не будет играть в течение двух лет, и вполне справедливо после этого выступления».

«Матчи идут, а Миранчук всё ещё не показывает признаков адаптации к Серии А. Проходит первый сезон, всем тяжело, но он уже должен показывать прогресс. Противоположность Малиновскому, который только что вывел Дувана Сапату один на один. Отличный сейв Терраччано».

Три пенальти в одной игре

Второй тайм начался с того, что Влахович реализовал второй заработанный пенальти «Фиорентиной». Душан великолепно пробил в правый угол, у голкипера Спортьелло не было шансов. После этого гола поле покинул Миранчук. Российский полузащитник сыграл 50 минут: по данным Opta, он совершил 10 удачных передач из 13, ноль из пяти успешных обводок, выиграл три из 10 единоборств, заработал один штрафной, выдал один пас под удар и дважды коснулся мяча в чужой штрафной. Учитывая непростое положение российского полузащитника в «Аталанте», теперь ему будет непросто вернуться в основу. В прошлом сезоне Миранчук выходил с первых минут только четыре раза в 33 матчах.

Спасать «Аталанту» вызвался Сапата. Колумбиец, наколотивший 18 голов в прошлом чемпионате, реализовал третий пенальти в матче и подарил бергамаскам шансы на спасение. После гола нападающего «Аталанты» хозяева окружили штрафную гостей и всё чаще беспокоили вратаря Терраччано. Однако своё давление бергамаски не превратили в гол. Команда Гасперини нанесла девять ударов во втором тайме, но так и не смогла забить с игры.

Домашнее поражение отбрасывает «Аталанту» на 10-е место, а «Фиорентина» на несколько часов выходит на шестое место. Появление Миранчука совпало с тем, что бергамаски потерпели первое поражение в сезоне. Что касается Кокорина, то он снова не появился на поле. Экс-нападающий «Спартака» провёл четвёртую игру на скамейке запасных.