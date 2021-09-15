«Голевой пас мирового класса». Касание Миранчука помогло «Аталанте» спастись в ЛЧ

Россиянину хватило четыре минуты, чтобы на пару с Госенсом вернуть команду в игру.

После блеклой игры Миранчука в матче с «Фиорентиной» ждать его появления на поле во встрече Лиги чемпионов не стоило. Алексей, как и вся «Аталанта», провалился в домашней игре с «фиалками» и отправлялся в Испанию не в лучшем настроении. Но Гасперини удивил, а его ставка на россиянина сработала.

Голевая передача Миранчука

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте игры. Быстрым голом отметился полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер. Однако на 39-й минуте «Вильярреал» восстановил статус-кво благодаря забитому мячу Ману Тригероса. На 73-й минуте Арно Груневелд вывел «жёлтую субмарину» вперёд.

Четыре замены Гасперини не сработали, и итальянец решил бросить в бой Миранчука за 11 минут до конца основного времени. Полузащитнику сборной России потребовалось всего четыре минуты, чтобы восстановить равновесие. Робин Госенс получил точную передачу в штрафной площади от Миранчука и точно пробил в левый угол ворот – 2:2. Для голкипера «Вильяррела» это был неберущийся мяч. Конечно, голевым пасом касание Миранчука назвать сложно, тем не менее Алексей успел коснуться мяча, а значит, записал результативный балл себе в актив. Гол защитника «Аталанты» стал последним в матче, который завершился результативной ничьей – 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ». Тайминг (с 05:48).

Реакция болельщиков в соцсетях на голевую передачу Миранчука

Голевую передачу россиянина сполна оценили болельщики итальянского клуба. Вот такие комментарии в соцсетях:

«Герой Миранчук».

«Миранчук лучше Головина».

«Неплохие действия Миранчука».

«Боже, если бы Миранчук и собирался сделать это. Голевой пас мирового класса».

«Госенс сравнял счёт. Иличич нашёл Миранчука в штрафной, который затем переправил мяч на Госенса».