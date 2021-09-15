«План «Зенита» был лучше, чем у многих в нашей лиге». Что пишут в Англии после матча ЛЧ

«Зенит» проиграл в Лондоне, хотя вполне мог зацепиться за ничью – если бы в концовке Артём Дзюба после паса Сердара Азмуна не промахнулся. Про это в каждом материале пишут английские СМИ – а ещё они признают, что российский клуб приятно удивил тактически.

BBC пишет, что «победа «Челси» не была неожиданностью, учитывая их статус обладателей Лиги чемпионов и впечатляющее начало сезона»: «Но это показало, что клуб готов выполнять грязную работу, чтобы добиться желаемого.

И именно Лукаку, талисман, ещё раз показал, насколько сильно он изменит «Челси». Его шансы были ограничены, поскольку «Зенит» хорошо и с настоящей стойкостью оборонялся, но Ромелу ухватился за первую предоставленную ему возможность забить мощным ударом головой.

Хозяева заслужили победу, но гости упустили великолепный шанс вырвать ничью, когда вышедший на замену Дзюба промахнулся с нескольких метров».

Оценки издания за матч у обеих команд сильно отличаются: в «Зените» никто не получил выше пятёрки, а вот в «Челси» в среднем команда наработала на 7,5 баллов; лучшим стал Лукаку (8,3), худшим – Андрей Мостовой (4,8).

The Guardian в послематчевом материале восхищается защитой «Зенита» и Лукаку, которому всё же удалось её взломать.

«Ромелу был предметом удушающего внимания хорошо организованной и сильной тройки центральных защитников «Зенита»: куда бы он ни повернулся, ему казалось, что перед его носом захлопывается дверь. Когда эта связь вступила в финальную стадию, зрители, должно быть, начали думать, что гости держат его и «Челси» под контролем.

Но Лукаку требуется всего одна секунда, чтобы вырваться на свободу. Ему нужно всего одно движение или мгновение, чтобы исполнить самое суровое наказание. Это причина, по которой «Челси» так далеко зашёл, чтобы повторно подписать его летом.

Удар головой Лукаку не означал, что всё закончилось, – у «Зенита» была прекрасная возможность сравнять счёт, когда Азмун прострелил на Дзюбу. Как оказалось, только для того, пробил мимо. Удивительно, что соперник упустил шанс, учитывая, насколько скупым был «Челси» в защите. Но хозяева добились нужного результата – дали Тухелю победу, к которой он призывал. До финала, который состоится на «Газпром Арене», ещё далеко, но с Лукаку «Челси» может мечтать о ещё одном триумфе».

Independent тоже не поскупился на добрые слова о «Зените». Правда, имена игроков российского клуба издание чуть-чуть исковеркало: Дмитрий Чистяков получился Чистякобом, а Артём Дзюба стал Дзубья.

«У «Зенита» был более совершенный тактический план, чем у большинства команд Премьер-лиги, с которыми «Челси» расправлялся в прошлом сезоне. Российский клуб действительно заставил хозяев поработать и даже мог претендовать на ничью.

Возможно, это была та игра, к которой «Челси» нужно привыкнуть: подобное становится нормой, когда ты – лучший клуб Европы. Это была классическая игра «атака против защиты».

«Зенит» очень мало интересовался выходом из своей штрафной и часто оборонялся девятью футболистами. Это сделало их оборону чрезвычайно трудной для разрушения. Следовательно, это была одна из тех игр, в которой обороняющаяся команда внезапно выглядела более опасной именно потому, что на другом конце поля стало больше места.

Но «Челси» потребовался всего один момент».

Daily Mail пишет, что «Зенит» напугал соперника всего однажды – когда Дзюба не реализовал очевиднейший момент: «Челси» начал очень вяло, поскольку российские чемпионы изменили свою обычную схему, чтобы противостоять защитникам Тухеля. Но, несмотря на все обещания, гости смогли создать очень мало, и «Челси» взял на себя контроль над полузащитой уже до перерыва, а после нарастил темп – и соперник отступил. Момент испуга был только однажды, когда вышедший на замену Дзюба едва не реализовал навес и врезался в голкипера Менди.

Но чемпионы дожали соперника. Они начали турнир с победы. Лукаку набирает силу».