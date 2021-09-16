«Милан» поплыл под прессингом «Ливерпуля», но мощно вернулся в игру. И мог спастись

«Ливерпуль» против «Милана» — классика Лиги чемпионов, но и у конкретного отдельно взятого матча достаточно драматичная предыстория. «Милан» не играл в Лиге чемпионов семь лет, с 2014 года. В той команде ещё доигрывали Аббьяти и Кака, Робиньо и Монтоливо. Общими остались лишь цвета: поменялись и игроки, и тренер, и владельцы. Новая команда европейскими топ-матчами не избалована, поэтому один из труднейших в мире выездов должен был стать труднейшим испытанием.

«Ливерпуль», играя в сверхплотном графике, провёл в Лиге чемпионов серьёзную ротацию. Юрген Клопп выпустил в центре защиты Гомеса и Матипа, оставив в запасе ван Дейка, а в атаке с первых минут неожиданно вышел Ориги. Игрок, который должен пользоваться каждым шансом доказать свою необходимость.



Стефано Пиоли сделал три замены по сравнению с матчем с «Лацио». Кьер – главный центральный защитник, Салемакерс мощно вышел на замену в прошлой игре, а ротация Тонали и Беннасера привычна ещё по прошлому сезону. Главной темой стало отсутствие Ибрагимовича, который три дня назад вышел на замену и сразу забил, но он был вынужден пропустить матч из-за воспаления сухожилия. Поэтому в центре нападения выбор был между Жиру и Ребичем. Пиоли доверился хорошо сыгравшему с «Лацио» Ребичу.



С первых минут «Ливерпуль» задал темп, который гости не смогли поддержать. Одно из впечатлений – интенсивность прессинга. Фирменный Клопп уже приучил к тому, что может врубить такой режим на старте матча, но «Милан» к такому не привык. Изначальные попытки выходить из обороны через пас и правый фланг не сработали: Томори и Кьер не имели вариантов для продолжения, а Калабрия, пытаясь продвигать мяч, постоянно ошибался в передачах.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Ещё одной системной проблемой «Милана», которая была источником постоянных моментов у ворот Меньяна, стала дуэль Леау против Александера-Арнольда. Леау не то что недорабатывал, ему просто не хватало навыков игры в обороне. А защищаться приходилось большую часть времени, потому что «Милан» не мог зацепиться за мяч и в основном отбивался, так что у Трента была возможность для смелых подключений.

При другом рисунке игры настолько смелая позиция Трента могла бы вредить уже «Ливерпулю», но «Милан» в первой половине первого тайма был настолько прижат, что не мог этим воспользоваться. Кстати, автогол Томори случился как раз после такого подключения. Леау играл по Тренту до конца, но не ожидал такой резкости, растерялся (возможно, боясь сфолить) и упустил игрока.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Трудно представить, как бы развивалась игра, если бы на фоне тотального преимущества на старте «Ливерпуль» забил второй гол. «Милану» было бы трудно вернуться. Но гостям повезло: Салах ужасно исполнил пенальти, назначенный за неудачно выставленную руку Беннасера. Меньян вытащил не только удар с точки, но и добивание. Потом был ещё один опасный удар Салаха издали на 30-й минуте. В общем, хозяева наиграли на 2:0, но не забили, а примерно через полчаса сами сбавили темп.



Когда «Ливерпуль» ослабляет высокий прессинг, высокая линия обороны становится зоной уязвимости команды: у соперников появляются шансы врываться за спину защитникам. В концовке тайма «Милан» поймал хозяев на таком половинчатом состоянии и здорово вышел из обороны через пас.



Диас стянулся в опорную зону, получил мяч и отдал на Салемакерса, а в это время Ребич и Леау здорово раздёргали Матипа координированным рывком в разные стороны. В итоге Ребич вышел один на один.

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Второй гол «Милан» забил через минуту после первого. Всё началось с атаки «Ливерпуля», Беннасер перехватил мяч и классно развернул атаку через левый фланг. Леау разбежался на бровке, а Трент за ним не успел, застряв впереди. Фабиньо тоже не подстраховал (хотя должен был), и проход Леау вдоль фланга с последующим смещением в центр и пасом на Ребича стал ключевым моментом атаки.

«Ливерпуль», играя намного лучше большую часть тайма, закончил его, уступая в счёте. Можно было ожидать бодрого начала после перерыва, и ожидания оправдались. Начало второго тайма превратилось в одну сплошную атаку. Никакого навала: хозяева терпеливо взламывали оборону, растягивая её с фланга на фланг, а «Милан» защищался в низком блоке. Забить удалось благодаря классным индивидуальным действиям Ориги: он получил мяч спиной к воротам, развернулся и закинул парашют под рывок Салаху. Отличное исполнение, но важно, что никто из защитников даже не пытался выдвинуться на Ориги, когда тот сделал пару шагов к центру поля. Обычно Кьер или Томори в таких случаях выдвигались.



После гола рисунок игры не изменился. «Ливерпуль» так же шёл вперед, как и при счёте 1:2, а «Милан» так же прижимался к штрафной без признаков контригры. Преимущество хозяев после второго гола и до третьего было подавляющим. 78% владения, 5-0 по ударам, 3-0 по угловым. За эти 20 минут «Милан» всего семь раз отдал пас в атакующей трети («Ливерпуль» — 70).

Хендерсон забил не в результате опасной атаки и не из явного момента, а просто на индивидуальном классе, положив издали в угол. Но в целом гол абсолютно заслуженный, потому что с начала тайма давление на ворота Меньяна только усиливалось.



Очевидно, в таком темпе нельзя провести целый тайм, но впечатляет уже то, что хозяева не снижали интенсивность, пока не забили третий гол. Только после этого Клопп согласился на энергосберегающий режим. «Ливерпуль» откатился в средний блок и отдал мяч (после 75-й минуты — 70% владения за «Миланом»). «Милан», кстати, выжал один момент в концовке. Это заслуживает уважения, но ничья была бы слишком не по игре.