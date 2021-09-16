Первые очки России в Европе! «Локомотив» вдесятером спасся от проигрыша «Марселю»

Последний российский клуб стартовал в еврокубках. В 1-м туре группового этапа Лиги Европы к «Локомотиву» в Москву приехал «Марсель». Матч получился непростым, но с хэппи-эндом.

Вопросы о характере игры полностью отпали на первых же минутах. «Марсель» забрал мяч и стал искать подходы к воротам «Локомотива». Железнодорожники избрали контратакующий стиль, но поначалу никакими контратаками и не пахло. Гости не отдавали мяч, а показатели владения были просто неприличными. Первую атаку «Локомотив» провёл лишь на 18-й минуте. На неплохую позицию вышел Франсуа Камано, но удару помешал защитник.

У «Марселя» заметным (во всех смыслах) был полузащитник Маттео Гюэндузи, который ещё недавно бегал в составе лондонского «Арсенала». Также мяч зачастую направлялся на правый фланг, где у Дженгиза Ундера завязалась дуэль с Наиром Тикнизяном. Защитник «Локомотива» не жалел соперника и играл жёстко, а моментами даже слишком — за это он впоследствии получил жёлтую карточку.

К середине первого тайма «Марсель» начал создавать моменты. Опасно бил Гюэндузи, также головой пытались забить защитник Вильям Салиба и хавбек Жерсон, но Маринато Гильерме во всех случаях был надёжен.

«Локомотив» свой главный момент создал на 31-й минуте. После выноса на чужую половину поля за мяч зацепился Фёдор Смолов. Форвард увидел забегающего за спины защитников Камано, но решил сделать всё сам. Он сместился в центр и мощно пробил в ближний угол, но угодил в штангу. Вратарь к такому был не готов и дёрнулся в другую сторону. Если бы Фёдор попал, то, скорее всего, был бы гол.

На этом эпизод не завершился. Подобрать мяч попытался Рифат Жемалетдинов, но столкнулся с соперником и упал. VAR проверил момент на предмет нарушения, но «Локомотив» остался без пенальти.

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Второй тайм начался без ярких моментов, а затем у «Локомотива» начались большие проблемы. Ундер обошёл Тикнизяна и устремился в штрафную площадь. Наир проиграл противостояние, а в результате ещё и зацепил турка. Тот с удовольствием упал. Пенальти, вторая жёлтая Тикнизяну, «Локомотив» в меньшинстве. Бить отправился сам Ундер — удар по центру Гильерме, прыгнувший в угол, достать не мог.

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Счёт должен был заставить «Локомотив» идти в атаку, но в меньшинстве делать это было тяжело. Ставка была сделана на Камано, который должен был забегать за защитников. Но с передачами на гвинейца были проблемы, а потом его и вовсе заменили на Гирано Керка. «Марсель» же окончательно осмелел, стал высоко и зачастую успешно прессинговать и пытался забить второй. Сделать этого не удавалось, поэтому гости расслабились.

А на 89-й минуте «Локомотив» смог. Арендованный у «Челси» Фаустино Анджорин подобрал мяч в нескольких метрах от штрафной, сделал несколько шагов и идеально пробил в дальний угол, наказав «Марсель» за вальяжность.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Осознав, что победа сейчас улизнёт, гости зашевелились и попытались организовать навал на последних минутах. До гола дело так и не дошло, ничья — 1:1.

По статистике у «Марселя» полное преимущество. 18 ударов (против пяти), девять угловых (у «Локомотива» ноль) и устрашающие 74 процента владения мячом. Но есть ощущение, что железнодорожники эту ничью заслужили.

Группа у «Локомотива» уровня Лиги чемпионов. Впереди трудный выезд к «Лацио» и домашний матч с «Галатасараем», а во втором круге железнодорожники сыграют со всеми соперниками ещё раз. Не выйти из такой группы не будет преступлением, но в футболе возможно всё. Побороться «Локомотив» обязан.