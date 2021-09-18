Витория пока только проигрывал ЦСКА. Португалец называл победу армейцев нечестной

Его падение с «Бенфикой» началось как раз после встречи с командой Березуцкого.

В восьмом туре чемпионата России состоится один из главных матчей сезона – ЦСКА примет «Спартак». Дерби – украшение скудного стола РПЛ, даже несмотря на то, что сейчас игра у обеих команд не слишком аппетитная. Для Алексея Березуцкого это первое сражение со «Спартаком» в качестве главного тренера, а вот Руй Витория уже встречался с армейцами. И вряд ли будет рад, если ему напомнят о тех встречах. Португалец дважды проиграл ЦСКА, за который тогда выступал защитник… Алексей Березуцкий.

Витория здорово начинал в «Бенфике». В первые два сезона команда под его руководством брала золото Примейры, Кубок Португалии, Кубок лиги и (дважды) Суперкубок страны. Весной 2016-го добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, а на следующий год – до 1/8 финала. Анализируя тренерскую карьеру Руя, можно прийти к выводу, что тогда был её самый пик.

Перед сезоном-2017/2018 «Бенфика» провела трансферную кампанию, которая наверняка разочаровала тренера. Клуб как обычно продал группу лидеров за большие деньги – Эдерсона за € 40 млн, Семеду за € 35,7 млн, Линделёфа за € 35 млн, Митроглу за € 15 млн, но фактически не усилился. Руководство потратило всего € 9,95 млн, тогда как в предыдущие два года при Витории на новичков уходило € 35,35 млн и € 43,77 млн. Невероятная для «Бенфики» история: тем летом лиссабонские «орлы» промахнулись почти со всеми новичками. Самой дорогой покупкой стал хорватский хавбек Филип Кровинович (на него потратили € 3,5 млн), который потом несколько лет катался по арендам и так и остался безвестным игроком.

Очевидно, в то время Витория понимал даже лучше, чем перед приходом в «Спартак», насколько непросто ему будет в сезоне. Но не жаловался. Если взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да и стартовала «Бенфика» многообещающе – с пяти побед при одной ничьей в шести матчах.

Фото: Carlos Palma/Getty Images

И вот, 12 сентября в первом туре Лиги чемпионов команда Витории принимала ЦСКА. Поскольку в соперниках по группе был также «Базель» шансы «Бенфики» на очередной выход в плей-офф казались достаточно высокими. Топ в этот квартет попал только один – «Манчестер Юнайтед».

Армейцев привёз в Лиссабон Виктор Гончаренко. В обороне – братья Березуцкие, опорную зону закрывал Вернблум, в атаке – дуэт Витиньо – Оланаре: кажется, это состав ЦСКА из какого-то далёкого прошлого, а ведь минуло всего четыре года.

«Бенфика» поддавливала, гости отвечали опасными контратаками. Армейцы пережили несколько неприятных эпизодов: однажды судья мог назначить пенальти за игру рукой, потом Акинфеева спасла от гола штанга. Но на 50-й минуте Сеферович всё-таки забил из-под Алексея Березуцкого. Будущий главный тренер ЦСКА проиграл борьбу на опережение.

Тем не менее армейцы, прибавив по ходу матча, одержали волевую победу. На 63-й минуте испанский судья Мальенко назначил не самый очевидный пенальти в ворота «Бенфики», зафиксировав игру рукой со стороны Луизао. Витиньо пробил с «точки» под перекладину. А ещё через восемь минут Жамалетдинов добил мяч в сетку после удара Васина.

Тогда Витория в беседе с журналистами, как и сейчас после поражений «Спартака», акцентировал внимание на том, как много била его команда по воротам соперника. И дал понять, что причина поражения от ЦСКА – судейство:

«Результат для нас плохой. Мы работали, играли, всё, что делали, было достаточно для того, чтобы победить, но в некоторых ситуациях находились просто в шоке. Потому что результат получился нечестный. Знаю, что завтра о судействе будут говорить, но я не хочу этого делать, ведь я здесь, чтобы говорить об игре…

Мы очень хорошо провели встречу. Дали сопернику лишь две возможности отличиться. У нас было 73% владения мячом, 25 ударов, 700 передач. С такой игрой в следующей встрече очки мы точно наберём. ЦСКА отошёл в оборону и максимально нас сковывал, но мы наиграли на победу».

Неудача в первом туре Лиги чемпионов подкосила команду Витории. «Бенфика» стала терять очки в чемпионате Португалии, не смогла защитить титул и даже второй финишировала с трудом, обойдя лишь на три очка «Спортинг». А в ЛЧ вообще выступила позорно – проиграла все шесть матчей группового этапа! В том числе игру пятого тура с ЦСКА. К слову, Алексей Березуцкий пропустил эту встречу из-за перелома голени.

В Москве «Бенфика» чуть-чуть перебила армейцев (удары – 12:10, в створ – 4:3), однако провалила отрезки в дебюте обоих таймов. На 13-й минуте Щенников выскочил один на один, получив проникающую передачу от Натхо, и перебросил мяч через вратаря. А на 55-й минуте мяч после удара Витиньо влетел в сетку рикошетом от Жардела – на защитника записали автогол.

По окончании матча Витория, комментируя результаты в ЛЧ, признал: все проблемы начались с первого поражения от ЦСКА.

«Это нетипичная для «Бенфики» кампания: мы плохо стартовали и продолжили не лучше. Соперники пользовались каждой нашей ошибкой, так случается. Если помните, всё началось с домашнего матча ЦСКА, который мы должны были выигрывать…

Сегодня мы хотели навязать свой футбол ЦСКА, но соперник нам этого не позволил. Они очень сильны физически и не позволили нам выйти из обороны, из-под прессинга. Могли сравнять счёт в первом тайме, но вместо этого пропустили автогол. Так случается, что в футболе решают мелочи – они были на стороне ЦСКА».

Несмотря на ужасные результаты в Европе, руководство «Бенфики» не уволило Виторию. Руй продержался в Лиссабоне до января 2019-го, сыграв ещё раз в Лиге чемпионов. В сезоне-2018/2019 его команда опять не выполнила задачу по выходу из группы – финишировала на третьем месте с семью очками. Вполне возможно, что и теперь матч с ЦСКА окажется поворотным в карьере португальца. Если «Спартак» безвольно проиграет дерби, Леонид Федун может решить, что пора менять тренера.