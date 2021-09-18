Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА – «Спартак», РПЛ: как Руй Витория проигрывал армейцам

Витория пока только проигрывал ЦСКА. Португалец называл победу армейцев нечестной
Анатолий Романов
ЦСКА – «Спартак»
Комментарии
Его падение с «Бенфикой» началось как раз после встречи с командой Березуцкого.

В восьмом туре чемпионата России состоится один из главных матчей сезона – ЦСКА примет «Спартак». Дерби – украшение скудного стола РПЛ, даже несмотря на то, что сейчас игра у обеих команд не слишком аппетитная. Для Алексея Березуцкого это первое сражение со «Спартаком» в качестве главного тренера, а вот Руй Витория уже встречался с армейцами. И вряд ли будет рад, если ему напомнят о тех встречах. Португалец дважды проиграл ЦСКА, за который тогда выступал защитник… Алексей Березуцкий.

Истерика вокруг «Спартака» сильно преувеличена. Дайте Витории поработать! Истерика вокруг «Спартака» сильно преувеличена. Дайте Витории поработать!

Витория здорово начинал в «Бенфике». В первые два сезона команда под его руководством брала золото Примейры, Кубок Португалии, Кубок лиги и (дважды) Суперкубок страны. Весной 2016-го добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, а на следующий год – до 1/8 финала. Анализируя тренерскую карьеру Руя, можно прийти к выводу, что тогда был её самый пик.

Перед сезоном-2017/2018 «Бенфика» провела трансферную кампанию, которая наверняка разочаровала тренера. Клуб как обычно продал группу лидеров за большие деньги – Эдерсона за € 40 млн, Семеду за € 35,7 млн, Линделёфа за € 35 млн, Митроглу за € 15 млн, но фактически не усилился. Руководство потратило всего € 9,95 млн, тогда как в предыдущие два года при Витории на новичков уходило € 35,35 млн и € 43,77 млн. Невероятная для «Бенфики» история: тем летом лиссабонские «орлы» промахнулись почти со всеми новичками. Самой дорогой покупкой стал хорватский хавбек Филип Кровинович (на него потратили € 3,5 млн), который потом несколько лет катался по арендам и так и остался безвестным игроком.

Очевидно, в то время Витория понимал даже лучше, чем перед приходом в «Спартак», насколько непросто ему будет в сезоне. Но не жаловался. Если взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да и стартовала «Бенфика» многообещающе – с пяти побед при одной ничьей в шести матчах.

Фото: Carlos Palma/Getty Images

И вот, 12 сентября в первом туре Лиги чемпионов команда Витории принимала ЦСКА. Поскольку в соперниках по группе был также «Базель» шансы «Бенфики» на очередной выход в плей-офф казались достаточно высокими. Топ в этот квартет попал только один – «Манчестер Юнайтед».

Армейцев привёз в Лиссабон Виктор Гончаренко. В обороне – братья Березуцкие, опорную зону закрывал Вернблум, в атаке – дуэт Витиньо – Оланаре: кажется, это состав ЦСКА из какого-то далёкого прошлого, а ведь минуло всего четыре года.

«Бенфика» поддавливала, гости отвечали опасными контратаками. Армейцы пережили несколько неприятных эпизодов: однажды судья мог назначить пенальти за игру рукой, потом Акинфеева спасла от гола штанга. Но на 50-й минуте Сеферович всё-таки забил из-под Алексея Березуцкого. Будущий главный тренер ЦСКА проиграл борьбу на опережение.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в понедельник вместо выходных. Кто и как принимал это решение ЦСКА и «Спартак» сыграют в понедельник вместо выходных. Кто и как принимал это решение

Тем не менее армейцы, прибавив по ходу матча, одержали волевую победу. На 63-й минуте испанский судья Мальенко назначил не самый очевидный пенальти в ворота «Бенфики», зафиксировав игру рукой со стороны Луизао. Витиньо пробил с «точки» под перекладину. А ещё через восемь минут Жамалетдинов добил мяч в сетку после удара Васина.

Тогда Витория в беседе с журналистами, как и сейчас после поражений «Спартака», акцентировал внимание на том, как много била его команда по воротам соперника. И дал понять, что причина поражения от ЦСКА – судейство:

«Результат для нас плохой. Мы работали, играли, всё, что делали, было достаточно для того, чтобы победить, но в некоторых ситуациях находились просто в шоке. Потому что результат получился нечестный. Знаю, что завтра о судействе будут говорить, но я не хочу этого делать, ведь я здесь, чтобы говорить об игре…

Мы очень хорошо провели встречу. Дали сопернику лишь две возможности отличиться. У нас было 73% владения мячом, 25 ударов, 700 передач. С такой игрой в следующей встрече очки мы точно наберём. ЦСКА отошёл в оборону и максимально нас сковывал, но мы наиграли на победу».

Неудача в первом туре Лиги чемпионов подкосила команду Витории. «Бенфика» стала терять очки в чемпионате Португалии, не смогла защитить титул и даже второй финишировала с трудом, обойдя лишь на три очка «Спортинг». А в ЛЧ вообще выступила позорно – проиграла все шесть матчей группового этапа! В том числе игру пятого тура с ЦСКА. К слову, Алексей Березуцкий пропустил эту встречу из-за перелома голени.

В Москве «Бенфика» чуть-чуть перебила армейцев (удары – 12:10, в створ – 4:3), однако провалила отрезки в дебюте обоих таймов. На 13-й минуте Щенников выскочил один на один, получив проникающую передачу от Натхо, и перебросил мяч через вратаря. А на 55-й минуте мяч после удара Витиньо влетел в сетку рикошетом от Жардела – на защитника записали автогол.

По окончании матча Витория, комментируя результаты в ЛЧ, признал: все проблемы начались с первого поражения от ЦСКА.

«Это нетипичная для «Бенфики» кампания: мы плохо стартовали и продолжили не лучше. Соперники пользовались каждой нашей ошибкой, так случается. Если помните, всё началось с домашнего матча ЦСКА, который мы должны были выигрывать…

Сегодня мы хотели навязать свой футбол ЦСКА, но соперник нам этого не позволил. Они очень сильны физически и не позволили нам выйти из обороны, из-под прессинга. Могли сравнять счёт в первом тайме, но вместо этого пропустили автогол. Так случается, что в футболе решают мелочи – они были на стороне ЦСКА».

Несмотря на ужасные результаты в Европе, руководство «Бенфики» не уволило Виторию. Руй продержался в Лиссабоне до января 2019-го, сыграв ещё раз в Лиге чемпионов. В сезоне-2018/2019 его команда опять не выполнила задачу по выходу из группы – финишировала на третьем месте с семью очками. Вполне возможно, что и теперь матч с ЦСКА окажется поворотным в карьере португальца. Если «Спартак» безвольно проиграет дерби, Леонид Федун может решить, что пора менять тренера.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021