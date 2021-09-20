Месси не забивает за «ПСЖ», а ещё не жмёт руку тренеру. Этому есть объяснения

Фотография, где Маурисио Почеттино тянет руку в сторону Лео Месси, облетела все спортивные медиа. Звёздный нападающий посчитал, что тренер достоин только его взгляда. И ещё нескольких реплик. После этого Месси сел на скамейку, опустил голову и явно думал, что идёт не так. Перед матчем с «Лионом» на домашнем стадионе «ПСЖ» фаны устроили масштабное шоу-приветствие игрока. Ведь это был его первый матч на «Парк де Пренс». И зрители ожидали голов. А получили крестовину, пару ярких пасов и замену, когда команда даже не выигрывала у соперника.

Статистически Лео неплох и, несмотря на замену при счёте 1:1, стал одним из лучших игроков матча. Whoscored поставил ему 7,3, больше только у Неймара. Французские медиа тоже остались довольны аргентинцем – никто не раскритиковал его за игру и почти все дали высокую оценку. У него 4 удара за 76 минут, 3 успешные обводки и 83% точных передач. По этим показателям он точно был одним из лучших на поле. Но не хватает одного – голов и ассистов. Особенно это диссонирует с событиями, которые происходят в АПЛ. Туда пригнал Криштиану Роналду и забивает в каждом матче. У Месси явные проблемы, которые теперь наложились на недовольство главным тренером.

Хорошо ещё, что Почеттино пока спокоен. Он точно понимает: конфликт с главной звездой в первую очередь отразится на нём. Вряд ли руководство хоть на секунду задумается, чью сторону занимать. Поэтому, несмотря на вызывающий поступок, тренер не произнёс ни одного плохого слова об игроке.

«Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения. Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним всё в порядке, проблем нет», – сказал Почеттино после игры.

Но, безусловно, ему надо разбираться, как встроить Лео в структуру атаки «ПСЖ». Очевидно, что проблемы две:

Месси привык быть единоличным лидером. Так всегда было в «Барсе», именно поэтому многим в атаке было сложно с ним сыграть. За 15 лет полноценно вышло только у Давида Вильи и Луиса Суареса. Он привык чувствовать себя особенным, но в «ПСЖ» и без него достаточно харизматичных мужчин – Неймар и Мбаппе вряд ли готовы полностью подстраиваться под Лео. У них сложившийся стиль и точное понимание, как строить игру в атаке. Поэтому нужен компромисс, который пока не найден. У Месси получилось тяжёлое лето. Сначала долгий Кубок Америки, где Аргентина в итоге победила. Потом скомканная подготовка из-за перехода в «ПСЖ». С подобным он уже сталкивался в 2019-м, правда, тогда никуда не уходил из «Барсы». Тоже тяжёлый летний турнир, плюс травма – и ни одного мяча в первых семи турах. Потом – ренессанс.

Не сомневайтесь, Лео совсем скоро вернётся. И главное за это время — не нарушить спокойствие. Если конфликт начнётся уже сейчас (внутри команды или с тренером), то это точно не поможет ни Месси, ни «ПСЖ». А ведь мечта Парижа о победе в Лиге чемпионов никуда не делась.