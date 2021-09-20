Дзюба и Глушаков снова вместе. Но как им будет в роли запасных?

Валерий Карпин вызвал Дениса Глушакова и вернул нас в 2016-й. Полузащитник «Химок» неплох в первых матчах, но в основном статистически. Надеюсь, не только на 6 голов в 8 матчах ориентировался тренерский штаб. И если Карпин рассматривает игрока как чистого опорника, то на этой позиции и без того есть немало классных парней. Дениса не было в сборной с марта 2018-го. И сейчас он вряд ли станет первой опцией для Карпина. Тем более в финальном списке его ещё нет. Зато самому игроку наверняка приятно.

Карпин вызвал Артёма Дзюбу – последний раз Дзюба и Глушаков рубились вместе на Евро-2016, когда Слуцкий повёз команду во Францию. Потом Артём выпал из состава, а Денис проводил последние матчи. Уже Черчесов не включил полузащитника в заявку на домашний чемпионат мира, а нападающий туда попал. Один стал героем, второй, казалось, завершил карьеру в сборной. Но теперь они снова могут оказаться вместе.

Интересно, что из 2016-го в команде ещё есть Гильерме, Головин и Смолов. Не так уж и мало для пятилетнего периода.

Вызов Дзюбы не удивляет. Нападающий набрал форму, только непонятно, как Карпин собирается его использовать. В качестве игрока основы или символа? Главный тренер откровенно говорит, что лучшим форвардом страны считает Фёдора Смолова. Логично, что он и станет основным в двух ближайших матчах. Зачем тогда на сбор везти Дзюбу? Чтобы продержать на скамейке и выпустить на 10-15 минут? Вряд ли это подходит и игроку, и тренеру. Дзюба не умеет сидеть на лавке, когда не чувствует свою важность. Особенно в сборной и особенно под Смоловым. Возможно, не просто так Карпин на пресс-конференции сказал, что список с Дзюбой — не окончательный и всё может измениться. И если это действительно случится, больше Артёма в команде при этом тренере, видимо, не будет.

Вообще у Валерия 6 новых фамилий: Сафонов, Крицюк, Глушаков, Зиньковский, Дзюба и Агаларов. И снова целых 5 вратарей. Видимо, Виталий Кафанов наслаждается от знакомства и совместной работы с каждым конкретным голкипером, ведь играть, вероятно, всё равно будет Гильерме. Зиньковский и Агаларов — два молодых человека, которые здорово проявили себя на старте. Первый тащит «Крылья», второй аномально много забивает. Но опять же каждый из них может легко вылететь из состава. Так что даже их теоретические шансы на игровое время обсуждать пока рано.

Сейчас Карпину было важно обозначить тех, на кого рассчитывает. И кому необходимо держать себя в форме. Это единственная миссия расширенного состава, ведь уже через неделю он может сильно измениться.