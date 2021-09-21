Футболист «Челси» отказался вставать на колено. Недовольных BLM всё больше

Против движения Black Lives Matter начали высказываться и футболисты топ-клубов. Игрок «Челси» Маркос Алонсо сегодня заявил о нежелании преклонять колено перед матчами Премьер-лиги в рамках знаменитой акции. «Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но я предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают футболисты в разных странах и другие спортсмены», – сказал Sky Sports испанец.

Первым игроком Премьер-лиги, отказывавшимся вставать на колено, стал лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. Уроженец Кот-д’Ивуара прямо сказал, что считает данный жест глупым: «Мы изолируем себя. Мы пытаемся сказать, что мы равны, но изолируем себя всеми этими вещами, которые всё равно не работают. Я считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и прочих вещах ради галочки».

В низших лигах смельчаков намного больше. Другая темнокожая звезда английского футбола, автор 20 голов в первом сезоне АПЛ Лес Фердинанд уже в качестве гендира «Куинз Парк Рейнджерс» сказал: «Преклонение колена дошло до точки, когда превратилось в хороший пиар и даже больше. Теперь акция не отличается от распространения забавного хэштега или красивого значка на груди». Болельщики знаменитого именно своими фанатами «Миллуолла» освистывали подчинение акции в исполнении любимой команды, а «Брентфорд» не вставал на колено в Чемпионшипе – правда, начав вставать уже в АПЛ.

На Евро-2020 акцию со вставанием на колено постоянно поддерживали лишь три сборные. Кроме англичан, это были близкий к ней во всех смыслах Уэльс, а также насыщенная легионерами из АПЛ сборная Бельгии. Сборные Шотландии, Турции, Швейцарии вставали на колено только в матчах, где это делал их соперник, другие не делали никогда. При этом те же бельгийцы в матче со сборной России были освистаны публикой на «Газпром Арене».

Конечно, у Black Lives Matter есть не только оппоненты, но и сторонники. Игроки того же «КПР», несмотря на слова Леса Фердинанда, продолжили вставать на колено и даже отметили таким образом гол в матче с «Миллуоллом». Точно так же отпраздновать гол Маркусу Тюраму, сыну легендарного Лилиана, не помешали даже выступления вне всякой АПЛ, а Тьерри Анри простоял на одном колене 8 минут 46 секунд прямо во время матча МЛС.

Стоит добавить, что очередным высказавшимся против BLM стал человек с, мягко говоря, не безупречной биографией. На совести Алонсо есть убийство, пусть и непредумышленное. В 2011-м году Маркос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, вследствие которого погибла одна из его пассажирок. Наказание поражает мягкостью: штраф в € 61 тыс. меньше недельной зарплаты Алонсо на тот момент. Правда, по данным некоторых испанских СМИ, Маркос заплатил семье погибшей целых полмиллиона…

При этом, несмотря на все бывшие и будущие грехи Алонсо, невозможно отказать ему в чисто футбольных успехах. При Томасе Тухеле он стал важным игроком «Челси», помог клубу выиграть Лигу чемпионов. Этот сезон станет для испанца уже шестым на «Стэмфорд Бридж» – и, видимо, на правах сенатора он посчитал себя вправе высказаться.

Также Алонсо сказал: «Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою силу, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме по-другому. Я полностью поддерживаю борьбу с расизмом». Со дня смерти Джорджа Флойда прошло уже больше года, так что Премьер-лиге, возможно, стоит задуматься о другом способе привлечь внимание к любимой теме.