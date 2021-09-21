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Футболист «Челси» Маркос Алонсо отказался вставать на колено перед матчами АПЛ, кто ещё поддерживает его

Футболист «Челси» отказался вставать на колено. Недовольных BLM всё больше
Виталий Пасичный
Маркос Алонсо отказался вставать на колено
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Маркос Алонсо объяснил, почему принял такое решение.

Против движения Black Lives Matter начали высказываться и футболисты топ-клубов. Игрок «Челси» Маркос Алонсо сегодня заявил о нежелании преклонять колено перед матчами Премьер-лиги в рамках знаменитой акции. «Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но я предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают футболисты в разных странах и другие спортсмены», – сказал Sky Sports испанец.

Первым игроком Премьер-лиги, отказывавшимся вставать на колено, стал лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. Уроженец Кот-д’Ивуара прямо сказал, что считает данный жест глупым: «Мы изолируем себя. Мы пытаемся сказать, что мы равны, но изолируем себя всеми этими вещами, которые всё равно не работают. Я считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и прочих вещах ради галочки».

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В низших лигах смельчаков намного больше. Другая темнокожая звезда английского футбола, автор 20 голов в первом сезоне АПЛ Лес Фердинанд уже в качестве гендира «Куинз Парк Рейнджерс» сказал: «Преклонение колена дошло до точки, когда превратилось в хороший пиар и даже больше. Теперь акция не отличается от распространения забавного хэштега или красивого значка на груди». Болельщики знаменитого именно своими фанатами «Миллуолла» освистывали подчинение акции в исполнении любимой команды, а «Брентфорд» не вставал на колено в Чемпионшипе – правда, начав вставать уже в АПЛ.

На Евро-2020 акцию со вставанием на колено постоянно поддерживали лишь три сборные. Кроме англичан, это были близкий к ней во всех смыслах Уэльс, а также насыщенная легионерами из АПЛ сборная Бельгии. Сборные Шотландии, Турции, Швейцарии вставали на колено только в матчах, где это делал их соперник, другие не делали никогда. При этом те же бельгийцы в матче со сборной России были освистаны публикой на «Газпром Арене».

Конечно, у Black Lives Matter есть не только оппоненты, но и сторонники. Игроки того же «КПР», несмотря на слова Леса Фердинанда, продолжили вставать на колено и даже отметили таким образом гол в матче с «Миллуоллом». Точно так же отпраздновать гол Маркусу Тюраму, сыну легендарного Лилиана, не помешали даже выступления вне всякой АПЛ, а Тьерри Анри простоял на одном колене 8 минут 46 секунд прямо во время матча МЛС.

Стоит добавить, что очередным высказавшимся против BLM стал человек с, мягко говоря, не безупречной биографией. На совести Алонсо есть убийство, пусть и непредумышленное. В 2011-м году Маркос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, вследствие которого погибла одна из его пассажирок. Наказание поражает мягкостью: штраф в € 61 тыс. меньше недельной зарплаты Алонсо на тот момент. Правда, по данным некоторых испанских СМИ, Маркос заплатил семье погибшей целых полмиллиона…

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При этом, несмотря на все бывшие и будущие грехи Алонсо, невозможно отказать ему в чисто футбольных успехах. При Томасе Тухеле он стал важным игроком «Челси», помог клубу выиграть Лигу чемпионов. Этот сезон станет для испанца уже шестым на «Стэмфорд Бридж» – и, видимо, на правах сенатора он посчитал себя вправе высказаться.

Также Алонсо сказал: «Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою силу, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме по-другому. Я полностью поддерживаю борьбу с расизмом». Со дня смерти Джорджа Флойда прошло уже больше года, так что Премьер-лиге, возможно, стоит задуматься о другом способе привлечь внимание к любимой теме.

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Теги Футбол Англия Челси Маркос Алонсо •••

Заглавное фото: Michael Regan/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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