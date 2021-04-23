«Он в телевизоре, а эта девушка – в гробу». За что фанаты уничтожают защитника «Челси»

Прежде чем стать чемпионом Англии, Маркос Алонсо избежал суда за убийство девушки и четырёх лет тюрьмы. Его оскорбляли даже в матчах с участием других команд. Коронавирус и пустые трибуны – его спасение.

Оскорбления в ответ на гол

В начале сезона-2018/19 Маурицио Сарри называл Алонсо лучшим левым защитником мира, но, когда испанец привез несколько мячей в свои ворота и проиграл конкуренцию Эмерсону, его «инстаграм» атаковали даже фаны «Челси». «Из-за тебя все проблемы «Челси». Надеюсь, ты травмируешься и больше не сыграешь до конца сезона», – написал Маркосу один из юзеров. Алонсо был вынужден снести несколько постов и закрыть комментарии. Потом открыл, но теперь там только комплименты. Многие из них – наигранные и приторные.

В октябре 2019-го фанаты «Ньюкасла» весь матч кричали Маркосу, что он жалкий ублюдок из Макема – неофициальное прозвище «Сандерленда», где Алонсо выступал в аренде в 2014 году. Испанец ответил на оскорбления победным голом и даже нашел смелость на иронию в «твиттере» после игры. Он ретвитнул пост журналиста Низара Кинселла, цитировавшего оскорбления фанатов, упомянул «Сандерленд» и добавил смеющиеся эмодзи.

Оскорбления от собственных фанатов и суппортеров «Ньюкасла» – ничто в сравнении с тем хейтом, которому подвергли Маркоса болельщики «Тоттенхэма». Победный дубль Алонсо «Тоттенхэму» в сезоне-2017/18 до того раскалил атмосферу ненависти, что испанцу вспомнили худший момент из его биографии.

Аварию, в которой погибла 19-летняя студентка.

ДТП, суд и освобождение

Маркоса Алонсо зовут так же, как звали его отца и деда, и все они играли за сборную Испании. Нынешний продолжатель династии воспитывался в академии «Реала». Но за основную команду он сыграл лишь один неполный матч и летом 2010-го перешел в «Болтон». Первые выходные мая 2011-го он проводил в Мадриде. «Твиттер» тогда только набирал популярность, и футболист не скрывал, что отправляется тусить со своим бывшим одноклубником Хайме Наварро.

В «Челси» числится самый результативный фулбек АПЛ за последние 5 лет. Клубу он не нужен Поругался с Лэмпардом и не попадает даже в запас.

«Выйдем вместе, чтобы выпить и насладиться парой выходных с семьей. Какой великий игрок, Хаймито!», – написал воспитанник «Реала». День спустя стало известно о трагедии. 20-летний игрок потерял управление над стареньким BMW, который взял погонять на выходные у деда. На обратном пути с тусовки в автомобиль, полный друзей Алонсо, съехал в переулок, перевернулся и врезался в стену. Когда одну девушку вытащили из машины, она уже не дышала.

Медики зафиксировали смерть девушки спустя 30 минут после госпитализации. Внутричерепная травма пассажирки оказалась несовместимой с жизнью. Травмы других пассажиров были тяжёлыми, но угрозы для жизни не представляли. Правда, еще одна попутчица Маркоса лечилась два года.

Экспертиза показала, что допустимое содержание алкоголя в крови Алонсо было превышено в два раза. Из-за приступа панической атаки он даже не смог пройти второй тест на алкотестере, попросив заменить его анализом крови. Маркосу грозили обвинения в непреднамеренном убийстве, превышении скорости (112 км/ч при висевшем знаке-ограничителе на 50 км/ч) и езде в состоянии алкогольного опьянения, но реального срока футболист счастливо избежал.

Суд состоялся лишь почти 5 лет спустя, в феврале 2016 года. Вместо тюремного срока Алонсо получил штраф в 61 тысячу евро. Кроме того, игроку запретили водить машину в течение трёх лет и четырёх месяцев, но это наказание также оказалось фикцией – имело обратную силу и к моменту вынесения приговора считалось уже исполненным. Адвокат Луис Ромеро, представлявший интересы игрока, заявил, что сторона обвиняемого пришла к соглашению и с прокурором, и с обвинением. Апелляции за решением суда по Алонсо не последовало. Издание La Razón написало, что семья погибшей девушки получила от игрока 500 тысяч евро.

«Он в телевизоре, а эта девушка в гробу»

Карьера Алонсо продолжалась в «Болтоне», «Сандерленде» и «Фиорентине». Пока испанец не положил двушку «Тоттенхэму» в августе 2017-го, даже фанаты «шпор» молчали о его прошлом. Но с того момента они устроили защитнику ад. В каждом дерби Алонсо, получая мяч, слышал свист и крики «Убийца».

О преступлении Маркоса раздавали листовки. Дошло до того, что клуб обязали выследить фанатов – авторов баннера: «Маркос Алонсо – он убил девушку». На баннере был изображён автомобиль и перечёркнутый бокал алкоголя. Что характерно, баннер был вывешен на гостевой игре с «Хаддерсфилдом» – «Тоттенхэм» даже не играл в тот день с «Челси».

Когда всё тот же журналист Низар Кинселла назвал поведение фанатов «Тоттенхэма» отвратительным, многие пользователи, не скрывая себя, одобрили всё, что летело с трибун в адрес игрока: «Он в телевизоре, а эта девушка – в гробу, вот что ужасно», «Разве хоть что-то из того, что они кричали – неправда?» – написали журналисту.

Тухель обыграл Гвардиолу в скучнейшем матче. Помогла травма Де Брёйне Тимо Вернер ответил на сравнение с лошадью.

Конец издевательствам над защитником «Челси» положил коронавирус и закрытие трибун. Сейчас без Маркоса Алонсо невозможно представить «Челси» Тухеля. Алонсо подходит игра по всему флангу в системе с тремя центральными защитниками, но вполне возможно, что его успешные выступления в нынешнем сезоне хотя бы на один процент связаны с тем, что в соцсетях наведен порядок, а с трибун больше некому кричать Маркосу ругательства.