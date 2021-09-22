Роналду идёт на шестой «Золотой мяч»? В этом году могут вручить две награды

В 2020 году из-за пандемии коронавируса впервые в истории не проводили церемонию вручения «Золотого мяча». Крупные футбольные турниры перенесли, а многие чемпионаты приостановили или досрочно завершили. Но в этом году совсем иной расклад.

«Золотой мяч» 2020 года всё-таки вручат

Месяц назад французская газета L’Equipe сообщила, что церемония награждения «Золотого мяча» 2021 года состоится в Париже 5 декабря. В этот день France Football вручит сразу два приза – это первый подобный случай. «Золотой мяч» 2020 года, судя по всему, найдёт своего победителя. Ожидается, что награду получит Роберт Левандовски.

В прошлом году форвард «Баварии» стал чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, выиграл Кубок и Суперкубок Германии. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2019/2020 (15 мячей), забил 34 гола в чемпионате Германии в розыгрыше-2019/2020 и был признан лучшим игроком года множеством изданий. Если Роберт выиграет награду, то станет первым поляком и четвёртым игроком «Баварии», кто достиг таких высот. Ранее из футболистов мюнхенского клуба «Золотой мяч» получали Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр (2) и Карл-Хайнц Румменигге (2).

Кто выиграет «Золотой мяч» 2021 года?

После победы Лео Месси в Кубке Америки болельщики в один голос кричали, что награду надо отдать аргентинцу. Нападающий наконец-то поднял над головой долгожданный трофей в сборной, а с «Барселоной» выиграл Кубок Испании. Кроме того, Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 30 голов в сезоне-2020/2021. Однако его безрезультативная игра на старте нового сезона не радует болельщиков «ПСЖ», а отказ пожать руку Почеттино — подтверждение того, что у Лео не всё гладко в Париже.

Чего не скажешь о главном конкуренте Месси – Роналду. Криштиану как будто не покидал Манчестер: оформил дубль в дебютном матче после возвращения, забил в Лиге чемпионов и огорчил в чемпионате «Вест Хэм». В прошлом сезоне Роналду стал лучшим снайпером Серии А, забив 29 голов, выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Что касается достижений в сборной, то форвард установил мировой рекорд по количеству голов в истории национальных команд, а также стал лучшим бомбардиром Евро-2020, наколотив пять голов за четыре матча. Если Роналду продолжит забивать с такой периодичностью за «Манчестер Юнайтед» до декабря, то может выиграть шестой «Золотой мяч». Мировой рекорд за сборную в данном случае станет большим основанием для награды.

Кроме двух главных звёзд XXI века, награду может получить Доннарумма. Вратарь сборной Италии стал чемпионом Европы, пропустив всего три гола на турнире. Джанлуиджи роскошно сыграл в послематчевой серии пенальти с англичанами, был признан лучшим игроком Евро-2020 и стал лучшим вратарём Серии А.

Помимо прочего, есть ещё два неплохих кандидата на «Золотой мяч» – Канте и Жоржиньо. Француз был главной фигурой «Челси» в сезоне-2020/2021, его большой объём работы в центре поля помог команде Тухеля поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Кроме этого, Канте вместе с «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА. Такая работоспособность должна быть награждена. Что касается Жоржиньо, то полузащитник выиграл два главных трофея года – Лигу чемпионов (в составе «Челси») и чемпионат Европы (в составе сборной Италии), а также Суперкубок УЕФА.

А кому бы вы отдали главную награду 2021 года?