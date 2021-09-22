Вратарь «Уфы» потащил все 5 пенальти! Чемпион Европы среди юношей зарешал в Кубке России

«Уфа» обыграла махачкалинский «Легион Динамо» в матче группового этапа Кубка России: основное время закончилось со счётом 1:1, поэтому исход встречи решался в серии пенальти.

И её героем стал вратарь Алексей Кузнецов, присоединившийся к «Уфе» в июне этого года, но ещё ни разу не сыгравший за новую команду. Дебют получился запоминающимся: голкипер потащил пять пенальти из пяти. Один из ударов наносил вратарь «Легиона Динамо» Адил Магомедов – Кузнецов отбил, но судья посчитал, что голкипер «Уфы» далеко вышел из ворот, и назначил повторный удар. Алексей взял и его.

«Ни о чём не думал в этот момент – просто отбивал, и всё, – сказал Кузнецов после матча. – На чуйке. С вратарями же работаем после тренировок над пенальти. А полевые смеются — «Что вы фигнёй занимаетесь?» А вот. Всё дало свои плоды».

Что известно о главном герое матча:

Кузнецов – чемпион юношеского Евро U-17, но за весь турнир он не сыграл ни минуты;

Вратарь – воспитанник школы Коноплёва, после занимался в академии «Чертаново», где его заметил Дмитрий Хомуха и вызвал в сборную;

На взрослом уровне дебютировал в 2014-м – вышел в ПФЛ за «Чертаново»;

Сезоны-2015/2016 и 2016/2017 провёл в нижегородской «Волге» и молдавском «Зимбру», но ни там, ни там не появился в воротах в официальных матчах;

В 2017-м Кузнецов перешёл в «Динамо» из родного Брянска и там наконец заиграл – за четыре года он провёл 114 матчей;

В сезоне-2019/2020 голкипер стал лучшим в ПФЛ по показателю сухих матчей: Кузнецов отыграл на ноль в 10 играх из 17;

Начинал центральным нападающим, потом играл на позиции опорника; в ворота его поставили, когда на одну из тренировок не пришёл вратарь: «У меня получилось, и всё как-то само пошло».

Лучшим вратарём мира Кузнецов считает Алисона Бекера.

Мы привыкли к тому, что в «Уфе» играет лучший в лиге специалист по отражению пенальти – Александр Беленов. Но, оказывается, и сменщик не хуже. Незабываемый вечер запасного кипера Кузнецова.