Самый уверенный матч «Спартака» при Витории. «Неудобная» «Уфа» обыграна очень легко

«Безволье – хлябь, где тонет всё благое».



Этой фразой, написанной на внушительном баннере, фанатская трибуна встретила «Спартак» после безобразного старта команды в сезоне и двух подряд чувствительных поражений от «Легии» и ЦСКА. С определением «безволье» можно было поспорить, вряд ли главные причины неудач заключались именно в нём, но дополнительный заряд игроки красно-белых получили точно. Они прекрасно понимали, что если бы проиграли ещё и «Уфе», то можно было бы вообще заканчивать сезон и больше не появляться на публике (хотя, казалось бы, мы говорим это после каждого матча).

Травмы продолжают добивать «Спартак»: выбыли Ларссон и Кутепов

По сравнению с дерби в обойму «Спартака» вернулся лишь Соболев, пропускавший игру из-за дисквалификации. Зобнин и Хендрикс продолжают восстановление, а добавились к ним внезапно Ларссон и Кутепов. У первого – ушиб, у второго – простуда. Витория вновь составил опорную зону из Умярова и Литвинова, Кофрие остался правым защитником (Рассказов после «Легии» продолжает отдыхать), а вместо Ларссона появился Бакаев. Промес поднялся чуть выше и стал нападающим, Зелимхан превратился в «десятку».



Такой, казалось бы, потрёпанный, находящийся не в лучшем эмоциональном и кадровом состоянии «Спартак» выдал очень приличный первый тайм – на фоне традиционно неудобной «Уфы» он выглядел командой совершенно другого уровня. Стартовую половину красно-белые выиграли уверенно, нанесли 10 ударов (шесть – из штрафной), забили дважды, заставили Беленова прыгать по углам.

«Уфа» сыграла авантюрно и оказалась удобным соперником

Возможно, на «Уфу» отчасти повлияли сложности в организации матча – «Спартак» вовремя не предоставил гостям автобус, и те выехали на стадион с задержкой. Хотя это, скорее всего, ерунда, на которую не нужно обращать внимание, поскольку прибыла «Уфа» всё равно заранее – и успела провести полноценную разминку. Гораздо правдоподобнее версия, что Стукалов немного переоценил возможности своей команды. Она играла чересчур авантюрно – и все сложности придумала себе сама.



Если первый, очень быстрый гол можно списать на случай (Бакаев отлично сыграл на позиции «десятки», разрезал оборону пасом на Понсе между защитниками – и отправил аргентинца один на один), то далее большинство моментов приходило после грубых ошибок «Уфы» в атакующей фазе. Гости, во-первых, выставили только двух центральных защитников (4-3-3 – не самая типичная схема для «Уфы», Йокич вышел на левом фланге), во-вторых, играли низом, старались выводить мяч вперёд через владение – а «Спартак» терпеливо дожидался ошибок и наказывал за них.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Несколько раз выручил Беленов, но на исходе получаса «Спартак» забил второй. Гол получился просто комическим – Плиев безобразным пасом поперёк поля вывел Промеса один на один. Для Квинси это был уже третий шанс в матче, и он его использовал.



«Уфа» же владела до перерыва мячом даже больше. 35 процентов действий проходило на трети поля «Спартака» и только 23 – на трети «Уфы». Территориальное преимущество команды Стукалова так и не привело к игровому.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Агаларов оборвал свою впечатляющую серию

Достойно у «Спартака» выглядели не только форварды, но и пара опорников – Литвинов на глазах осваивается, уже старается играть вперёд; Умяров рядом с молодым партнёром стал ещё увереннее. Справлялся со своими обязанностями и Кофрие – под него Стукалов выпустил специально шустрого Касинтуру, но явных проблем бельгиец не почувствовал (да и повода для них до перерыва не было). Разве что во втором тайме он начал ошибаться при игре по верховым мячам.



Агаларова на поле оказалось мало – при несомненном старании и рвении он редко получал мяч, ещё реже выходил на перспективные ударные позиции (хотя две попытки всё же нанёс). После перерыва Стукалов перестроил схему, убрал Касинтуру, перешёл на 3-4-3, перевёл на позицию левого латераля Алиева, далее экстренно провёл ещё две замены. Но матч проходил примерно по такому же сценарию, как и в стартовые 45 минут: «Уфа» атаковала чаще, грузила штрафную прострелами и подачами, иногда даже претендовала на опасность, а ответные атаки «Спартака» были не менее острыми.



Разве что в самой концовке после серии замен (вышли Соболев, Рассказов, Игнатов и Ломовицкий) созидательная активность красно-белых заметно ослабла, а «Уфа» в некоторых моментах конкретно поддавливала: мог забить Плиев после углового, потом ещё и Голубев после дальнего удара и рикошета. Хотя до паники в штрафной «Спартака» дело всё равно не дошло, плюс красно-белым в своём стиле удалось ответить супермоментом: Ломовицкий с пары метров умудрился попасть в штангу.



«Спартак» выиграл по делу и немного улучшил турнирную ситуацию. Но понятно, что о полном выздоровлении говорить ещё рано, а в Неаполе в следующий четверг за команду всё равно будет страшно.