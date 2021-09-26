Война «Арсенала» и «Тоттенхэма». Фаны желают смерти игрокам и имитируют звук газовых камер

Сегодня вечером сойдутся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» – и нет никаких сомнений, что дерби пройдёт в атмосфере взаимной ненависти. В Лондоне всегда было много футбольных клубов: сейчас, например, их только в Премьер-лиге семь. Но почему же именно встречи «Арсенала» и «Тоттенхэма» отличаются особой нетерпимостью?



Дело в том, что сама история становления «Арсенала» как серьёзной команды основывается на борьбе с «Тоттенхэмом» и ударам по соседу.

Переезд, который изменил всё

Происхождение «Арсенала», начиная с его названия, прозвища и эмблемы, неразрывно связано с королевским Арсеналом в Вулидже, основанном ещё в XV веке и существовавшем до самого 1994 года. На заре своей истории клуб назывался «Вулидж Арсенал» и проводил домашние матчи именно в Вулидже, который никакого отношения к северу Лондона не имел. Даже сейчас это юго-восток мегаполиса, а в момент основания «Арсенала» Вулидж вообще был отдельным населённым пунктом.

Именно статус клуба из пригорода сильно стеснял «Арсенал» в первые годы существования. Громкое имя, практически королевский статус – это здорово, но у команды не было нормального дома. Первые матчи футболисты играли на поле возле оружейного завода, на котором также проводили учения настоящие канониры. Неудивительно, что оно было изрыто колеями.

С появлением большого количества соперников в Лондоне (сам «Арсенал» был основан в 1886 году, «Вест Хэм» – в 1895-м, «Челси» – в 1905-м) у клуба возникли проблемы с посещаемостью, и в 1910-м он даже пережил процедуру банкротства. От расформирования его спас бизнесмен Генри Норрис.

Норрис решил построить для «Арсенала» новый стадион – и в качестве оптимального места выбрал район Хайбери на севере Лондона. Арендовать землю удалось только у колледжа святого Иоанна, и президенту пришлось поначалу соглашаться на запрет торговать «дурманящим напитком» (т.е. алкоголем) во время матчей – но в контексте дерби Северного Лондона гораздо важнее, что всего в четырёх милях от строящегося стадиона «Хайбери» давно стоял стадион «Тоттенхэма».

Не то чтобы «Тоттенхэм» играл на севере Лондона с самого момента основания, но «Уайт Харт Лейн» он открыл ещё в 1899 году. Очень кстати для завоевания аудитории пришлась победа в Кубке Англии — 1900/1901, и к моменту переезда знаменитого соперника «шпоры» планировали просто окучивать большую аудиторию. Сам факт появления шумных соседей возмутил старожилов Северного Лондона – тем более что «Арсенал» был вполне сопоставимой силой. Кубок Англии – конечно, приятная вещь, но в высшей лиге «шпоры» дебютировали только в 1909-м. «Арсенал» же начал играть в элите на пять лет раньше, вылетел только из-за банкротства – и строил «Хайбери» явно не для выступлений на периферии.

Как выйти в высшую лигу с пятого места

Первая мировая скорее подогрела противостояние, чем остудила его. Регулярный чемпионат в Англии не разыгрывался, но различные мелкие турниры команды играли постоянно – и, конечно, ближайший сосед обычно был самым распространённым спарринг-партнёром. А сразу после войны прогремело событие, которое сделало «Арсенал» и «Тоттенхэм» врагами навсегда.

Последний чемпионат перед войной «Тоттенхэм» завершил на последнем месте в высшей лиге. «Арсенал» стал пятым во втором дивизионе. Казалось бы, ждём дерби Северного Лондона в низшей лиге? Но после войны Футбольная лига приняла решение расширить высшую лигу с 20 команд до 22, определив двух счастливчиков голосованием среди представителей клубов двух профессиональных лиг.

Здесь надо уточнить, что Норрис был больше, чем просто каким-то бизнесменом. Строительный магнат, политик, сэр – он и команду так запросто перевёз с одного конца города на другой, потому что обладал большим влиянием (будь на его месте какой-нибудь обычный клерк, лига это ему просто запретила бы). Война только приумножила влияние Норриса: на его деньги были собраны три артиллерийские бригады, он получил почётное звание полковника и был избран в парламент.

И он взялся доказывать, что пятое место в лиге не должно препятствовать повышению «Арсенала» в вышке. Конкурентами «канониров» были «Челси» с «Тоттенхэмом», занявшие два последних места в предвоенном первом дивизионе, а также «Барнсли» и «Вулверхэмптон», занявшие 3-4-е места в дивизионе втором. «Дерби» и «Престон», занявшие первые две строчки в низшей лиге, повышались при любых обстоятельствах.

«Челси» Норрис просто сделал своим сообщником, заверив, что при правильном голосовании в элите будут оба. В переговорах с другими клубами он официально использовал два аргумента: 1) у «Арсенала» огромная фан-база – и, поскольку деньги с продаж билетов делятся на двоих, каждому члену высшей лиги будет полезнее иметь лишнего соперника из столицы; 2) поскольку «Арсенал» играет в Лондоне, гости из провинции смогут более весело проводить выходные в очередном туре.

Слово «официально» в последнем предложении написано не просто так. При всей безграничности истории английского футбола именно это повышение в классе с пятого места имеет право претендовать на то, чтобы считаться самым бесчестным решением.

Ходили слухи о том, что проголосовавший за «Арсенал» председатель правления «Ливерпуля» очень скоро получил возможность по дешёвке приобрести дом в Уимблдоне. И эту сделку ему предложило агентство недвижимости Генри Норриса. Также СМИ говорили о банальных взятках представителям других клубов. Доказать, конечно же, ничего не удалось. Одно безусловно: представители двух лиг проголосовали за один клуб из Северного Лондона и против другого, согласились с аргументами, что первый из них играет в Лондоне – как будто забыв про то, что там же играет второй.

Месть «Тоттенхэма» и вражда навсегда

«Тоттенхэм» вернулся в первый дивизион уже на следующий год, а в 1921-м выиграл второй Кубок Англии. Но, конечно, такую обиду он не забыл и не простил. Дерби Северного Лондона стало происходить в атмосфере ненависти, которую сейчас сложно даже представить. Например, в 1922-м, после того как два игрока «Арсенала» травмировали соперников, их самих вывели из строя… болельщики «Тоттенхэма», забросавшие футболистов различными предметами.

«Тоттенхэм» в итоге выбил из игры и самого Норриса. В 1928 году «Тоттенхэм» снова боролся за выживание. И финишировавший в верхней половине таблицы «Арсенал» довольно неожиданно проиграл на своём поле двум соперникам «Тоттенхэма»: «Портсмуту» и «Манчестер Юнайтед». Президента обвинили в том, что он приказал своей команде проиграть – только бы слить конкурента. И хотя ничего доказано не было, Норрису было запрещено заниматься футбольной деятельностью. В какой-то момент он просто потерял бдительность: платил игрокам серую зарплату, переводил часть доходов своего клуба на свои счета.

«Арсенал» так и не выиграл при Норрисе ни одного титула и перешёл во владение семьи Хилл-Вудов, которым немного не хватило до 100 лет во главе лондонского гранда. Питер Хилл-Вуд, третий представитель династии в совете директоров, нанимал ещё Арсена Венгера, а формальную власть сохранял до 2013 года. По иронии судьбы подножка от «Тоттенхэма» только послужила «Арсеналу» во благо: без очень авторитарного Норриса смог раскрыться тренер Герберт Чепмен, приведший «Арсенал» к двум чемпионствам и разработавший революционную схему «дубль-вэ».

С тех времён извечные соперники успели поменять даже стадионы, но ненависть живёт до сих пор. Узнав про теракт в сборной Того во время Кубка Африки, фанаты «Арсенала» кричат Адебайору, что на месте погибших должен был быть он. Они же имитируют шипение газовых камер, намекая на еврейское происхождение многих фанатов «Тоттенхэма». «Шпоры» не остаются в долгу и называют Арсена Венгера отцом Адама Джонсона – возможно, самого презираемого футболиста современности, осуждённого за растление несовершеннолетних.

Практически никогда не сталкиваясь в битве за титулы, «Арсенал» и «Тоттенхэм» всё равно дарят зрителям новые и новые серии бесконечного сериала, основанного на ненависти друг к другу. Нахальный переезд прямо под нос к «Тоттенхэму» и возможная афера с местом в элите навсегда разделила население Северного Лондона на две части: красно-белых и чёрно-белых. Безусловно, Чарли Норрис преследовал личные интересы, но он невольно подарил английскому и мировому футболу одно из самых интересных и ярких противостояний.