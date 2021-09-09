«Арсенал» улетел на дно после мощной трансферной кампании. В чём проблемы клуба?

С начала сезона АПЛ прошло три тура, и пока результаты «Арсенала», мягко говоря, не очень удачные. Три поражения, ноль забитых мячей, девять пропущенных – 20-е место в таблице заслуженно достается команде Микеля Артеты.

Как «Арсенал» играет на старте сезона

Если кратко, то отвратительно. И в каждом матче с «Арсеналом» случается что-то ну очень плохое.

Первая встреча, с «Брентфордом». Её пропускала большая часть основы. Из тех, кто более-менее постоянно появляется в старте «Арсенала», на поле с первых минут вышли Лено, Тирни, Джака, Смит-Роу и Пепе. Остальные отсутствовали по разным причинам. К примеру, Обамеянг и Ляказетт заболели и не попали в заявку. В том матче «Брентфорд» растягивал оборону «Арсенала», штурмовал соперника бесконечными контратаками, а примерно к середине второго тайма полностью перехватил игру. Результат – два безответных мяча в ворота Лено.

Едем дальше. Вторая встреча, с «Челси». Здесь Артета включил Пепа Гвардиолу и попробовал запрессинговать игроков «Челси». Но важный нюанс – у «Челси» много футболистов мирового уровня, поэтому:



а) оборона «Арсенала» просто не успевала за Лукаку;

б) оборона «Арсенала» слишком часто ошибалась и создавала свободные зоны для соперников.

Лучше всего кризис «Арсенала» отображает матч против «Ман Сити» в третьем туре. До этого «канониры» проиграли «Брентфорду» и «Челси», но хотя бы боролись в этих встречах. Матч с «Сити» стёр все тайные надежды фанатов «Арсенала» на более-менее успешный сезон.

«Сити» уничтожил соперника в той игре – и дело даже не в удалении Джаки. За 90 минут игрового времени «Ман Сити» 25 раз ударил – 10 мячей полетели в створ, 5 залетели в сетку. Чем ответил «Арсенал»? Одним ударом, и тот – мимо ворот. Всё. Показатель xG у «Манчестер Сити» в этом матче дорос до отметки 4,1, у «Арсенала» он практически не сдвинулся с нуля.

После этого матча Артета только оправдывался:

«Первый гол был самым обидным. До него мы контролировали игру и действовали по плану. Первая атака соперника – и мы не смогли остановить кросс, Гюндоган забил головой. Это базовые вещи, которые надо делать чётко на «Этихаде».

Второй пропущенный гол случился из-за фола, в том эпизоде Чемберса ударили по лицу. Что было после того, как мы пропустили после красной карточки, вы знаете.

Перед вторым таймом я был обеспокоен, ведь очень тяжело принять происходящее. После третьего гола мы играли 60 минут вдесятером против лучшей команды АПЛ. Можно опуститься, ситуация могла негативно повлиять на язык тела и отношения друг к другу, но я подобного не замечал».

Итог безобразия на старте сезона – первый раз за 67 лет, когда «Арсенал» проигрывает три матча подряд на старте сезона. Кризис становится больнее на фоне успеха заклятого соперника – «Тоттенхэма». Тот после трёх матчей с тремя победами (единственный 100-процентный результат в лиге) и топ-форвардом в составе занимает первую строчку.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Какая политика у «Арсенала»

Придя в «Арсенал», Артета обозначил главную задачу – клуб будет постоянно работать на будущее. То есть больше никаких необдуманных трансферов, игроки, не выкладывающиеся на максимум, просто уходят. И стратегия изначально не вызывала вопросов. Такую же позицию недавно высказал и технический директор клуба Эду.

Через год после прихода в «Арсенал» из клуба почти синхронно ушли Месут Озил (давно был не в форме, но получал больше всех), Сократис и Мустафи. «Арсенал» запустил долгий процесс по расставанию с Колашинацем. В это трансферное окно клуб отпустил Давида Луиза, у которого закончился контракт, и разорвал соглашение с Виллианом (по некоторым данным, он получал €280 тысяч в неделю). Хотя и Виллиан приходил при Артете – видимо, логика про вклад в будущее появилась у Артеты и Эду не сразу.

Но глобально команда не поменялась. Артета использовал футболистов, которые были лидерами при Унаи Эмери, при этом подключая молодых футболистов к основе. При Артете качественный скачок совершил Сака, доиграл до десятого номера Смит-Роу (хотя сам тренер считает, что он взял его рановато). В этом претензий к Артете нет – он действительно качественно вложился в воспитанников клуба.

Вопросы вызывает стратегия клуба, выбранная на летнее трансферное окно. На фоне тотального провала на старте сезона «Арсенал» потратил больше всех, если брать команды АПЛ. Transfermarkt называет сумму в € 165,6 млн. Взяли:

Бена Уайта из «Брайтона» – € 58,5 млн.

из «Брайтона» – € 58,5 млн. Мартина Эдегора из «Реала» – € 35 млн.

из «Реала» – € 35 млн. Аарона Рамсдейла из «Шеффилда» – € 28 млн.

из «Шеффилда» – € 28 млн. Такехиро Томиясу из «Болоньи» – € 18,6 млн.

из «Болоньи» – € 18,6 млн. Альберта Локонга из «Андерлехта» – € 17,5 млн.

из «Андерлехта» – € 17,5 млн. Нуну Тавареша из «Бенфики» – € 8 млн.

Для примера: Конате обошёлся «Ливерпулю» в € 40 млн, Варан ушёл в «МЮ» за ту же сумму. Даже на Зума, у которого опыта в АПЛ больше, чем у Уайта, «Вест Хэм» потратил € 35 млн.

«Арсенал» активно вкладывается в будущее, но «Арсенал» махнул рукой на настоящее. Прошедшим летом клуб не решил вопрос с правым защитником. Об уходе Бельерина говорили давно, его в итоге отдали в аренду в «Бетис», но единственной альтернативой на его место считается новичок Томиясу.

Английские медиа пишут, что Ляказетт смотрит в сторону новых команд – «Арсенал» так и не нашел ему сильную замену. Единственный важный ход – клуб отыскал креативного игрока в центр. В августе «Арсенал» подписал Эдегора, хотя ходили слухи о Мэддисоне из «Лестера» и Ауаре из «Лиона». The Athletic пишет, что от последнего варианта отказался лично Эду.

Артета так оценил трансферную кампанию «Арсенала»:

«У нас было много дел, в сумме мы оформили, думаю, где-то 16-17 переходов, это много. Клуб проделал большую работу, владельцы наc поддержали. Я очень доволен».

Странная аналогия: этот «Арсенал» похож на «Ливерпуль» из начала 2010-х

Глава-итог. В «Арсенале» бесят:

Слабый старт. Прозвучит грубо, но теперь призывы «Wenger Out» кажутся полнейшим идиотизмом. Полное непонимание, куда катится клуб. Понимание того, что у Артеты есть непонимание, что делать дальше.

Когда «Ливерпуль» уверенно мчался к чемпионству, журналисты вспоминали времена из начала 2010-х – тогда он торчал некоторое время в зоне вылета и был чуть ли не близок к банкротству. Тяжелая финансовая ситуация «Арсеналу» не грозит. Но пока он идёт по сценарию «Ливерпуля»:

Пригласил на должность тренера важную фигуру в истории клуба. У «Ливерпуля» был Далглиш . Ок, Артета по статусу значит не так много для «Арсенала», но для клуба он в своё время сделал достаточно.

. Ок, Артета по статусу значит не так много для «Арсенала», но для клуба он в своё время сделал достаточно. Много-много миллионов на странные трансферы. Сейчас – Уайт и Рамсдейл .

и . Зона вылета.

Проблемы с владельцем – фанаты «Арсенала» ненавидят Стена Кронке.

В таком случае «Арсеналу» остаётся подождать пару лет, пока не появится владелец, которому клуб будет не безразличен. Потом – встретить своего Клоппа. И наслаждаться идиллией.

Но сначала – потерпеть. От позиции в зоне вылета до золота АПЛ историю «Ливерпуля» дробит почти десятилетие.