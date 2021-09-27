«В клетках под открытым небом провели всю ночь». За что задержали фанатов «Шинника»?

Матчи в ФНЛ-2 (экс ПФЛ) редко заканчиваются скандалами. Но игра владимирского «Торпедо» с «Шинником» – исключение. Сам матч завершился победой ярославцев – гости выиграли 2:0. Скандал же произошёл из-за того, что болельщиков из Ярославля не просто не пустили на стадион, но и задержали (а некоторых и арестовали) полицейские.

Проблемы с болельщиками возникли ещё до матча: сотрудник «Торпедо» по безопасности на предматчевом совещании заявил, что фанатов гостей на трибуны никто не пустит. Накануне матча, по словам гендиректора «Шинника» Сергея Кулакова, он ещё раз отметил, что фанатов из Ярославля на матче не будет – из-за решения Роспотребнадзора. В ответ «Шинник» сделал запрос в организацию, но решения о запрете, по словам Кулакова, не было. Тогда о допуске болельщиков договорились директора клубов – казалось, что проблема решена.



Но в день игры фанаты «Шинника» на сектор не попали, а в соцсетях появилось несколько видео, как болельщиков задерживают прямо у входа на трибуны:

Позже в тех же соцсетях задержания людей связали с акцией болельщиков из Ярославля – группа фанатов прошла по центру города, при этом несколько человек вышли на проезжую часть.

Фото: Кадр из видео

Мы пообщались с участником этих событий – Иваном (болельщиком «Торпедо»), который рассказал подробности произошедшего:



«Всё началось ещё до матча: нам позвонили парни из Ярославля, сказали, что приедут человек 100-150. При этом в «Торпедо» на гостевой сектор их пускать не хотели, ссылались на несуществующее постановление Роспотребнадзора. Тогда мы убедили клуб, что будет лучше, если гости будут на отдельном секторе, чем на центральном – и тогда директор клуба уступил.

– То есть вся проблема – в выходе нескольких человек на проезжую часть?

– Скорее всего, придрались именно к этому. Мы предупреждали ребят из Ярославля, что полиция у нас жёсткая, но парни выбрали свой путь. Да, они прошли по дороге, метров 200, наверное, а потом часть свернула на тротуар. Полиция при этом ничего не делала, а просто снимала всё на камеру.



– Что было у стадиона?

– Всем просто сказали: проходите досмотр, а потом – на сектор. Но около сектора всех взяли в оцепление, я успел проскочить, а остальных начали принимать. Начался замес, парни плотно встали, но их начали выцеплять и сажать в автозаки.



– При этом тренер «Торпедо» заявил, что дело в «шествии с файерами» около Золотых ворот.

– Никаких файеров не было, ворота никто не осквернял. Парни просто прошли по улице, и часть из них вышла на дорогу.

– А задержали при этом всех болельщиков?

– Они сначала гребли всех подряд, но местных потом отпустили. Принимали жёстко всех: и несовершеннолетних, и девчонок. Попали даже болельщики «Торпедо», среди которых обычные кузьмичи.



– Были кадры, как людей держали в клетках под открытым небом.

– Наши ИВС не рассчитаны на большое количество людей. Всех, как в Беларуси, согнали в клетку под открытым небом. У нас полиция до сих пор в 90-х живёт – к такому количеству гостей не привыкли. Некоторые парни в этих клетках под открытым небом всю ночь провели, а сейчас ещё человек 40 ждут суда (разговор состоялся около 16:00 понедельника – Прим. «Чемпионата»). Трём или четырём ребятам дали по пять суток, остальных вроде отпустят. А двум парням не повезло – на них хотят повесить уголовку – за применение силы к представителю власти. Заводящий «Шинника», когда заряжал, поднял руки вверх. И под руки к нему попал полицейский. Он руки опустил и случайно смахнул с него фуражку – теперь вырисовывается 318-я статья.

ФНЛ и РФС готовят проверку по факту задержания болельщиков: там заявили, что меры в адрес болельщиков гостей на первый взгляд «выглядят чрезмерными».

Что грозит болельщикам?

«Скорее всего, поведение фанатов расценили как мелкое хулиганство, – заявил «Чемпионату» адвокат Игорь Бушманов. – Там вилка – от штрафа до ареста до 15 суток. Это административный арест – практика такая есть, говорят, что были претензии к работе транспорта. По формальным признакам – нарушения есть. Но должны быть доказательства либо объяснения человека, которому мешали. И решать такое должны по каждому делу конкретно – человек мог оказаться в толпе и случайно. При этом по 318-й статье – применение насилия к представителю власти – человека можно наказать штрафом от 200 тысяч. Максимальное наказание – срок до пяти лет. Это преступление средней тяжести, но здесь ещё нужно доказать умысел».