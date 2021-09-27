«Истеричное поведение». Боссы «Краснодара» и «Сочи» зарубились из-за судейства

После завершения матча девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг резко раскритиковал работу арбитров. Гендир был очень недоволен судьями, но больше всех досталось работавшему на VAR Сергею Безбородову.

По мнению Хашига, все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», но так ли это на самом деле? Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов подробно разобрал спорные моменты игры. Его оценка — ниже.

Сегодня в перепалку вступил гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко, назвавший поведение Хашига истеричным. Рубашко не понял, что вызвало эмоциональный выпад краснодарского коллеги в сторону судей, но посоветовал соперникам обратиться в ЭСК.



«Не очень профессиональное выступление Хашига, — сообщил Рубашко. — Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого».

Фото: РИА Новости

Думаете, на этом околофутбольный биф закончился? Нет! Хашиг нашёл что ответить коллеге из соседнего «Сочи» на слова об «истеричном поведении».

«Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано моё «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября. Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть жёлтых карточек за совершённые ими нарушения! Чтобы не быть голословным, я предлагаю вам самому посмотреть моменты нарушений (некоторые из которых даже не были зафиксированы арбитром), а именно: на 8-й минуте 14-й секунде, 9-й минуте, 47-й минуте 8-й секунде, 61-й минуте 56-й секунде, 67-й минуте 41-й секунде и 91-й минуте 7-й секунде. При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции.

Фото: РИА Новости

Да, мы победили, но шесть невынесенных предупреждений – это слишком много. Поэтому мы, конечно же, воспользуемся вашим советом обратиться в ЭСК по всем вышеупомянутым моментам. Я глубоко убеждён, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убеждён в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну. Шесть непоказанных жёлтых карточек — это слишком много. И когда ЭСК рассмотрит все эти моменты и примет своё решение, мы можем с вами созвониться. А если ваши и наши болельщики хотят сами увидеть эти моменты, мы можем их выложить, чтобы все смогли насладиться «великолепным» судейством господина Панина».



В клубе заверили, что обратятся в ЭСК.



«Кстати, в нашей с вами последней игре 1 мая 2021 года наш игрок Кабелла был удалён с поля за две жёлтые карточки. И тот самый ЭСК, куда вы порекомендовали мне обратиться, признал удаление Кабеллы ошибочным. Так что я, конечно же, обращусь ещё раз!»



Ждём очередной раунд?