За сборную России страшно. Куча проблем, поэтому остаётся только верить

За сборную России страшно. И это не опасение, которое было перед Хорватией, Мальтой или Кипром. Тогда страх провоцировал непонимание идей нового тренера. В этих матчах мы поняли, что мысли по обновлению игры есть, но их очень тяжело реализовать быстро. Теперь – другое чувство. Раз мы так и так не получим то, чего нам хочется, как получить хотя бы минимум – а это в данном случае результат. И когда смотришь на итоговый состав, честно, не понимаешь, что Карпин должен сделать с этими парнями, чтобы они победили Словакию и Словению.

Новость по теме Объявлен итоговый состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Из расширенного списка тренерский штаб исключил восемь игроков – Станислава Крицюка, Станислава Магкеева, Вячеслава Караваева, Максима Мухина, Антона Зиньковского, Зелимхана Бакаева, Артёма Дзюбу и Константина Тюкавина. Почти ни по кому нет вопросов – кто-то либо травмирован и в плохой форме (пусть это и не мешает много забивать), кто-то не готов психологически, кто-то просто плохо играет. Только один человек из этого списка глобально усилил бы сборную. И это не Дзюба. По нему как раз всё понятно, и в команде его больше не будет. Речь о Караваеве.



В команде сейчас уникально плохая ситуация – почти не осталось профильных и классных крайних защитников. Поэтому вопрос – как противостоять двум мощным словенским фланговым игрокам – Иличичу и Стояновичу? Выбор скуден – справа может выйти Сутормин, слева – Кузяев. Им есть альтернатива – Самошников и Терехов. Первый валится вместе с «Рубином», второй только залечил травму и вообще не ждал, что окажется в финальном списке. И эти мужчины против европейских топов. Мне страшно уже перед матчем. А что с ними сделают по ходу?



Есть ещё, конечно, Фёдор Кудряшов, не игравший три месяца, но неожиданно попавший в финальный список. Он может прийти на помощь. Но это всё гипотетически. Ведь он, кстати, тоже не профильный фланговый защитник.



Вы уже скучаете по праймовому Марио? По здоровому Караваеву? По Жиркову, которого заявили за любителей? Их можно и нужно было критиковать, но с ними за зону было спокойно. Сейчас – нет.



По вратарям, кстати, нет вопросов. И не особо понимаю, почему многие недовольны отсутствием Крицюка и появлением Лунёва. Главной интригой было – вернёт ли Кафанов Матвея Сафонова. Кипер «Краснодара» в сборной, но ощущение, что место Гильерме всё равно не вызывает вопросов.

В сборной ещё две яркие фамилии – Глушаков и Агаларов. Но здесь Карпин мегапоследователен. Оба в отличной форме и доказывали это до последнего тура. Опять же сильно сомневаюсь, что кто-то из них выйдет на поле, но быть в сборной и бороться за шанс они заслужили.



Полагаю, Карпин в ближайших матчах использует тех, кому полностью успел довериться. Слишком велика важность игр. А значит, никаких кадровых революций. Но это не отменяет главного посыла – даже в сильнейшем составе за эту сборную очень страшно.

Как не накосячить в защите? Как собрать из Баринова и условного Фомина мощную полузащиту? Как забивать излишне креативному Смолову, когда за весь матч будет один-два шанса?



Ответы нам презентуют в октябре. А пока – верим.