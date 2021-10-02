У «Челси» есть теневой герой, проведший половину карьеры в арендах. Кто такой Чалоба

В летнее трансферное окно «Челси» продал Курта Зума в «Вест Хэм» и не купил ни одного центрального защитника. Трансфер Жюля Кунде сорвался в последний момент, но к концу августа «Челси» не очень-то и хотел усиливать эту позицию – Томас Тухель дал понять, что смог найти усиление внутри команды.

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Трево Чалоба – один из двух братьев, воспитывавшихся в системе «Челси». Оба они прошли несколько аренд, оба больше играли в Чемпионшипе – но если Натаниэл в определённый момент получил шанс в «Наполи» и не смог там заиграть, то Трево перешёл в «Лорьян» – и сыграл в 29 турах.

Летом Чалоба вернулся в «Челси» – и в отсутствие множества сборников прописался в основе. Тухель говорил про Чалоба: «Я знал его по «Лорьяну». Чало провёл отличную предсезонку. Мы сохранили схему с тремя центрдефами. Без Тьяго Силвы, Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Сесара Аспиликуэты там открылась позиция».

По ходу предсезонки наличие в составе молодого воспитанника мало кого удивляло, но Чалоба оказался в стартовом составе и на игру Суперкубка с «Вильярреалом». Трево провёл великолепный матч: именно через него команда начинала атаки, и из 130 передач защитника 124 были точными.

Трево находится в системе «Челси» с восьми лет. Он рассказывал, что в момент, когда играл за сборную Англии U-17, его сильно вдохновил Дэниел Старридж: «Дэниел был во взрослой сборной Англии. Но он всех нас собрал и сказал, что футбол должен быть нашей главной целью. Он рассказал, как важен сон. Как важно уметь говорить «нет», когда нас зовут на тусовки. Футбол обязан быть на первом месте. Эта мысль всегда была у меня в голове. И в «Челси», и в моих арендах в «Ипсвиче» и «Хаддерсфилде»».

Схема Тухеля подразумевает трёх центральных защитников, и в такой ситуации Чалоба должен получать шансы. Тьяго Силве уже 37 лет, но он до сих пор играет за сборную Бразилии. Почти гарантированно это означает пропуск следующей игры после сборных – и в такой ситуации «Челси» нужен игрок в компанию к Антонио Рюдигеру и Кристенсену. Без травматичного Тьяго Силвы надо начинать привыкать обходиться.

В первом туре АПЛ Чалоба составил тройку с Рюдигером и Кристенсеном, Тьяго Силва сидел на скамейке – и «Челси» не оставил ни шанса «Кристал Пэлас». Выездные матчи с «Арсеналом» и «Ливерпулем» Трево провёл в запасе: Тухель предпочёл поставить в центр обороны номинального крайнего защитника, Аспиликуэту. Но у этого плана есть очевидный недостаток: Аспиликуэта не может проявить свои лучшие качества на фланге, а шанс для Джеймса обернулся его удалением в матче с «Ливерпулем».

Сейчас Тухель использует Чалоба в матчах с проходными соперниками. В четвёртом туре он сыграл с «Астон Виллой», потом со скамейки посмотрел встречи с «Тоттенхэмом» и «Ман Сити» – и снова оказался в старте на «Саутгемптон». В каждой из этих игр Трево выходил крайним правым в тройке центральных защитников и позволял вингеру сосредоточиться на атакующих действиях. Против «Астон Виллы» в этой роли выступил Каллум Хадсон-Одои, и получилось не очень – но с Аспиликуэтой на правом фланге у Чалоба, кажется, налаживается хорошее взаимодействие.

Сегодня Трево открыл счёт после углового, а Сесар выдал голевую передачу на победный гол. Два мяча «Челси» были отменены, но «Саутгемптон» всё равно не смог сдержать шквал атак соперника. Чалоба выиграл два единоборства из трёх и сделал два перехвата. Большая часть опасности была создана на другом фланге, где, в частности, Бен Чилуэлл привёз пенальти после фола на ещё одном воспитаннике «Челси» – Тино Ливраменто.

«Челси» будет пытаться купить защитника и следующим летом, но начал в топ-клубе Чалоба хорошо. Он теневой герой команды Тухеля.