Почему Николича убирают из «Локомотива» и кто его заменит? Наши инсайды

В РПЛ вот-вот официально состоится одна из самых нелогичных, но при этом ожидаемых тренерских отставок этого сезона. Марко Николич покидает «Локомотив». Вопрос отставки серба де-факто уже решён. По нашей информации, тренер получит за досрочное расторжение контракта неустойку в размере € 3 млн.

Новое руководство не было заинтересовано в долгосрочной работе с Николичем. У Рангника изначально была цель поставить своего тренера

Николич действительно был обречён после того, как в клуб пришла команда Рангника и Цорна. С Марко и контракт летом продлили только после прямого указа Олега Белозёрова. Если бы не слово главы РЖД, Николича бы попытались убрать уже тогда. Но в итоге контракт продлили, что, впрочем, не поменяло планов Ральфа и Томаса по смене главного тренера.



В клубе ждали осечек Марко, менеджмент уже прорабатывал вопрос расставания с наименьшими финансовыми потерями. По нашей информации, Цорн даже обсуждал с некоторыми клубами РПЛ, нет ли у них желания забрать тренера у «Локомотива».



С Николичем не согласовывались все последние трансферы, которые делала новая команда. О большинстве из них тренер узнал постфактум. К тому же не так давно в команде появился новый врач из Мексики, которого пригласил Рангник. В последнее время его влияние сильно увеличилось. Случались ситуации, в которых он просто уводил половину команду с тренировки Николича на соседнее поле, где индивидуально занимался с игроками. Главный тренер постфактум узнавал о травмах, у него не было возможности влиять на решения мексиканского специалиста.



Важно сказать, что Николич тоже понимал: его уход лишь вопрос времени. По словам наших источников, в личных беседах сербский специалист даже называл себя «бывшим тренером «Локомотива».

Кто вместо Николича? Есть два основных кандидата

У немецкой команды уже есть варианты на смену Марко. Оба кандидата, что логично, немцы. Один из них Доменико Тедеско, который не так давно уехал из «Спартака» по причине того, что хотел чаще видеть свою семью. Тедеско – кандидатура Томаса Цорна, который и привёл его своё время в красно-белый клуб.



У Рангника другой кандидат. Речь о Роберте Клаусе. Сейчас он является главным тренером «Нюрнберга». 36-летний немец хорошо знаком Рангнику, так как работал при нём в «РБ Лейпциг». В системе «быков» Роберт трудился с 2010 года, тренируя молодёжь клуба. С 2018 по 2020 год Клаус был ассистентом Рангника и Нагельсмана в «Лейпциге».



«Нюрнберг» — его первый опыт самостоятельной работы. В дебютном сезоне специалист привёл команду к 11-му месту во Второй Бундеслиге. Сейчас «Нюрнберг» располагается на пятой строчке в таблице.



Эпоха Николича в «Локомотиве» завершена. Рангник расчистил всё под себя.