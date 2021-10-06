Три года назад в списке было девять наших игроков.

Четыре россиянина попали в рейтинг самых значимых футболистов мира. За какие заслуги?

Британский журнал World Soccer представил список из 500 действующих футболистов, которых считает самыми значимыми в мире на данный момент. Первый подобный рейтинг издание опубликовало ещё в 2015 году. В число самых значимых игроков входят не только мировые суперзвёзды и молодые таланты, но и футболисты, которые совершили, либо вскоре совершат крупные переходы в трансферное окно.

В нынешний рейтинг вошли сразу несколько игроков из РПЛ: Дзюба, Заболотный, Соболев, Азмун, Кварацхелия и Барриос. Помимо этого, из российских футболистов в списке оказался Головин. По словам издательства, это не окончательный рейтинг 500 лучших игроков мира, а скорее короткий перечень звёзд, оказывающих реальное влияние на футбол в настоящее время.

Что пишет World Soccer о российских игроках

Артём Дзюба: забил 20 мячей, лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2020/2021. Два года подряд завоёвывает титул лучшего снайпера в России и остаётся главным футболистом страны.

Александр Соболев: высокий нападающий из Сибири. Воспринимается как очевидный наследник Дзюбы. Хотя не так давно сообщалось, что эти футболисты конфликтуют друг с другом.

Александр Головин: Головину ещё предстоит стабильно оправдывать авансы, выданные после чемпионата мира — 2018. Александр не всегда появляется в стартовом составе «Монако» при Нико Коваче и часто играет на позиции флангового полузащитника.

Антон Заболотный: Заболотный в прошлом сезоне стал ключевым фактором неожиданного выхода «Сочи» в еврокубки. В виде награды получил переход в ЦСКА, где начинал профессиональную карьеру десять лет назад. Игрок сборной России, но не выступал на Евро-2020.

Какие российские футболисты попадали в рейтинг World Soccer раньше

В 2018 году World Soccer публиковал список из 500 самых популярных футболистов мира 2018 года, и там оказались сразу девять российских игроков. Авторами издания были отмечены Акинфеев, Дзагоев, Головин (все — ЦСКА), Джикия («Спартак»), Рауш («Динамо»), Глушаков («Спартак»), Миранчук («Локомотив»), Кокорин («Зенит») и Смолов («Краснодар»).