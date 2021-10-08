Месси снова не забил, а его всё равно хвалят. Что случилось в Южной Америке, пока вы спали

Пока европейцы только разминаются перед очередным раундом мирового отбора, в Южной Америке откатали целый тур. Фаворитам и их главным звёздам он не очень удался. Редкий случай, когда из бывшей барселонской супертройки MSN Месси — Суарес — Неймар не блеснул никто. Уважительная причина только у последнего — он и не играл, зрителем побыл.

Хит матча в Асунсьоне — отбор Месси

Аргентина по квалификации идёт без поражений, но в последнее время чередует победы с ничьими. А игры с Парагваем ей традиционно натужно даются — три ничьи в пяти матчах, причём обе победы — на тоненького, в один мяч. Поэтому «нулёвка» в Асунсьоне вряд ли кого-то сильно удивила и уж точно не шокировала.

Интересно другое: даже после безголевого матча Месси хвалят на родине! За что? За самоотдачу и тот самый блеск в глазах. Вот вы когда-нибудь видели, чтобы Лео отбирал мячи в своей штрафной площади? Аргентинцы тоже не видели. Поэтому самый популярный ролик в местных СМИ сегодня — эпизод на 27-й минуте. Потеря в средней линии привела к опаснейшему прорыву парагвайцев. А остановил его напротив ворот не кто иной, как Месси! Да так ловко и спокойно, будто всю жизнь этим занимается. Комментаторы обалдели от неожиданности. А Лео ещё и перспективную атаку разогнал. Застопорил её на последней трети поля Ди Мария, слишком далеко отпустив мяч.

О вовлечённости Лионеля в игру можно судить по его тепловой карте. Он был везде! Может, потому своей главной миссии — доставить мяч в чужие ворота — и не выполнил. Сил на решающий удар не хватило. Ну или банального везения. Кстати, этот матч стал 155-м для Месси в майке «альбиселесте». По этому показателю ему давно равных нет (о голевом рейтинге и говорить неудобно).

Карта перемещений Месси в матче с Парагваем Фото: Diario Ole

Уругвай и «Атлетико» потеряли двух ключевых игроков

В расстроенных чувствах наверняка досматривал трансляцию из Монтевидео Диего Симеоне. Игру с участием сразу двух своих уругвайцев тренер «Атлетико» вряд ли мог пропустить, несмотря на разницу во времени. И надо же было такому случиться — оба сломались! Суарес с чужой помощью, а Хименес — самостоятельно, буквально на ровном месте.

Колумбийский здоровяк Йерри Мина не пощадил бывшего одноклубника по «Барсе». После столкновения с ним Суарес травмировал колено и на второй тайм не вышел. Хименес отыграл на четверть часа больше и попросил замену ввиду мышечных проблем. Похоже, встреча старых друзей Суареса и Месси в ближайший понедельник отменяется. Вместо Буэнос-Айреса Луис, видимо, полетит в Мадрид — лечиться.

А вот голов в этот вечер (утро по Москве) народ на «Монументале» не дождался. Уругвай удержался на проходном четвёртом месте в таблице, но уже через три дня рискует свалиться в «зону стыков». Колумбия всего в двух очках — правда, и соперник у неё не менее классный — не сбавляющая ходу Бразилия. Да ещё и со свеженьким Неймаром.

У Бразилии 9 побед из 9, у новичков «селесао» — «1+2»!

Из пяти сборных, игравших в гостях, забила и, соответственно, победила только Бразилия. Девятая победа подряд, железобетонное лидерство в таблице, а болельщики и СМИ недовольны. Парадокс? Совсем нет. Соперников калибра Венесуэлы в их представлении бразильцы обязаны «разбирать» в любом состоянии (из 17 предыдущих матчей не выиграли лишь один — 0:0 12 лет назад, при Дунге), а тут пришлось помучиться с аутсайдером. Без Неймара (пропускал тур из-за перебора карточек) атака «селесао» выглядела уныло. Мало того, фаворит ещё и пропустил быстрый гол и проиграл первый тайм.

Перевернуть игру Тите помогли замены. Вингер «Лидса» Рафинья отметил дебют в сборной двумя голевыми передачами, а краёк «Аякса» Антони — голом. Круто парни стартовали! Зенитовские бразильцы в этот раз остались в Петербурге.

Бразилия увеличила отрыв от Аргентины до восьми очков и теперь может «слить» главному врагу хоть оба матча — первое место в группе от неё, похоже, никуда не денется.