«Россияне вообще ничего не показали». Как в Словакии отреагировали на поражение сборной

Сборная России одержала третью победу подряд под руководством Валерия Карпина. Наши футболисты переиграли в Казани Словакию со счётом 1:0, однако сама игра была, мягко говоря, далека от идеальной. После матча словацкие СМИ, эксперты и футболисты в один голос отметили, что сопернику просто повезло.

Издание sport.aktuality.sk подчеркнуло, что российские футболисты добились успеха во многом благодаря промахам словацких соперников.

«Россияне в четвёртом матче под руководством Валерия Карпина играли не в оптимальном составе. Они одержали победу, однако должны благодарить наших атакующих футболистов. Возможно, холодная погода в Казани повлияла на прицел словацких игроков. Мы сделали почти на 500 передач больше, чем русские. Не припомним такого доминирования в предыдущих отборочных матчах, но опять нельзя не посетовать на жалкую реализацию».

Pravda.sk тоже выражает недоумение относительно результата прошедшего матча.

«Наши футболисты чаще владели мячом, нанесли гораздо больше ударов по воротам. Как это ни парадоксально, они проиграли. Словаки показали хороший футбол, но заплатили высокую цену за плохую реализацию. Временами русские с большим трудом отбивались от наших атак, а в середине первого тайма нанесли неожиданный удар».

Комментатор телеканала RTVS Мариан Земан выразил сожаление по поводу итогового результата.

«Сегодня проиграла не более слабая сборная, а команда, которую подвела реализация голевых моментов. Очень жаль проигрывать таким образом, особенно если учитывать, как россияне забили единственный мяч. Гол позволил хозяевам гораздо глубже обороняться после перерыва. В первом тайме мы играли очень хорошо. Русских почти не за что хвалить».

Бывший футбольный тренер Ян Коциан стал гостем послематчевого разбора на всё том же телеканале RTVS. Специалист не скрывал своего разочарования.

«Главный вопрос — как можно было проиграть такой матч? Посмотрите на статистику угловых, голевых моментов, ударов по воротам. Это просто невероятно. Русские вообще ничего не показали. Осмелюсь сказать, что они сыграли ещё слабее, чем в первом матче. Но им хватило одного гола, чтобы одержать победу. Мне сложно что-то добавить по этому поводу, потому что сейчас мы все разочарованы».

Нападающий сборной Словакии Ладислав Альмаси после финального свистка отметил, что его команда должна была увозить из Казани три очка.

«Очень жаль, что мы проиграли. Словакия на протяжении всего матча играла лучше соперника. Я рад, что вышел на поле, но, с другой стороны, огорчён результатом. Мы должны были побеждать, потому что хозяева играли не лучше нас».

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» заявил, что российская команда просто отскочила.

«Сборная Словакии в матче с Россией была лучше во всех компонентах. Да и голевых моментов мы создали намного больше. Российская команда, забив первой, перестроилась и, как следствие, стала играть от защиты.

По самоотдаче русские были лучше. Футболисты России здорово сыграли в защите, а вратарь вообще был один из лучших на поле. Словаки атаковали, но, к сожалению, ничего не смогли поделать. Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче? Все забудут игру: в истории останется один лишь результат. Поздравлю россиян. Важная победа для вас».