Однажды в «Битве экстрасенсов» снимали дерби «Динамо» — «Спартак». Что?

Сегодня дерби: «Спартак» принимает «Динамо» и в случае победы не только догоняет соперника, но и серьёзно претендует на попадание в тройку. Дополнительные интриги — победная серия Руя Витории, победоносное настроение Джикии и новая жизнь связки Фомин-Захарян после успехов в сборной России.

14 лет назад те же соперники встречались в, казалось бы, обычном московском дерби. Так как дело было давно, играли на старом «Динамо» при 22 тысячах зрителей. «Спартак» Владимира Федотова (которого по ходу сезона сменил Черчесов) обыграл «Динамо» Андрея Кобелева со счётом 1:0.



Если коротко: решили победный гол Егора Титова на 80-й и удаление Йована Танасиевича на 84-й.

Если хочется ретродеталей, то вот:

Вратарская линия: Жидрунас Карчемарскас против Дмитрия Хомича.

Запасные вратари: Антон Шунин против Войцеха Ковалевского.

Братья Комбаровы — в составе в «Динамо».

Спартаковец Дзюба — под 40-м номером.

Румын Флорин Шоавэ — в обороне «Спартака», литовец Арунас Климавичюс — на другой половине поля.

Замена Владимира Быстрова на Дениса Бояринцева (у «Спартака») и Сисеру на Руслана Пименова (у «Динамо»).



Игра стала примечательна не только тем, что «Спартак» получил важные очки в борьбе за золото (хотя чемпионом впервые в российской истории в итоге стал «Зенит»). Сюжет о матче «Динамо» — «Спартак» попал в выпуск «Битвы экстрасенсов» на ТНТ: участники шоу предсказывали точный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и ООО «Кефир Продакшн» / АО «ФМП Групп».

Четверо экстрасенсов в компании ведущей Леры Кудрявцевой собрались в баре у стадиона и за 10 минут до игры сделали прогнозы: 2:0, 3:1: 1:0 и 2:1 исключительно в пользу «Спартака» (также на победу красно-белых поставили 70% из 150 опрошенных болельщиков).



Дальше — все вместе смотрели матч, пили чай, ели блины и пирожное, ловили странные взгляды курящей молодёжи и задавали научно-популярные вопросы про футбол: Кудрявцева не сразу поняла, кто кому забил; а экстрасенс Наталья спросила, что значит жёлтая карточка.



Даже если вы не фанат таких программ, тот выпуск можно смотреть ради кадров из прошлого — стадиона с надписью «Россия, вперёд», болельщиков, качества трансляции.

Экстрасенсы пытались повлиять на ход матча, а после игры оправдывали несбывшиеся прогнозы



Счёт 1:0 угадала только одна участница — Дарья сказала, что при предсказании слушает внутренний голос, а после победы в раунде рассказала:

«Будущее — это мой конёк, всё было вполне предсказуемо».

При этом Дарья пыталась влиять на счёт матча. В какой-то момент сказала: «Надо наколдовать, чтобы было побольше красных карточек». На что сразу получила от другой участницы Натальи: «Не надо этим заниматься!

Если она будет этим заниматься, то будет работать на свой счёт. А важно найти правду».



Сама Наталья поставила на 3:1: мысленно задала себе точный вопрос и получила ответ в виде картинки с цифрами. А после матча сказала: если бы все экстрасенсы назвали одинаковый счёт, он в итоге и был бы на табло.



Другой участник Пётр — поставивший на 2:1 — сразу ушёл из бара. Решил, что его предсказание сбудется и так.

В выпуске снялся Василий Уткин. И отказался пересматривать сюжет.

Да, в том самом выпуске дважды появился комментатор Василий Уткин, который перед матчем сказал, что не нужно быть экстрасенсом, чтобы предсказать победу «Спартаку» («У него просто игроки лучше»), а в конце добавил: «Невозможно понять, правду человек говорит или нет, когда выдаёт себя за экстрасенса».



Так он выглядел в 2007 году.

В разговоре с «Чемпионатом» Уткин признался, что тот выпуск «вообще не помнит» и про экстрасенсов (как про шоу, так и вообще) ему сказать нечего. А после полученной ссылки на видео попросил разрешения не смотреть.

***

14 лет спустя хочется, чтобы дерби запомнилось и Василию Уткину, и всем нам.

А ещё всех неэкстрасенсов призываем угадать счёт матча в комментариях и объяснить: почему вы думаете именно так.

Мой прогноз — бодрая и зрелищная ничья 2:2.