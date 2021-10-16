«Игра была равна, играли два…» Как Карпин сделал легендарным матч «Спартак» — «Динамо»

Очередные матчи сборных позади, и к нам возвращается любимая РПЛ. В центральной игре 11-го тура встретятся «Спартак» и «Динамо». У этих команд богатая история противостояния. Вспомним дерби, которое состоялось более 11 лет назад.



В марте 2010-го «Спартак» и «Динамо» сошлись в «Лужниках» в 1-м туре чемпионата. В предыдущем сезоне красно-белые с Валерием Карпиным выстрелили и в какой-то момент даже боролись за титул, но финишировали вторыми. «Динамо» Андрея Кобелева провалило кампанию и закончило чемпионат лишь восьмым.

Игра получилась не особо насыщенной, но один гол всё-таки случился. И забило его «Динамо», а именно — Игорь Семшов. А в концовке Сергей Карасёв, который тогда только начинал судить в РПЛ, добавил огня и дал вторую жёлтую карточку Александру Шешукову, оставив «Спартак» в меньшинстве.



Главный экшен начался после матча. Во-первых, Карпин выдал легендарную фразу, которая стала мемом на долгие годы. «Обе команды были не готовы. Как говорится: игра была равна, играли два… Но одной повезло больше – случайный отскок и гол», — выпалил наставник «Спартака». Можно догадаться, какое слово он не стал произносить.



На этом Карпин не остановился и прыгнул на Карасёва. Это сейчас Сергеем все гордятся и считают его лучшим российским арбитром, а тогда тренер красно-белых бесился из-за удаления своего игрока: «Обращаю внимание на то, что судья Карасёв — это совершенно не уровень Премьер-Лиги. Первая жёлтая карточка Шешукову была показана на пустом месте. Но он в перерыве сказал, что удалит, и удалил».

Победившим в дерби динамовцам слова Карпина не понравились. Капитан команды Дмитрий Хохлов открыто высказал недовольство: «Разумеется, я полностью не согласен с тем, что сказал Карпин. Конечно, если ты хочешь – пожалуйста, адресуй эти слова в адрес своей команды. Но в адрес «Динамо» такие вещи говорить не надо».



Конфликт моментально затух: комментариев с обеих сторон больше не было, а фраза про «игра была равна» стала популярной среди любителей российского футбола. Удивительно, но всего несколькими словами Карпин сделал рядовой матч легендарным.

Кстати, недавно Карпин вспомнил о своей фразе 11-летней давности. Уже в статусе главного тренера сборной России он приехал на матч ЦСКА — «Спартак». Победили армейцы (1:0), а после дерби журналист Сергей Микулик отловил специалиста и попросил оценить игру. «Угадаете, что сказал мне Карпин про дерби? Правильно: игра была равна…» — написал он в своём телеграм-канале.

Сейчас ситуация перед дерби иная. «Динамо» идёт вторым в чемпионате и уступает лишь «Зениту», а «Спартак» провалил старт сезона и занимает седьмое место в таблице. Правда, отделяют команды всего три очка. В этот раз эпичных фраз ждать не стоит — и тех и других тренируют иностранцы. «Динамо» возглавляет немец Сандро Шварц, а «Спартак» — португалец Руй Витория. Для перла, как у Карпина, нужно как минимум знать русский язык.