Форварда «Арсенала» срубили мощным лоукиком. И это осталось без удаления!

У «Арсенала» в последнее время неплохая серия в АПЛ. Последние четыре матча до 8-го тура – три победы (над «Норвичем», «Бёрнли» и «Тоттенхэмом») с общим счётом 5:1 и ничья с «Брайтоном» 0:0. Продлить эту серию «Арсенал» вполне может в матче с «Кристал Пэлас», который в этом сезоне АПЛ победил лишь однажды.

И для «Арсенала» матч с «Пэлас» начался очень даже удачно – Обамеянг вывел свою команду вперед уже на 8-й минуте. Для него это третий гол в третьем домашнем матче в АПЛ подряд.

Но первый тайм запомнился не только голом Обамеянга, но и таким безобразным эпизодом в конце: Джеймс Макартур срубил Букайо Саку ударом из UFC. За этот фол Макартур получил только жёлтую карточку.

В «Твиттере» уже шутят над этим моментом:

А как считаете вы, заслуживал ли Макартур красной карточки?