Форвард «Лестера» забил «Спартаку» три за девять минут. А потом ещё и четвёртый

«Спартак» продолжает попытки выжить в «группе смерти» в Лиге Европы. После героической выездной победы над «Наполи» к красно-белым в Москву приехал «Лестер». И начал «Спартак» тоже героически.

Уже на 11-й минуте курьёзно забил Александр Соболев. «Лестер» давил и создавал моменты, но мяч шёл в ворота только у «Спартака». Перед перерывом счёт стал 2:0 — отличился Джордан Ларссон. Это вообще особенное событие, потому что швед не забивал в официальных матчах с 10 мая. Просто вдумайтесь, сколько времени прошло с тех пор, когда Джордан считался одним из лучших форвардов в РПЛ.



Но радовался «Спартак» недолго. Сразу после второго гола начался звёздный час «Лестера». А если конкретнее, то его нападающего Патсона Даки. Первый мяч замбиец отыграл уже через минуту. Начался второй тайм, и Дака забил на 48-й минуте. 54-я минута — и счёт уже 2:3. Хет-трик Даки. «Лестеру» понадобилось всего девять игровых минут на камбэк. А Дака как начал ещё в первом тайме, так и продолжил улетать за спины защитников (в частности, замучил несчастного Николая Рассказова). На 78-й минуте Патсон не удержался и оформил покер.

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Если вдруг не знаете, кто такой Дака, то не удивляйтесь, что он разбомбил «Спартак». Летом за этого парня заплатили € 30 млн, а несколько дней назад Патсон забил «Манчестер Юнайтед». И «Лестер» выиграл.