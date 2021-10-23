«Динамо» — лидер, хотя у «Зенита» и ЦСКА столько же очков. Объясняем почему

После субботних матчей 12-го тура РПЛ в турнирной таблице – троевластие. ЦСКА победил дома «Крылья Советов» (3:1) и догнал по количеству набранных очков «Зенит» и «Динамо», которое днём ранее разорвало дома «Химки» (4:1). Правда, у петербуржцев игра в запасе – со «Спартаком», так что по количеству потерянных очков команда Сергея Семака по-прежнему единоличный лидер чемпионата. Тем не менее сейчас «Динамо» в таблице выше ЦСКА и «Зенита». Почему так?

Чтобы ответить на этот вопрос, откроем регламент чемпионата. В нём сказано, что в случае равенства очков у двух и более команд их места в текущей и итоговой таблице определяются по следующим показателям (последовательно в указанном порядке):

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— при абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Таким образом, определяющими становятся результаты матчей между собой. «Динамо» в первом круге выиграло у ЦСКА – 2:1, а «Зенит» победил армейцев со счётом 1:0. А вот команды Сандро Шварца и Семака в нынешнем чемпионате ещё не встречались – они сыграют через шесть дней в Санкт-Петербурге в рамках 13-го тура РПЛ. В этом мини-турнире трёх клубов «Динамо» при равенстве очков опережает «Зенит» из-за того, что забило больше мячей в ворота ЦСКА. Армейцы же последние с двумя поражениями.

Уже в воскресенье, 24 октября, «Зенит» может вернуться на первую позицию. Кроме того, в случае поражения петербуржцев от «Спартака» шанс опередить «Динамо» и стать лидером РПЛ получит «Сочи»: команде Владимира Федотова потребуется выездная победа над «Локомотивом» в понедельник. Но динамовские болельщики, даже понимая эфемерность лидерства, сейчас с удовольствием смотрят в таблицу. Благодаря особенности регламента, который в принципе мог быть и иным (например, выше остальных показателей ставилась бы общая разница мячей – тут преимущество у «Зенита»), их команда на первом месте. Отвыкли!