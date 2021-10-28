«Бавария» опозорилась в Кубке Германии. Так крупно она не проигрывала с 1978 года

«Бавария» опозорилась в 1/16 финала Кубка Германии — проиграла «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 0:5. Команда Юлиана Нагельсмана создала столько же моментов, сколько и соперник, но не смогла забить даже гол престижа. Впрочем, «Баварии» хотя бы удалось избежать самого крупного выездного поражения в истории клуба.

Мяч в ворота Нойера влетел уже на второй минуте: удар Коне из пределов штрафной оказался точным. Жизнь «Баварии» заметно усложнил в этом матче Бенсебаини, оформивший дубль к 21-й минуте: сначала защитник хладнокровно пробил по центру ворот, а затем реализовал пенальти, отправив мяч в левый нижний угол.

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«Бавария» нанесла один удар в створ в первом тайме. Рассчитывать на лучший результат при такой точности сложно, когда твой соперник забивает три гола с трёх ударов. Несмотря на крупный счёт, главный тренер мюнхенцев не произвёл замены в перерыве, отложив их до 55-й минуты. Однако к этому времени «Бавария» горела в четыре мяча – спустя шесть минут после старта второго тайма первый гол в сезоне забил Эмболо. Нападающий воспользовался оплошностью защитника, подобрал мяч и попал прямо в цель.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Через шесть минут швейцарец праздновал дубль: откликнулся на передачу в штрафную, нанёс удар в нижний правый угол, и мяч рикошетом от штанги влетел в ворота Нойера – 5:0. Таким образом, немецкий вратарь пропустил все удары в створ, ни разу не выручив свою команду. «Бавария» проснулась только после 60-й минуты: с ударом Гнабри вратарь «Боруссии» справился и перевёл мяч на угловой, выстрел Мюллера прошёл прямо по центру (Зоммер среагировал), а Толиссо попал в перекладину.

В итоге мюнхенцы потерпели крупнейшее поражение с 1978 года (тогда уступили «Фортуне» со счётом 1:7) и в первый раз в истории проиграли в Кубке Германии с разницей в пять голов.