Кордоба уже испортился? Почему нападающий-сенсация РПЛ вдруг перестал забивать

Колумбийский нападающий Джон Кордоба ураганным вихрем ворвался в наш чемпионат. Он уничтожил почти всех соперников в стартовых турах (сильно отыграл даже против «Зенита»), набрал мощные 5+2 в шести матчах, получил массовое признание со всех сторон. Многие моментально назвали его лучшим форвардом РПЛ, а Сергей Галицкий в нашумевшем интервью несколько раз подчеркнул репликами, как сильно в клубе гордятся этим трансфером.

Но в последнее время что-то сломалось. Пока рано говорить о полноценном кризисе нападающего (это будет слишком поспешно), однако в последних пяти матчах РПЛ (а теперь к ним добавилась ещё концовка игры с «Кубанью») Кордоба не забивал. Он набрал лишь один результативный пас, растранжирив при этом уйму шансов и, кажется, растеряв изначальную уверенность.

Что же случилось? И как долго всё это продлится?

Невезение?

Просто факт: свои первые 5 голов в РПЛ Кордоба забил после 15 ударов, то есть залетал каждый третий. Теперь у нападающего – 26 ударов подряд без голов, мы включили в статистику и одну неточную попытку из кубковой игры с «Кубанью». В эти 26 ударов вошли минимум четыре чистых выхода один на один, пенальти, несколько ударов с близкого расстояния в одно касание после фланговых прострелов. Общий вес – 4,4 xG. То есть реализация рухнула просто до катастрофической отметки.

Кордоба лидирует во всей РПЛ по ожидаемым голам, за сезон он набрал 7,56 (реальных голов, напомним, 5). Второе место у Ерохина – 5,70 (6), третье у Сергеева – 5,60 (4), далее идут Тюкавин, Дзюба и Агаларов. У Кордобы – самый сильный недобор голов в модели xG, и сформировался он именно в последнее время.

Проще всего сказать, что всё это – исключительно невезение. Открывается Кордоба по-прежнему много и качественно, часто убегает за спину, напористость и агрессия у него на зависть многим. Моменты есть – следовательно, голы придут. Придут-то они наверняка, только в каком количестве?

Стартовая результативность Кордобы была завышена: прежде он не отличался такой реализацией

Важно понимать, что голевая конвертация на старте сезона, когда Кордоба реализовал аж треть своих ударов, оказалась завышенной из-за фактора короткого отрезка.

В сезоне-2020/2021 в «Герте» он забил 7 голов после 45 ударов (15,5%); в сезоне-2019/2020 в «Кёльне» — 14 голов после 60 ударов (23,3%); в сезоне-2018/2019 в «Кёльне» — 21 гол 82 ударами (25,6%). Это неплохие, абсолютно адекватные цифры для форварда штрафной, который из-за специфики игры чаще бьёт с близкого расстояния (разве что в последнем сезоне они низковатые). Стабильного перебора по голам в модели xG у Кордобы не было: иногда он уходил в «плюс», иногда в «минус», «киллером», который реализовывал бы большинство явных шансов, он не являлся.

Сейчас мы начинаем видеть ограничения, которые мешают Кордобе вывести конвертацию ударов на радикально другой, действительно топ-уровень:

1) не очень быстрая подстройка под удар. Пусть колумбиец не критически тяжёлый в разворотах, но всё же не самый резкий, поэтому многие его попытки успевают заблокировать. На картинке снизу фиолетовым цветом выделены заблокированные удары, их много;

2) у Кордобы нет стабильного улучшения позиции после приёма дриблингом. Если позиция для удара уже закрыта, ему становится гораздо тяжелее – либо приходится уводить мяч совсем в сторону и бить с неудобного угла, либо форвард просто утыкается;

3) Кордоба нестабильно бьёт в ситуациях, когда нужно подстраивать корпус (например, с разворота или когда нужно тянуться к мячу);

4) удары со средних и дальних дистанций никогда не были сильной стороной Кордобы, за карьеру он забил пять голов из-за штрафной (включая один уже в «Краснодаре»).

«Краснодар» получил не универсального столба, а специфичного. К нему нужен подход

«Кордоба – потрясающий столб, мощный, выигрывает очень много борьбы, его вообще невозможно перепрыгнуть» — фразы с таким акцентом можно постоянно услышать на телевидении, и, кажется, уже многие вокруг начинают мыслить стереотипами.

Проблема в том, что классическим столбом Кордоба как раз не является. Он очень достойно сбалансирован, для своей антропометрии и мощи ещё и достойно бежит, но:

1) верховую борьбу при вертикальных забросах из глубины ведёт средне, часто даже не выпрыгивает, а просто стоит на месте и старается не пустить соперника к мячу в надежде на то, что тот не сыграет и пропустит мяч за спину;

2) ведение борьбы в целом у Кордобы далеко не на уникальном уровне, даже внутри РПЛ есть нападающие, которые делают это лучше. Статистически колумбиец выдает в среднем 28,36 микродуэлей (29,4%), из них вверху – 5,67 (35,8%). Нормальные, но не выдающиеся показатели. А в некоторых играх случаются конкретные провалы. Например, с «Нижним Новгородом» — 15 дуэлей, одна выигранная (6%); с «Уфой» — 38 и 7 (18%);

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

3) Кордоба – не идеальный адресат для навесов. Он может забить классный гол головой за счёт выбора позиции, но удары из борьбы ему даются гораздо сложнее. Суммарно в сезоне из 42 ударов только 10 форвард нанёс головой. И это не только из-за «безнавесного» стиля «Краснодара». На самом деле, в некоторых матчах подач было достаточно.

При этом у Кордобы есть другие явные плюсы «столба»: если мяч летит на уровне груди или чуть ниже, он очень круто ставит спину, не пускает оппонента, после чего сбрасывает мяч в касание. Джон в целом прибавил в подыгрыше по сравнению с Германией, выполняет немало полезных действий в вертикальных комбинациях, придерживает мяч, после чего отдаёт на ход партнёрам. В сезоне он насобирал уже 12 ключевых передач – и если бы партнёры реализовывали (например, в прошлом туре в Нижнем), то ассистов у него тоже было бы больше.

Главное, чтобы «Краснодар» в какой-то момент не начал верить в универсальность своего нападающего и не увеличил количество верховых мячей, летящих в его сторону. Излишнее упрощение футбола навредит как Кордобе, так и всей команде. Нельзя строить игру вокруг мифических, не существующих в реальности качеств.

Что дальше?

Полагаю, нынешнее транжирство моментов всё равно закончится – и Кордоба снова начнёт забивать. Не уверен, что так же много и постоянно, как в стартовых турах, но: 1) «Краснодар» качественно создаёт моменты по сезону, у нападающего хорошая поддержка из глубины; 2) Кордоба не идеален, но у него есть качества, чтобы набивать хотя бы 12-15 голов за сезон.

Ничего критического пока не произошло: «Краснодар» всё равно держится в верху таблицы РПЛ, уверенность к его главному нападающему рано или поздно должна вернуться.