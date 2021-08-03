Летние трансферы РПЛ, которые сразу начали себя оправдывать

Летнее трансферное окно в России ещё не закрылось, а сезон тем временем уже стартовал. В РПЛ сыграно всего два тура, но некоторые из новичков уже успели ярко себя проявить. Собрали список из тех, кто сразу начал приносить пользу своим новым клубам.

Джон Кордоба, «Краснодар»

Кордоба — самый дорогой трансфер в истории «Краснодара». В конце июля «быки» купили 28-летнего колумбийского нападающего у «Герты» за € 20 млн. По меркам РПЛ это огромная сумма, поэтому ожидания от футболиста самые высокие.

Кордоба не стал затягивать с дебютом и вышел на поле уже в матче 1-го тура с «Уралом». Его команда одержала разгромную победу (3:0), а сам Джон вышел на замену в середине второго тайма и забил с пенальти в концовке. Во 2-м туре всё было уже не так красочно: «Краснодар» внезапно уступил «Химкам» (0:1), а дорогой новичок остался без результативных действий. Но всё ещё впереди.

Антон Заболотный, ЦСКА

Про Заболотного вы всё знаете. Воспитанник ЦСКА долго пытался найти себя в российском футболе, где-то получалось лучше, где-то — хуже. Труднее всего оказалось в «Зените», зато потом Антон заиграл в «Сочи». Как и многие, форвард этим летом ушёл от сочинцев свободным агентом. И вернулся домой.



Несмотря на скепсис и подозрения, что ему место в клубах-середняках, Заболотный забил в первом же матче за ЦСКА в РПЛ. Армейцы благодаря этому мячу одолели «Уфу». «Локомотиву» (1:2) Антон не забил, но фундамент для уверенности в себе уже есть. Пожелаем удачи легенде!

Сергей Пиняев, «Крылья Советов»

Пиняева вы тоже хорошо знаете. Вундеркинд долгое время удивлял всех в ФНЛ в составе «Чертаново», ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», а за два дня до начала этого сезона пошёл на повышение — в «Крылья Советов».



За самарцев Сергей дебютировал максимально эффектно. 16-летний нападающий вышел на замену в матче со «Спартаком» и стал мучить Айртона на фланге. «Крылья» всё равно проиграли (0:1), но Пиняев эту встречу может занести себе в актив. Известно, что заполучить вингера очень хотел «Локомотив». Неудивительно.

Сеад Хакшабанович, «Рубин»

Предполагалось, что в лице Хакшабановича «Рубин» заполучил замену Хвиче Кварацхелии. Но грузинский талант по-прежнему в Казани, и Леонид Слуцкий может позволить себе такую роскошь, как выпускать на поле обоих.



Хакшабанович, которого купили у «Норрчёпинга» за € 6,5 млн, смотрелся ярко в матче 1-го тура со «Спартаком» (1:0) и не опустил планку в дальнейшем, сделав голевой пас во встрече с тульским «Арсеналом» (3:0). Пока ощущение, что «Рубин» попал в яблочко. Особенно здорово, что Сеад может в будущем стать ценным активом — ему всего 22 года.

Бесард Сабович, «Химки»

Вряд ли российские болельщики были знакомы с Сабовичем раньше. С начала карьеры шведский полузащитник играл на родине за «Юргорден» и «Мьельбю», а в феврале этого года отправился выступать в Турцию за «Кайсериспор». «Химкам» Бесард достался бесплатно, но сразу стал основным. Матч с «Зенитом» (1:3) футболист провёл почти целиком, а затем помог своей команде одолеть «Краснодар», поучаствовав в единственном голе.



Сабовичу 23 года, с учётом условий сделка кажется прекрасной для «Химок». Если Бесард продолжит в том же духе, клуб сможет в будущем заработать на продаже.

Родригао, «Сочи»

«Сочи» после прошлого сезона расстался сразу с несколькими футболистами, в том числе с основным центральным защитником Михой Мевлей. На замену клуб подписал свободным агентом бразильца Родригао из португальского «Жил Висенте». 25-летний игрок сразу стал основным, отпахал два матча в РПЛ и столько же в квалификации Лиги конференций и выглядит достойно. В еврокубке он ещё и забил гол — отличный старт.



В чемпионате «Сочи» начал с проигрыша «Нижнему Новгороду» (0:1), но затем одолел в гостях «Ахмат» (2:1). Еврокубковые амбиции никуда не делись. Родригао должен помочь.

Мохамед Конате, «Ахмат»

Конате впервые оказался в России ещё в 2016 году. Тогда он попытался закрепиться в «Урале», но вскоре уехал. После приключений в Латвии, Казахстане, Беларуси и Армении нападающий перебрался в «Тамбов», а оттуда — в «Химки», где стал основным. Летом его контракт истёк. Тут-то и подсуетился «Ахмат».

Грозненскому клубу 23-летний африканец достался бесплатно, поэтому сделка изначально удачная. Но Конате ещё и здорово дебютировал, забив в первом же матче. Его гол помог «Ахмату» победить «Крылья» в 1-м туре РПЛ. Посмотрим, что будет дальше.

Бонус

Не все новички РПЛ стартовали удачно. Защитник «Химок» Душан Стойинович — обратный пример. Словенца взяли в аренду и сразу поставили в основной состав, но он, похоже, ещё не привык к новым скоростям.



Несчастный Душан привёз своей команде пенальти в двух матчах подряд! В первом случае футболист помог «Зениту» (1:3), а во втором ему повезло: «Краснодар» не реализовал 11-метровый, после чего «Химки» добыли победу — 1:0. Хочется верить, что Стойинович не станет унывать из-за такого дебюта.