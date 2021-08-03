Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ лето-2021, кто из новичков здорово проявил себя в первых турах: Кордоба, Заболотный, Пиняев, Хакшабанович

Летние трансферы РПЛ, которые сразу начали себя оправдывать
Михаил Рождественский
Трансферы РПЛ — 2021, кто из новичков проявил себя
Аудио-версия:
Комментарии
Но есть и обратный пример — новичок «Химок» привёз два пенальти в двух матчах.

Летнее трансферное окно в России ещё не закрылось, а сезон тем временем уже стартовал. В РПЛ сыграно всего два тура, но некоторые из новичков уже успели ярко себя проявить. Собрали список из тех, кто сразу начал приносить пользу своим новым клубам.

Джон Кордоба, «Краснодар»

Кордоба — самый дорогой трансфер в истории «Краснодара». В конце июля «быки» купили 28-летнего колумбийского нападающего у «Герты» за € 20 млн. По меркам РПЛ это огромная сумма, поэтому ожидания от футболиста самые высокие.

«Краснодар» сильно рискует. € 20 млн за нападающего Кордобу – авантюра «Краснодар» сильно рискует. € 20 млн за нападающего Кордобу – авантюра

Кордоба не стал затягивать с дебютом и вышел на поле уже в матче 1-го тура с «Уралом». Его команда одержала разгромную победу (3:0), а сам Джон вышел на замену в середине второго тайма и забил с пенальти в концовке. Во 2-м туре всё было уже не так красочно: «Краснодар» внезапно уступил «Химкам» (0:1), а дорогой новичок остался без результативных действий. Но всё ещё впереди.

Антон Заболотный, ЦСКА

Про Заболотного вы всё знаете. Воспитанник ЦСКА долго пытался найти себя в российском футболе, где-то получалось лучше, где-то — хуже. Труднее всего оказалось в «Зените», зато потом Антон заиграл в «Сочи». Как и многие, форвард этим летом ушёл от сочинцев свободным агентом. И вернулся домой.

Несмотря на скепсис и подозрения, что ему место в клубах-середняках, Заболотный забил в первом же матче за ЦСКА в РПЛ. Армейцы благодаря этому мячу одолели «Уфу». «Локомотиву» (1:2) Антон не забил, но фундамент для уверенности в себе уже есть. Пожелаем удачи легенде!

Заболотный затащил победу для ЦСКА. Спустя 12 лет после первого попадания в заявку клуба Заболотный затащил победу для ЦСКА. Спустя 12 лет после первого попадания в заявку клуба

Сергей Пиняев, «Крылья Советов»

Пиняева вы тоже хорошо знаете. Вундеркинд долгое время удивлял всех в ФНЛ в составе «Чертаново», ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», а за два дня до начала этого сезона пошёл на повышение — в «Крылья Советов».

За самарцев Сергей дебютировал максимально эффектно. 16-летний нападающий вышел на замену в матче со «Спартаком» и стал мучить Айртона на фланге. «Крылья» всё равно проиграли (0:1), но Пиняев эту встречу может занести себе в актив. Известно, что заполучить вингера очень хотел «Локомотив». Неудивительно.

Пиняев замучил защитника «Спартака» в дебютном матче. А ведь ему всего 16 лет! Пиняев замучил защитника «Спартака» в дебютном матче. А ведь ему всего 16 лет!

Сеад Хакшабанович, «Рубин»

Предполагалось, что в лице Хакшабановича «Рубин» заполучил замену Хвиче Кварацхелии. Но грузинский талант по-прежнему в Казани, и Леонид Слуцкий может позволить себе такую роскошь, как выпускать на поле обоих.

Хакшабанович, которого купили у «Норрчёпинга» за € 6,5 млн, смотрелся ярко в матче 1-го тура со «Спартаком» (1:0) и не опустил планку в дальнейшем, сделав голевой пас во встрече с тульским «Арсеналом» (3:0). Пока ощущение, что «Рубин» попал в яблочко. Особенно здорово, что Сеад может в будущем стать ценным активом — ему всего 22 года.

«Рубин» уже нашёл замену Хвиче. Хакшабанович – новая потенциальная звезда для Слуцкого «Рубин» уже нашёл замену Хвиче. Хакшабанович – новая потенциальная звезда для Слуцкого

Бесард Сабович, «Химки»

Вряд ли российские болельщики были знакомы с Сабовичем раньше. С начала карьеры шведский полузащитник играл на родине за «Юргорден» и «Мьельбю», а в феврале этого года отправился выступать в Турцию за «Кайсериспор». «Химкам» Бесард достался бесплатно, но сразу стал основным. Матч с «Зенитом» (1:3) футболист провёл почти целиком, а затем помог своей команде одолеть «Краснодар», поучаствовав в единственном голе.

Сабовичу 23 года, с учётом условий сделка кажется прекрасной для «Химок». Если Бесард продолжит в том же духе, клуб сможет в будущем заработать на продаже.

Грубейшая ошибка вратаря сборной России! Сафонов просто подарил мяч сопернику Грубейшая ошибка вратаря сборной России! Сафонов просто подарил мяч сопернику

Родригао, «Сочи»

«Сочи» после прошлого сезона расстался сразу с несколькими футболистами, в том числе с основным центральным защитником Михой Мевлей. На замену клуб подписал свободным агентом бразильца Родригао из португальского «Жил Висенте». 25-летний игрок сразу стал основным, отпахал два матча в РПЛ и столько же в квалификации Лиги конференций и выглядит достойно. В еврокубке он ещё и забил гол — отличный старт.

В чемпионате «Сочи» начал с проигрыша «Нижнему Новгороду» (0:1), но затем одолел в гостях «Ахмат» (2:1). Еврокубковые амбиции никуда не делись. Родригао должен помочь.

Мохамед Конате, «Ахмат»

Конате впервые оказался в России ещё в 2016 году. Тогда он попытался закрепиться в «Урале», но вскоре уехал. После приключений в Латвии, Казахстане, Беларуси и Армении нападающий перебрался в «Тамбов», а оттуда — в «Химки», где стал основным. Летом его контракт истёк. Тут-то и подсуетился «Ахмат».

Грозненскому клубу 23-летний африканец достался бесплатно, поэтому сделка изначально удачная. Но Конате ещё и здорово дебютировал, забив в первом же матче. Его гол помог «Ахмату» победить «Крылья» в 1-м туре РПЛ. Посмотрим, что будет дальше.

Бонус

Не все новички РПЛ стартовали удачно. Защитник «Химок» Душан Стойинович — обратный пример. Словенца взяли в аренду и сразу поставили в основной состав, но он, похоже, ещё не привык к новым скоростям.

Несчастный Душан привёз своей команде пенальти в двух матчах подряд! В первом случае футболист помог «Зениту» (1:3), а во втором ему повезло: «Краснодар» не реализовал 11-метровый, после чего «Химки» добыли победу — 1:0. Хочется верить, что Стойинович не станет унывать из-за такого дебюта.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021