Ларссон превращается в обузу для «Спартака». Похоже, пора принимать волевое решение

В прошлом сезоне Джордан Ларссон был одним из самых эффективных игроков «Спартака». Он набрал очень сильные «15+4» в РПЛ, неоднократно забивал решающие голы в важных матчах, его значимость для команды резко выросла – а вместе с ней устремилась вверх и трансферная стоимость. Руководство клуба искренне считало, что за Ларссона после чемпионата Европы можно получить свыше € 15 млн – и ни в коем случае нельзя спешить с продажей.

Однако на Евро-2020 спартаковский нападающий не сыграл ни минуты – и даже не всегда попадал в заявку на матчи. Новый сезон в «Спартаке» швед тоже начал ужасно, всё пошло наперекосяк с первых же туров (именно Ларссон обрезался перед голом Самошникова в Казани), а продолжается безобразие до сих пор. В большинстве игр на Джордана совсем тяжело смотреть – и, кажется, Витория с удовольствием отказался бы от его услуг в стартовом составе, если бы были надёжные альтернативы.

Ещё раз напомним профиль Ларссона: он очень специфичный, Джордана важно уметь встраивать в игру

Для понимания причин постоянных неудач Ларссона в текущем сезоне важно ещё раз чётко понять его спортивный профиль. Джордан – специфичный нападающий, которого не так просто вписать в футбол из-за его характеристик. Лучшие качества он показывает на пространстве, когда нет частых эпизодов игры в плотности и приёмов мяча спиной к чужим воротам. Также Ларссон отлично завершает внутри штрафной – умеет открываться под фланговые прострелы, ориентируется в пространстве, очень чётко подстраивается и бьёт в касание левой ногой.



Но вопросов по другим качествам изначально было много. Например, Ларссону некомфортно в роли единственного форварда, привязывающегося сугубо к зоне напротив створа (есть вопросы по единоборствам, упомянутой игре спиной к чужим воротам, разворотам и прочим действиям в оттяжке). Для «десятки» Джордан тоже недостаточно стабилен в приёме мячей между линиями и в обострении из зоны над штрафной. И роль правого полузащитника для шведа неоптимальна, поскольку на ней он будет вынужден слишком глубоко опускаться в оборону, после чего стартовать вперёд; а ещё у Ларссона – не самый уникальный дриблинг и недостаточно эффективные смещения в середину из ширины.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вот и получается, что самая комфортная позиция для Джордана – форвард либо в паре, дополняющий более фактурного партнёра, как было при Тедеско, либо в тройке при 3-4-3. И желательно, чтобы Ларссон в игре как можно чаще работал на пространстве и не сталкивался с реально агрессивной плотностью при построении атак. В прошлом сезоне у шведа многое получалось: он часто убегал к воротам (вспоминаем, например, голы «Краснодару» и ЦСКА весной), плюс замыкал много передач в касание из штрафной.



При Витории Ларссон пусть и не сразу, но тоже обрёл вроде бы комфортную позицию – после 4-4-2 на старте сезона «Спартак» вернулся к 3-4-1-2. Только прежняя результативность к шведу всё ещё не пришла.

Сильные ограничения в позиционной атаке: Ларссон плохо играет спиной и слабо ищет решения

Проблемы в позиционной атаке преследовали Ларссона ещё в прошлом сезоне. Можно, например, вспомнить безобразный матч с «Уфой» (0:3) – как только швед лишился пространства, большинство его козырей моментально улетучились. Хотя игровых сложностей хватало и в остальных встречах, просто они перекрывались высокой конкретикой: Ларссон реально немало забивал, где-то даже нетипичные для себя голы (например, дальними ударами – на самом деле он не самый великий дальнобойщик даже по меркам РПЛ). И поэтому казалось, что у него всё получается.



Сейчас голы ушли – и на Джордана начинают смотреть иначе. Последняя игра с «Зенитом» – наглядная демонстрация ограничений футболиста. Соперник отказался от постоянного прессинга, откатился назад, выстраивал плотные линии 5-4-1 и вынуждал красно-белых строить позиционные атаки. Ларссон работал где-то в районе правого полуфланга, принимал мячи между линиями – и вообще не понимал, как ему «взрывать» ситуации. Наиболее частым его алгоритмом стал приём мяча без разворота корпуса (потому что он не умеет резко разворачиваться под давлением), несколько шагов назад, после чего шла простая передача назад или влево. Графически это выглядело примерно так. Поперёк, назад, поперёк, назад – так зоны не взламываются.

Как бы действовал на месте Ларссона более классный и адаптированный игрок? Он бы гораздо смелее и динамичнее двигался между линиями, искал варианты не только на сохранение мяча, но и на обострение. Пробовал бы сбрасывать давление, обводить, после чего просматривать штрафную на предмет интересного продолжения. Ларссон же даже не пробовал всего этого – ноль обводок, всего одно победное единоборство из шести за тайм, одна неточная передача в штрафную. В матче было зафиксировано лишь два интересных паса от него: заброс-парашютик (швед уже находился лицом к воротам – в таких случаях он способен включать тонкость), а также передача на второй темп Литвинову (предварительно Ларссон убежал на пространстве к лицевой и получил пас в зону, то есть это снова комфортный сценарий для него).



Даже Бакаев, когда принимает мячи между линиями или в зоне фланга, перспективнее при построении атак за счёт более взрывного дриблинга (у него и попыток в 2,5 раза больше – 7 против 3), более резких смещений в середину. Но у Зелимхана есть другой минус: он очень ненадёжен и играет с большим процентом брака. Если Ларссон в ущерб количеству остроты действует попроще, на сохранение, то Бакаев вообще не чувствует грани и постоянно пытается что-либо изобретать.



Резюмируя: если «Спартак» хочет выстроить качественную структуру для игры первым номером, то с Ларссоном сделать это будет проблематично.

Сильно просевшая реализация: 1 гол после 29 ударов

В прошлом сезоне Ларссон забил 15 голов после 77 ударов по воротам и 12,96 xG. В текущем сезоне у него – 29 ударов во всех турнирах, 2,44 xG и всего один гол (тот самый в ворота «Лестера»).



Стоит обратить внимание, что средний вес как одного удара Ларссона, так и всех его ударов за 90 минут снизился. Если в прошлом сезоне он набирал 2,59 удара и 0,44 xG за игру, то сейчас – 2,58 удара и 0,22 xG. То есть статистически Ларссон бьёт так же часто, но делает это из менее выгодных ситуаций. Здесь вопросы не только к шведу, но и к общей структуре «Спартака»: команда редко выводит своего форварда на хорошие позиции.



Карта всех ударов в текущем сезоне выглядит так.

А ниже – карта ударов прошлого сезона. Концентрация точек внутри самой опасной зоны штрафной значительно выше.

Тем не менее если бы у Ларссона была более внятная реализация и лучшее исполнение неочевидных моментов, он мог бы претендовать хотя бы на 4-5 голов в сезоне.

Статистика утверждает, что Ларссон – лучший по созданию моментов в «Спартаке». Как к этому относиться?

Действительно, статистически Ларссон – едва ли не главный ассистент «Спартака». В РПЛ он набрал 2,71 xA (у Бакаева – 1,51 и второе место) и выполнил 35 ключевых передач в 10 матчах. Это очень неплохие цифры, только здесь важен контекст: Ларссон подаёт штрафные и угловые и очень много передач под удар он набирает как раз со «стандартов». Например, у него аж 7 передач под удар Жиго.



Всё это не отменяет недостатки, которые мы назвали выше. Более того, даже по стандартам часто возникают вопросы: многие подачи слишком мягкие, мяч летит недостаточно сильно, может зависать в воздухе. Стабильного исполнителя штрафных и угловых в «Спартаке» всё ещё нет.

Помимо атакующих недостатков, Ларссон недорабатывает в обороне. Матч с «Зенитом» — яркое подтверждение

Любая оборона начинается с линии атаки. В случае «Спартака», когда команда держит радикально высокую линию, требования к нападающим особенно жёсткие. Но Ларссон и с этой точки зрения проблемный. Опять же вспомним многострадальный матч с «Зенитом»: Джордан не успевал прессинговать Ракицкого (но при этом вываливался из линии и бегал высоко); не возвращался к штрафной при долгой позиционной обороне, из-за чего «Зенит» имел преимущество в зоне подбора (здесь нужно чётко знать, есть ли такие требования); совершил грубую результативную ошибку при первом голе, когда бросил Ракицкого при розыгрыше углового.

И в целом сложно ожидать от Ларссона надёжности при обороне. Многие удивлялись, когда он пролетал мимо заявки сборной Швеции на чемпионате Европы, но на самом деле всё логично: у шведов колоссальный упор на дисциплину, команда может по 70% времени проводить в позиционном блоке 4-4-2, а нападающие защищаются не меньше, чем защитники. Вряд ли Джордан смог бы сохранять концентрацию на протяжении 90 минут, он пока к этому не приучен.

Что дальше?

Полагаю, «Спартак» мог бы более настойчиво искать покупателей Ларссона прошлым летом, когда Джордан имел отличную статистику и находился в фазе резкого роста. Важно было учесть специфику нападающего, спрогнозировать его вероятные сложности в системе Витории после Тедеско, повышенную требовательность нового тренера к нападающим с точки зрения оборонительной работы.



Сейчас же регресс Ларссона зашёл слишком далеко. Во многих матчах он откровенно тянет команду назад. «Спартак» играет с форвардом, который: а) ограничен в позиционном футболе; 2) растерял реализацию и исполнительность даже в быстрых атаках; в) выключается в оборонительной фазе. То есть практической пользы от сегодняшнего Джордана почти никакой.



Возможно, пришло время для волевых решений. Нельзя из матча в матч ставить в состав футболиста, который играет плохо.



Использованы данные Wyscout.