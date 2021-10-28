В 16 лет едва не променял футбол на МВД. Теперь Хлусевич переходит в «Спартак»

Накануне стало известно, что «Спартак» договорился с «Арсеналом» о трансфере полузащитника Даниила Хлусевича. Официально об этом переходе сообщат в ближайшие дни, но сначала футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Рассказываем, что нужно знать о 20-летнем игроке.
В своё время Хлусевич чуть не променял футбол на МВД
Хлусевич родился в Симферополе, а первые футбольные шаги делал в детско-юношеской школе ФК «Крымтеплица». Пока парню не исполнилось 14 лет, его тренировал отец. После этого Даниил съехал от родных и провёл три года в училище олимпийского резерва. Тренировался по два раза в день и регулярно был с отцом на телефоне, спрашивая у него совета. Родители навещали парня один раз в неделю, так что он уже тогда познал все трудности самостоятельной жизни. Хлусевич признавался, что в 16-летнем возрасте задумывался о поступлении в МВД.
«В Крыму нет вариантов для продолжения серьёзной карьеры. И предложений практически никаких не поступает, поскольку туда никто не ездит просматривать футболистов. Я уже думал о поступлении в МВД, но тут агент помог, заметил и предложил съездить на просмотр в «Арсенал». Это был единственный шанс за что-то зацепиться, и у меня получилось», — говорил Хлусевич.
По словам футболиста, он обладает хорошей скоростью, дриблингом и игровым мышлением. Судя по всему, именно на эти качества обратили внимание представители тульского клуба, когда парню было 17. Отец Даниила — мастер спорта по лёгкой атлетике, чемпион Украины на дистанции 800 м. Неудивительно, что и у Даниила серьёзные скоростные показатели.
«Папу даже звали в первую лигу Украины. Для отца лёгкая атлетика была на первом месте, он бегал до 24 лет. Батя никогда не звал в лёгкую атлетику — говорил, что это неблагодарный вид спорта. Дядя Антон, брат отца, играл в первой лиге Украины, ездил на просмотр в БАТЭ. Мама по любителям занималась баскетболом», — рассказывал о своих близких Хлусевич пресс-службе «Арсенала».
Дебютировал за первую команду «Арсенала» под руководством Кононова
На просмотре в «Арсенале» Даниил попал в забавную ситуацию. Тренер молодёжки туляков Игорь Гаранин после нескольких дней тренировок отметил потенциал игрока, но решил, что тот ещё учится в школе. Предложил парню приехать летом, поскольку не любил, когда футболисты совмещали учёбу и тренировки. Возникло недопонимание, Хлусевич даже уехал домой. Благо ситуацию разрулил агент, объяснивший тренеру, что Даниил уже не школьник. Хлусевича вернули, он съездил на сбор в Турцию, а потом возникли сложности с тем, чтобы заявить игрока на Молодёжное первенство из-за крымской прописки футболиста, но вопрос решили.
Первый матч в дубле «Арсенала» провёл в 2018 году с «Ахматом». На тот момент 17-летний пацан считался одним из самых молодых игроков команды. В сезоне-2018/2019 дебютировал за основную команду «Арсенала» в кубковом матче с «Сахалином» — Олег Кононов выпустил парня в концовке встречи. После игры тренер похвалил футболиста за то, как он сыграл на позиции правого защитника.
А вот дебюта в РПЛ пришлось ждать ещё два года. Хлусевич признаётся, что у него была психологическая закалка при Игоре Черевченко. При этом тренере Даниил так и не вышел на поле, хотя несколько раз оказывался в заявке. Дебютировал в РПЛ под руководством Сергея Подпалого — июль 2020-го, матч с «Динамо». Впоследствии 19-летний футболист регулярно попадал в основной состав команды. Первый гол в РПЛ забил в ворота «Урала» и считал этот мяч самым ценным в карьере (исходя из его слов в мае 2021 года).
Ездил на просмотр в Португалию
Зимой 2020-год Хлусевич уехал в Португалию и проходил просмотр в «Порту». Тренировался со второй командой, где неплохо себя зарекомендовал, и даже провёл товарняк со сборной Саудовской Аравии, но вернулся в Тулу. Даниил отметил, что приобрёл отличный опыт, ему пришёлся по душе европейский менталитет, подход к матчам и тренировкам. После этого у футболиста появилось сильное желание когда-нибудь поиграть в любом европейском топ-клубе. Хлусевич всегда отмечал, что не собирается останавливаться на российском чемпионате. Его цель — игра в любой из топ-5 европейских лиг.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
А ещё Хлусевич удивился, что в Португалии играли на искусственных полях с учётом хорошего климата в этой стране. По словам игрока, он даже дёрнул ахилл, но всё обошлось. Даниил отметил, что в Португалии футболисты работали на тренировках с улыбкой, чувствовалась лёгкость.
«Я и сам весёлый человек, но при этом с головой. Нужно думать, что говорить. Нужно понимать, когда смеяться, а когда — нет. Для близких людей я открытый человек. Для людей, с которыми мало знаком, закрытый».
Забил семь мячей в РПЛ, два — «Спартаку»
В августе 2020 года Даниил забил в выездном матче со «Спартаком». Тульская команда в итоге проиграла со счётом 1:2, а футболист после игры раскритиковал работу судейской бригады.
«Сложно, конечно, работать с судьями, когда они поддерживают так «Спартак» сильно. Каждый момент — жёлтая карточка. Очень неприятно играть», — сказал Хлусевич в беседе с пресс-службой «Арсенала».
Второй мяч в ворота красно-белых Даниил провёл уже в нынешнем сезоне. В 5-м туре его точный удар помог «Арсеналу» уйти от поражения в домашнем матче с командой Руя Витории. Всего на счету 20-летнего игрока уже семь мячей в РПЛ.
Специалисты считают, что футболист молодёжной сборной России нацелен на индивидуальные действия, часто пытается обыграть соперника один в один. Обладает поставленным ударом, полезен в прессинге, быстро меняет позицию. Способен сыграть на любом из флангов.
Одно из главных качеств Хлусевича — универсализм. Вот как он сам об этом говорит:
«Я играл на многих позициях. Был крайним нападающим, центрфорвардом, выступал в защите и полузащите. Опробовал все позиции, кроме вратаря и центрального защитника. Комфортнее всего в атаке. В защите умею играть, у меня получается, но люблю действовать в атаку».
Ещё несколько интересных фактов о Хлусевиче
- Предпочитает зарубежную музыку. Из российских исполнителей слушает MiyaGi.
- Хлусевич любит исторические фильмы, детективы. В детстве подсел на фильм «Ван Хельсинг» (говорит, что знает его наизусть). Из сериалов нравится «Бумажный дом».
- Любит хачапури по-аджарски, хотя понимает, что это слишком калорийный продукт. Может позволить себе один раз примерно в две недели. Помимо этого, предпочитает пасту с морепродуктами.
- В августе нынешнего года Даниил сказал, что занимается изучением английского, хотя даётся всё это ему сложновато. Футболист предпочитает живое общение с носителями языка.
- Лучшие друзья игрока живут в Симферополе. В Туле в основном общается с иностранными футболистами «Арсенала».
- Хлусевич играет под 82-м номером. Он взял его в честь крымского региона.
- Мечтает сыграть под руководством Гвардиолы. Считает его большим тренером с большой головой. Помимо этого, высоко оценил успехи Клоппа.
- По духу Хлусевичу нравится чемпионат Англии. Игрок признаётся, что любит потолкаться, побороться на поле.
- Футболист заметно прибавил в мышечной массе. Когда приехал в Тулу, весил 65 кг, сейчас — 80. Основой этого считает профессионализм, работу в тренажёрном зале и правильное питание.
- Даниил мечтает, чтобы у него был домик на берегу моря. Очень любит детей, но не хочет больше двух, «поскольку иначе можно сойти с ума».
- Футбольная мечта — попасть в сборную России и сыграть за топ-клуб в Лиге чемпионов.
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