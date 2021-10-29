«Я ***** здесь должен быть!» Это Дзюба Семаку предъявил?

«Зенит» очень хорош. Сине-бело-голубые во второй раз подряд разгромили конкурента из Москвы. Менее недели назад пострадал «Спартак», а теперь досталось «Динамо». Сам факт победы — достаточно яркое событие, но всеобщее внимание привлёк ещё один эпизод, с Артёмом Дзюбой в главной роли.
Итак, Дзюба начал матч на скамейке запасных, а на 66-й минуте вышел на поле. Всего через три минуты Артём удачно сыграл на добивании после углового и сделал счёт 3:1. Для Дзюбы этот гол особенный — форвард «Зенита» забил в РПЛ в 144-й раз и установил рекорд чемпионата. Ближайший преследователь — легенда «Ротора» Олег Веретенников, который давно завершил карьеру. Так что это достижение с Дзюбой надолго. Да и вряд ли это его последний гол в РПЛ.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Разумеется, это был эмоциональный момент для Дзюбы. И он завершил празднование неожиданным выкриком в сторону скамейки запасных. Артём сделал это напоказ, поэтому слова легко читались по губам: «Я ***** здесь должен быть *****!» Если что, под звёздочками не оскорбления, а, скорее, междометия.
Напрашиваются два вопроса. Первый: что это было? Самый очевидный ответ: Дзюба обратился к Сергею Семаку. Сегодняшний матч — второй подряд, когда Артём остаётся в запасе и выходит на поле только во втором тайме. Поступок вполне в стиле Дзюбы, который всегда показывал лучший футбол на фоне мощной мотивации. Похоже, потеря железного места в основе как раз стала чем-то таким.
Второй вопрос: неужели у Дзюбы и Семака конфликт? Рвение Артёма понятно, но ситуация выглядит не совсем здоровой: футболист демонстративно орёт матом на тренера через всё поле сразу после гола.
Конечно же, на послематчевой пресс-конференции Семака спросили про Дзюбу. Вопрос прилетел практически в самом начале. Вот что ответил тренер «Зенита»: «То, что Артём обновил очень тяжёлое и непростое достижение, — это прекрасно. Мы все вместе поздравили его в раздевалке. Что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе — решение принимает тренер. Здесь всё абсолютно просто».
Сам Дзюба пока никак не объяснил своё поведение. Неужели комментариев не будет?
- 29 октября 2021
-
23:23
-
23:23
-
22:53
-
22:46
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:04
-
21:59
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
20:53
-
20:46
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:23
-
20:17
-
19:55
-
19:52
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:51